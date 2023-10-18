За сутки на южном направлении россияне потеряли 288 солдат, самолет и 16 единиц техники, - Тарнавский

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о потерях россиян на южном направлении 18 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Таврическое направление. Уничтожен вражеский самолет. Также воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление - имеют частичный успех к югу от с. Работино.

Всего враг нанес 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провел 33 боевых столкновения, кроме того, совершил 799 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек. Три оккупанта попали в плен.

Уничтожены 16 единиц военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

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