МИД Украины призывает найти и наказать виновных в атаке на больницу в Секторе Газа

Министерство иностранных дел Украины отметило недопустимость атаки на больницу Аль-Агли в Секторе Газа и призвало к всестороннему расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне сообщений о большом количестве жертв в больнице Аль-Агли в Секторе Газа Министерство иностранных дел Украины отмечает недопустимость атак любой из сторон по медицинским учреждениям или другим гражданским объектам критической инфраструктуры при любых обстоятельствах", - отметило ведомство.

Также внешнеполитическое ведомство Украины призывает к всестороннему расследованию этой трагедии и привлечению виновных к ответственности, а также призывает стороны вооруженного противостояния неукоснительно соблюдать правила ведения войны и уважать нормы международного гуманитарного права.

"Украинцы глубоко чувствуют боль войны. Выражаем соболезнования близким погибших и желаем быстрого выздоровления раненым в больнице Аль-Агли. Сейчас критически важно избежать дальнейшего роста числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине", – отмечается в заявлении.

МИД Украины также подтверждает уверенность, что Ближневосточный мирный процесс должен оставаться основой усилий по восстановлению региональной стабильности и безопасности, а также реализации принципа двух государств путем мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Напомним, палестинская сторона обвинила Израиль в ударе по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по данным местного Минздрава, погибли более 470 человек. В то же время, израильские военные отвергли ответственность за эту атаку. Как заявили в Армии обороны Израиля, удар по больнице в Секторе Газа произошел в результате сбоя при запуске ракеты боевиками "Исламского джихада".