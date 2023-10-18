Иран заявил об окончании ограничений Совбеза ООН по продаже ракетного оружия
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что со страны снято эмбарго ООН на продажу баллистических ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Начиная с 18 октября 2023 года, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами и передачу их в и из Исламской республики Иран прекращаются", - написал в твиттере заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Багери Кани.
Кани добавил, что отменены были также наложенные на физические и юридические лица санкции из списка 2231, в том числе замораживание активов, а список будет удален с веб-сайта ООН. По его словам, все национальные или региональные ограничительные меры и санкции, введенные ООН против Ирана, должны быть отменены.
Напомним, резолюция Совбеза ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранское ядерное соглашение и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.
Но Иран пошел на нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли США. С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана в более установленном соглашением лимите, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения по ракетной программе Ирана в одностороннем порядке.
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Я вчера писал, что это ведет к обострению.
Все посмеялись, вот итог...
Куди ракети продадуть ?
В Росію
І цими ракетами будуть обстрілювати Україну
Тож ООН замість того щоб тримати обмеження для терористів бере і дозволяє
Виходить що ООН дуже скоро втратить довіру до себе. ..
Там йдеться про продаж ракет іранУ,
а не про експорт іранських ракет.
Так, что здесь речь именно о том, чтобы другие страны продали бы Ирану свои ракеты (т.е. технологии) и не попали под санкции. Это прежде всего Китай и РФ (хотя там уже метки негде ставить).