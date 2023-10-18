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Новости Помощь Украине
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Министр обороны Великобритании Шеппс призвал Конгресс США "не забывать об Украине"

шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита в США призвал конгрессменов не отвлекать внимание от вторжения России в Украину на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Давайте не забывать об Украине. Очень важно, чтобы мир не отвлекал от нее внимание. Мы можем это сделать. Мы можем сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я просто хотел быть здесь, чтобы поработать над такой координацией", – сказал Шеппс.

Во время визита в Вашингтон британский министр заявил, что было бы катастрофой, если бы "быстрый" кризис на Ближнем Востоке позволил Западу потерять фокус на необходимости поддержки Украины.

"Я собираюсь провести время в Конгрессе, но я думаю, что все понимают, что нельзя позволять такому тирану, как Путин, безнаказанно вторгаться в страну демократического соседа, потому что другие во всем мире придут к таким же выводам, что они могут сделать то же", – сказал Шеппс.

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Автор: 

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Шановний пане Шеппс! Ви найкращий!
Щира подяка! Бережи Боже Велику Британію!
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18.10.2023 21:02 Ответить
Шойгу заявив, що НАТО готується до ядерного удару по росії.

Міністр оборони кацапстану вбачає загрозу для РФ у військових навчаннях, які проводить Північноатлантичний Альянс. 🤣
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18.10.2023 21:12 Ответить
Шойгу треба чимось відвести увагу від атакмсу і пройобу під Аавдіевкою.
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18.10.2023 22:35 Ответить
Американські вибори взагалі не в тему... забалакають своїми трампізмами..погані передчуття..дуже погані..
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18.10.2023 21:15 Ответить
До них ще далеко.
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18.10.2023 22:36 Ответить
Вони вже їдуть..
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18.10.2023 23:43 Ответить
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18.10.2023 21:20 Ответить
 
 