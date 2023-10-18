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МИД Украины призывает найти и наказать виновных в атаке на больницу в Секторе Газа

сектор,лікарня,гази

Министерство иностранных дел Украины отметило недопустимость атаки на больницу Аль-Агли в Секторе Газа и призвало к всестороннему расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне сообщений о большом количестве жертв в больнице Аль-Агли в Секторе Газа Министерство иностранных дел Украины отмечает недопустимость атак любой из сторон по медицинским учреждениям или другим гражданским объектам критической инфраструктуры при любых обстоятельствах", - отметило ведомство.

Также внешнеполитическое ведомство Украины призывает к всестороннему расследованию этой трагедии и привлечению виновных к ответственности, а также призывает стороны вооруженного противостояния неукоснительно соблюдать правила ведения войны и уважать нормы международного гуманитарного права.

"Украинцы глубоко чувствуют боль войны. Выражаем соболезнования близким погибших и желаем быстрого выздоровления раненым в больнице Аль-Агли. Сейчас критически важно избежать дальнейшего роста числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине", – отмечается в заявлении.

МИД Украины также подтверждает уверенность, что Ближневосточный мирный процесс должен оставаться основой усилий по восстановлению региональной стабильности и безопасности, а также реализации принципа двух государств путем мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Напомним, палестинская сторона обвинила Израиль в ударе по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по данным местного Минздрава, погибли более 470 человек. В то же время, израильские военные отвергли ответственность за эту атаку. Как заявили в Армии обороны Израиля, удар по больнице в Секторе Газа произошел в результате сбоя при запуске ракеты боевиками "Исламского джихада".

Автор: 

больница (1441) МИД (6968) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+19
Имеет смысл не соваться в такие вопросы.
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18.10.2023 21:00
+16
идиоты....просто идиоты ...могу представить что после этого мид Израиля выступит с подобным заявлением после каждого терракта русских фашистов.
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18.10.2023 20:58
+9
ДБР вже завело справу на Порошенка?
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18.10.2023 20:57
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А чи був хлопчик?
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18.10.2023 20:56 Ответить
Був, з балалайкой у руках. Але за кого це гімно.
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18.10.2023 21:18 Ответить
ДБР вже завело справу на Порошенка?
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18.10.2023 20:57 Ответить
идиоты....просто идиоты ...могу представить что после этого мид Израиля выступит с подобным заявлением после каждого терракта русских фашистов.
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18.10.2023 20:58 Ответить
"...представитель ЦАХАЛа показал карту, которая свидетельствует о том, что ракета, попавшая по парковке арабской больницы, была выпущена "Исламским джихадом" во время массированного залпа по Израилю. Более того, опубликован перехваченный https://mignews.com/news/arabisrael/cahal-hamas-znaet-chya-raketa-udarila-po-bolnice-v-gaze.html разговор террористов с ХАМАСом, где они сами https://mignews.com/news/arabisrael/peregovory-terroristov-o-allah-nasha-raketa-upala-na-bolnicu.html признаются в фиаско. Среди доказательств также представлен тот факт, что на месте происшествия отсутствует воронка, которая свидетельствовала бы об авиаударе ЦАХАЛа."
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18.10.2023 21:39 Ответить
Имеет смысл не соваться в такие вопросы.
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18.10.2023 21:00 Ответить
да по парковке попала ракета
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18.10.2023 21:02 Ответить
А сам пан Кулеба персонально не наголошує/закликає ?
Не хоче отримати відповідь як зеленський ?
Їх мордою у кизяки, а они закликають.
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18.10.2023 21:02 Ответить
Розумію ваше обурення але це треба було зробити суто декларативно.
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18.10.2023 21:02 Ответить
Може мені здається,але євреї самі в курсі,що там треба робити,кого і де шукати.І якось вони мабуть впораються і без "закликів".
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18.10.2023 21:03 Ответить
А за атаку на парковку буде окрема заява від МЗС?
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18.10.2023 21:03 Ответить
Так, це потрібна заява, але чому не було такої після 7-го жовтня, коли террористи напали на Ізраїль?
І щось я не пригадаю щоб чув від нашого МЗС таку ж заяву на протязі останніх місяців, коли кацапські подонки били по наших лікарнях НАВМИСНО!
І якщо вже робити такі заяви, то треба ув'язувати і з кацапами-террористами та з нашою війною, а не тільки про ті події, що пов'язані з Ізраїлем.
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18.10.2023 21:04 Ответить
Навіщо оці театральні жести?
Хочете знайти винних?
Жодних проблем: рядові виконавці продовжують кататися по сектору газа на джипах ********** калашами.
Також всім відомо, де живуть шишки хамасу: організувати їх знищення разом з сім'ями, щоб відбити бажання творити зло, не проблема, було б бажання.
Але вже чутно скавуління про бідних жителів гази, а голова європейської країни, навіть зустрічається з терористом номер 1 - ******!
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18.10.2023 21:06 Ответить
Сто пудово - касапи..
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18.10.2023 21:07 Ответить
что ты мелочишься - тебе пудов жалко...?
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18.10.2023 21:19 Ответить
Мені християнство жалко.
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18.10.2023 21:23 Ответить
Маю деякі власні сумніви в необхідності взагалі існування "палестинського народу", як терористів, так і "мирняка".
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18.10.2023 21:10 Ответить
Да...?? Скажи це американцям і усім християнам... ти думаєш що усе так легко і просто??
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18.10.2023 21:24 Ответить
Це всього лише моя приватна думка, до чого тут всі американці і християни, при тому що там взагалі мусульмани-фанатики...
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18.10.2023 21:41 Ответить
Серед палестинців 9% християн. Раніше їх було набагато більше, - у 1950 році, - 21%.
Велика кількість із них емігрували у різні країни, - їх багато у Латинській Америці та Австралії.

Арабські християни - одна з найбільш освічених груп в Ізраїліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8#cite_note-8 [8] . За даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю в 2010 році, християнські араби в Ізраїлі мають найвищий рівень освіченості серед усіх релігійних громадhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8#cite_note-9 [9] , 63% ізраїльських християнських арабів закінчили коледж або аспірантуру, найвищий показник серед будь-якої релігійної та етнорелігійної групи. Незважаючи на те, що арабські християни становлять лише 2,1% від усього ізраїльського населення, у 2014 році вони становили 17,0% студентів університету країни.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Палестинські_християни
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18.10.2023 22:51 Ответить
нещодавно кацапи вдарили по нашій лікарні. У відповідь - тишина. А тут бачиш в газі там щось розбомбили. Їм же було сказано: хто не втік - попаде під бомби.
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18.10.2023 21:16 Ответить
Блін... Юмористи... Перелякався весь Світ!
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18.10.2023 21:18 Ответить
Божечки, наші МЗСні карателі вже виїздять до сектору Гази, щоб карати ХАМАС? Чи від кого вони ото вимагають? Від ЦАХАЛ? Чи може армії США? А, нє, мабуть від "миротворців" ООН... тьху
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18.10.2023 21:21 Ответить
а що не закликає до цих пір - СБУ знайти "зелених зрадників і ворогів України, котрі розмінували Чонгар, запустили рашистських вбивць на Південь України,що привело до багаточисельних смертей українського народу,здачі "Азову" і окупації Півдня України.???
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18.10.2023 21:23 Ответить
Исполняет.
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18.10.2023 21:24 Ответить
Та куди ви лізете,дебіли.Без вас розберуться.
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18.10.2023 21:29 Ответить
Тільки хотів сам це написати. Зелені прям корчать із себе геополітиків.
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18.10.2023 21:32 Ответить
Байден: Израиль не виноват во взрыве в больнице в Газе

Президент США Джо Байден, прибывший в Израиль с визитом солидарности, заявил, что Еврейское Государство не несет ответственности за взрыв в арабской больнице в городе Газа.

"Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице. Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая сторона, а не вы. Но многие люди не уверены в этом, поэтому нам придется многое преодолеть", - сказал он.

А Кулеба проспав?
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18.10.2023 21:41 Ответить
Тю .Які 470 чоловік загиблих . ? Звідки .? Ракета впала на парковку , згоріло з десяток автівок . Лікарня ціла . У Бутусова на тг каналі є фото з місця прильоту .
.
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18.10.2023 21:44 Ответить
С поляками поссорились из за шкурных интересов единиц зерно трейдеров. Надо ставить стратегические интересы Украины во главе всей внешней политики. Арабских террористов не нужно жалеть. Кто им в секторе Газа мешал хорошо жить? Работайте и стройте свою автономию. А взамен этого Хамас воспитывал поколения террористов и убийц. Вопрос звучит так. Или мы на стороне света или на стороне оси зла где россия, северная Корея, Иран , Китай и весь террористический интернационал. Войну ту начали террористы а значит они и виноваты. Население их поддерживает. Значит готово получить свою порцию страданий. Израиль как мы - страна в окружении агрессоров. А значит и учитывая что истории наших народов шли бок о бок это наш союзник.
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18.10.2023 21:45 Ответить
І ці без мила лізуть куди не треба.
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18.10.2023 21:46 Ответить
і сюди свої 5 шекелів вставили....зе-дипломати,корабельні сосни,послиці-сексінструкторші з МЗС,-араби і єври брати по крові,вийшли з однієї авраамової колиски,хай самі розбираються.ви краще покарайте винних в нападі на Україну,віслюки дипломатичні!!
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18.10.2023 21:46 Ответить
Будь ласочка - покажіть мені хоча б одну фотографію розбомбленої лікарні.

Хоч поганенько, хоч якусь!

Я бим тоді сказав, що наше МЗС не ляпає услід терористам якусь дурню!
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18.10.2023 21:46 Ответить
Дебілоїди зелені...
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18.10.2023 21:51 Ответить
лаври лучшего припіздента Міррра не дають спокою одному грипавому зеполеончику.
нахера ну нахера сувати свої 5 копійок у той конфлікт
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18.10.2023 22:07 Ответить
Куди ви, зелені імбецили, лізете? Ви кацапів за теракти проти українців почніть карати для початку! А не ******* та грізно кулачками махати, як ваш Гундос.
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18.10.2023 22:11 Ответить
МЗС - як той старий пес, що гавкає на вітер, щоб показати хазяїну свою корисність )))
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18.10.2023 22:16 Ответить
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18.10.2023 23:06 Ответить
Займайтесь своїм, це виглядає не природньо.
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18.10.2023 22:24 Ответить
І знову попадалово у МІДа. Навіть Невзоров питає, а де попадання і де жертви ?
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18.10.2023 23:45 Ответить
Довбо*оби.Ви чого сюди лізете?
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19.10.2023 05:19 Ответить
Гур-гур стара з печі..
А тоді скиглять,чому Ізраїль Українні не допомагає.
З такими заявами можуть і Штати відмовитись від України.
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19.10.2023 05:26 Ответить
Так і хочеться сказати-куди ви претесь у політику? не ваше то, не ваше...
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19.10.2023 07:17 Ответить
Все собаки залаяли и наша Жучка подала голос.
Все еще хотят и помощь от Америки получать и в Оман ездить отдыхать. Я уверен, что даже с Ираном не разорвали дипотношения.
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19.10.2023 11:07 Ответить
 
 