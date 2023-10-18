В течение суток россияне нанесли 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 18 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий18.10.2023 21:27 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль