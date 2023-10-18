В течение суток россияне нанесли 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 18 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура".

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