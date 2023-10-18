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Иран заявил об окончании ограничений Совбеза ООН по продаже ракетного оружия

ракети,іран

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что со страны снято эмбарго ООН на продажу баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с 18 октября 2023 года, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами и передачу их в и из Исламской республики Иран прекращаются", - написал в твиттере заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Багери Кани.

Кани добавил, что отменены были также наложенные на физические и юридические лица санкции из списка 2231, в том числе замораживание активов, а список будет удален с веб-сайта ООН. По его словам, все национальные или региональные ограничительные меры и санкции, введенные ООН против Ирана, должны быть отменены.

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Напомним, резолюция Совбеза ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранское ядерное соглашение и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран пошел на нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли США. С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана в более установленном соглашением лимите, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения по ракетной программе Ирана в одностороннем порядке.

Автор: 

Иран (1809) Совбез ООН (1113) баллистические ракеты (389)


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Топ комментарии
+19
ООН - спонсор терроризму. доведено часом.
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18.10.2023 20:39
+14
Це натяк що ракети продадуть рабсєє і для України це звичайно погано...
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18.10.2023 20:29
+11
Украина по факту "потеряла" запрет на ЯО в 2014г
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18.10.2023 20:44
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Перси себе перцами " возомнили"..
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18.10.2023 20:25 Ответить
Можна бомбанути як союзника агресора -- рф ?
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18.10.2023 20:27 Ответить
Це натяк що ракети продадуть рабсєє і для України це звичайно погано...
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18.10.2023 20:29 Ответить
Це ні "натяк", це прямий Посил!!,,під егідою хйла, усіх тих, хто з цим не згоден, десь так,),
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18.10.2023 20:35 Ответить
Ну что вы переживаете, вам же дали ATACMS Block I, 165км.

Я вчера писал, что это ведет к обострению.
Все посмеялись, вот итог...
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18.10.2023 21:55 Ответить
і яка пропозиція - що, здатись...
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18.10.2023 22:10 Ответить
Ставити питання путінським тролям - це зайве .
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18.10.2023 22:16 Ответить
К обострению ведёт то , что тебе введут .
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18.10.2023 22:14 Ответить
Пшел вон.
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18.10.2023 22:48 Ответить
Мені,, Нам--немає чого переживати, просто констатував факт,
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19.10.2023 08:43 Ответить
думаю, перш за все, іран застосує ці ракети проти ізраілю. подивимось
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18.10.2023 20:35 Ответить
які "ці" ? іран сам виробляє ракети - йому було заборонено їх експортувати
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18.10.2023 20:56 Ответить
думаю, спочатку випробує на нас
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18.10.2023 21:05 Ответить
ООН - спонсор терроризму. доведено часом.
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18.10.2023 20:39 Ответить
мабуть іран мало бомбили, так легко патякають про зброю
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18.10.2023 20:39 Ответить
Перепрошую, Іран, крім Іраку, ніхто не бомбив
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18.10.2023 21:17 Ответить
Ізраїль бомбив
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18.10.2023 21:36 Ответить
мабуть шкода
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19.10.2023 22:47 Ответить
А так як з Україною зробити слабо?
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18.10.2023 20:39 Ответить
Украина по факту "потеряла" запрет на ЯО в 2014г
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18.10.2023 20:44 Ответить
Как бы да, можно купить теперь в эпицентре.
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19.10.2023 08:34 Ответить
Кацапи сцятимуться на радощах?
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18.10.2023 20:45 Ответить
Схоже, незабаром по нас битимуть не лише іранськими дронами, а й іранськими ракетами. А тим часом Басалаєва продовжує добивати КБ "Луч" та інші оборонні підприємства.
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18.10.2023 20:46 Ответить
ООН зняла обмеження з Ірану щодо продажу ракет
Куди ракети продадуть ?
В Росію
І цими ракетами будуть обстрілювати Україну
Тож ООН замість того щоб тримати обмеження для терористів бере і дозволяє
Виходить що ООН дуже скоро втратить довіру до себе. ..
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18.10.2023 20:49 Ответить
Ви, пане , безнадійний оптиміст! ООН давно втратило довіру і стало непрямим спонсором тероризму!
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18.10.2023 21:23 Ответить
...уже
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19.10.2023 07:20 Ответить
Місцеві коментатори читали новину?

Там йдеться про продаж ракет іранУ,
а не про експорт іранських ракет.
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18.10.2023 21:14 Ответить
Це мабуть ви неуважно читаєте: "передачу їх до і з Ісламської республіки Іран припиняються"
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18.10.2023 21:32 Ответить
а повторно санкции наложить не судьба, ООН не может собраться с мыслями? ))
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18.10.2023 21:29 Ответить
Молодець, гамнООН! Знову перевершили себе!
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18.10.2023 21:34 Ответить
Цей світ згнив повністю.Всі чудово розуміють і знають про шпхеди і таке витворяють.Тут матюки закінчуються.Терористи в захваті !
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18.10.2023 21:36 Ответить
Год назад тема продажи Ираном рашистам ракет активно мусировалась и обсуждалась и никто никаких запретов ООН не вспоминал, потому, как ложили иранцы на все эти запреты с прибором. Назвали бы ракеты Барабань-9 и пускали бы себе даже не перекрашивая особо.
Так, что здесь речь именно о том, чтобы другие страны продали бы Ирану свои ракеты (т.е. технологии) и не попали под санкции. Это прежде всего Китай и РФ (хотя там уже метки негде ставить).
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18.10.2023 21:42 Ответить
Цей сраний "цивілізований світ" скотився в лайно собаче. Імпотенти зажраті продали планету террористам.
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18.10.2023 21:56 Ответить
Касается Ирана и конечно остальных---палка всегда с двумя концами. Иногда это останавливает и надолго.
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18.10.2023 22:22 Ответить
як я вчора писав, значить штатам вже відомо що "завтра" балістика з ірану буде в параші тому і почали передавати нам свою.
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18.10.2023 23:18 Ответить
Розгул зла виходить на новий рівень
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19.10.2023 07:24 Ответить
 
 