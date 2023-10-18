Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по продлению безвиза: усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия

Еврокомиссия обнародовала сегодня так называемый шестой доклад по механизму приостановки безвизовых путешествий, в котором предложила внести новые, более жесткие требования для продления безвизового режима между ЕС и третьими странами. Документ, в частности, содержит рекомендации для стран-соседей ЕС, в том числе для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шестой отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.

"В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях", – говорится в отчете.

В частности, по мнению Еврокомиссии, в дальнейшем решении нуждаются следующие вопросы:

- согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим, в частности в отношении стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за нелегальной миграции или безопасности;

- продолжение усилий в борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной;

- продолжение усилий в борьбе с коррупцией, в частности путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возврата активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, который регулирует порядок распоряжения арестованными активами.

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В отчете также отмечается, что Украина в целом соблюдает международные документы и стандарты в сфере прав человека, в то время как украинские граждане серьезно пострадали от широкомасштабных нарушений основополагающих прав со стороны России.

"Военное положение было введено в начале полномасштабного российского вторжения, ограничивая права и свободы, хотя оно оставалось в значительной степени пропорциональным реальным потребностям и применялось с осторожностью, поддерживая хороший уровень свободы выражения мнений, несмотря на ограничения медиасреды", – говорится в отчете.

Вместе с тем в Еврокомиссии отметили значительное уменьшение случаев дискриминации меньшинств, в том числе лиц, принадлежащих к ЛГБТИК+ сообществу, антисемитских актов и национальных меньшинств.

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Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможна приостановка безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза – откат в проведении реформ.