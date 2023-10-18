Министр обороны Великобритании Шеппс призвал Конгресс США "не забывать об Украине"

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита в США призвал конгрессменов не отвлекать внимание от вторжения России в Украину на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Давайте не забывать об Украине. Очень важно, чтобы мир не отвлекал от нее внимание. Мы можем это сделать. Мы можем сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я просто хотел быть здесь, чтобы поработать над такой координацией", – сказал Шеппс.

Во время визита в Вашингтон британский министр заявил, что было бы катастрофой, если бы "быстрый" кризис на Ближнем Востоке позволил Западу потерять фокус на необходимости поддержки Украины.

"Я собираюсь провести время в Конгрессе, но я думаю, что все понимают, что нельзя позволять такому тирану, как Путин, безнаказанно вторгаться в страну демократического соседа, потому что другие во всем мире придут к таким же выводам, что они могут сделать то же", – сказал Шеппс.

Читайте также: Россияне активизировались на Востоке, но захват Авдеевки в ближайшее время маловероятен, - британская разведка