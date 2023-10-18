МИД Украины призывает найти и наказать виновных в атаке на больницу в Секторе Газа
Министерство иностранных дел Украины отметило недопустимость атаки на больницу Аль-Агли в Секторе Газа и призвало к всестороннему расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне сообщений о большом количестве жертв в больнице Аль-Агли в Секторе Газа Министерство иностранных дел Украины отмечает недопустимость атак любой из сторон по медицинским учреждениям или другим гражданским объектам критической инфраструктуры при любых обстоятельствах", - отметило ведомство.
Также внешнеполитическое ведомство Украины призывает к всестороннему расследованию этой трагедии и привлечению виновных к ответственности, а также призывает стороны вооруженного противостояния неукоснительно соблюдать правила ведения войны и уважать нормы международного гуманитарного права.
"Украинцы глубоко чувствуют боль войны. Выражаем соболезнования близким погибших и желаем быстрого выздоровления раненым в больнице Аль-Агли. Сейчас критически важно избежать дальнейшего роста числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине", – отмечается в заявлении.
МИД Украины также подтверждает уверенность, что Ближневосточный мирный процесс должен оставаться основой усилий по восстановлению региональной стабильности и безопасности, а также реализации принципа двух государств путем мирного сосуществования Израиля и Палестины.
Напомним, палестинская сторона обвинила Израиль в ударе по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по данным местного Минздрава, погибли более 470 человек. В то же время, израильские военные отвергли ответственность за эту атаку. Как заявили в Армии обороны Израиля, удар по больнице в Секторе Газа произошел в результате сбоя при запуске ракеты боевиками "Исламского джихада".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хоче отримати відповідь як зеленський ?
Їх мордою у кизяки, а они закликають.
І щось я не пригадаю щоб чув від нашого МЗС таку ж заяву на протязі останніх місяців, коли кацапські подонки били по наших лікарнях НАВМИСНО!
І якщо вже робити такі заяви, то треба ув'язувати і з кацапами-террористами та з нашою війною, а не тільки про ті події, що пов'язані з Ізраїлем.
Хочете знайти винних?
Жодних проблем: рядові виконавці продовжують кататися по сектору газа на джипах ********** калашами.
Також всім відомо, де живуть шишки хамасу: організувати їх знищення разом з сім'ями, щоб відбити бажання творити зло, не проблема, було б бажання.
Але вже чутно скавуління про бідних жителів гази, а голова європейської країни, навіть зустрічається з терористом номер 1 - ******!
Велика кількість із них емігрували у різні країни, - їх багато у Латинській Америці та Австралії.
Арабські християни - одна з найбільш освічених груп в Ізраїліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8#cite_note-8 [8] . За даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю в 2010 році, християнські араби в Ізраїлі мають найвищий рівень освіченості серед усіх релігійних громадhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8#cite_note-9 [9] , 63% ізраїльських християнських арабів закінчили коледж або аспірантуру, найвищий показник серед будь-якої релігійної та етнорелігійної групи. Незважаючи на те, що арабські християни становлять лише 2,1% від усього ізраїльського населення, у 2014 році вони становили 17,0% студентів університету країни.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Палестинські_християни
Президент США Джо Байден, прибывший в Израиль с визитом солидарности, заявил, что Еврейское Государство не несет ответственности за взрыв в арабской больнице в городе Газа.
"Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице. Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая сторона, а не вы. Но многие люди не уверены в этом, поэтому нам придется многое преодолеть", - сказал он.
А Кулеба проспав?
.
Хоч поганенько, хоч якусь!
Я бим тоді сказав, що наше МЗС не ляпає услід терористам якусь дурню!
нахера ну нахера сувати свої 5 копійок у той конфлікт
А тоді скиглять,чому Ізраїль Українні не допомагає.
З такими заявами можуть і Штати відмовитись від України.
Все еще хотят и помощь от Америки получать и в Оман ездить отдыхать. Я уверен, что даже с Ираном не разорвали дипотношения.