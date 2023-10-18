Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по продлению безвиза: усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия
Еврокомиссия обнародовала сегодня так называемый шестой доклад по механизму приостановки безвизовых путешествий, в котором предложила внести новые, более жесткие требования для продления безвизового режима между ЕС и третьими странами. Документ, в частности, содержит рекомендации для стран-соседей ЕС, в том числе для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шестой отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.
"В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях", – говорится в отчете.
В частности, по мнению Еврокомиссии, в дальнейшем решении нуждаются следующие вопросы:
- согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим, в частности в отношении стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за нелегальной миграции или безопасности;
- продолжение усилий в борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной;
- продолжение усилий в борьбе с коррупцией, в частности путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возврата активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, который регулирует порядок распоряжения арестованными активами.
В отчете также отмечается, что Украина в целом соблюдает международные документы и стандарты в сфере прав человека, в то время как украинские граждане серьезно пострадали от широкомасштабных нарушений основополагающих прав со стороны России.
"Военное положение было введено в начале полномасштабного российского вторжения, ограничивая права и свободы, хотя оно оставалось в значительной степени пропорциональным реальным потребностям и применялось с осторожностью, поддерживая хороший уровень свободы выражения мнений, несмотря на ограничения медиасреды", – говорится в отчете.
Вместе с тем в Еврокомиссии отметили значительное уменьшение случаев дискриминации меньшинств, в том числе лиц, принадлежащих к ЛГБТИК+ сообществу, антисемитских актов и национальных меньшинств.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможна приостановка безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза – откат в проведении реформ.
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P.S. Це був чорновий варіант завтрашнього інтерв'ю Данілова.
А от вимагати не красти під час війни - це тупо.
Для нормальної Держави так.
А хто у нас курує суди? Смірнов з ОП.
А хто у нас курує слідчі органи? Татаров з ОП.
Куди підуть гроші, навіть якщо їх повернуть в Україну? В бюджет.
Хто зараз сидить та ******* з цього бюджету? ЗЄрмаки.
Кому Захід постійно каже, що треба припиняти корупцію? ЗЄрмакам.
То не треба давати рекомендації, якщо причиною всіх проблем є ЗЄ-влада?
На якій підставі порушувати свята святих Заходу - право приватної власності, якщо фактично злочину нема (в Україні вважають, що все норм і красти гроші цим людям можна)?
Більше того. Я тебе здивую, але за тими ж рекомендаціями та практикою FATF нема ніякого відмивання грошей, якщо нема доведеного злочину, що йому передував. У термінах боротьби з відмиванням це називпється предикатний злочин.
Наприклад. Якщо не доведено, що Коломой ******* бабло з Привату, то не можна починати слідство про відмивання цих грошей.
Але під час війни це створить проблему для фінансової допомоги Заходу.
Хоча, якщо ЗЄ не отямиться, то можливий і такий поворот.
от мля.....
- в Украине нет никакой коррупции
это все, мол, "российские нарративы"
🤣🤣🤣
следовательно Еврокомиссия врет и занимается дезинформацией
переносимо столицю у Львів і гарнатую що все буде норм
нам не впадлу вйити навіть за мінімальних законів які не підходять Україні
Київ нажал пасивний (я на рахунок населення)
Только какой это безвиз? Выехать всё равно нельзя.
К чему это сотрясение воздуха сейчас?
торік на форумі, президент заявив, що корупціонери всі виїхали разом з грошима, і ми будемо робити все щоб вони там залишилися
якщо ЄС дає кредити, їх крадуть, то вони повертаються назад в ЄС у вигляді інвестицій та нових заможних громадян
а так як це не гранти, а кредити - то Україна, ще й відсотки сплачує
в Україні через деякий час залишаться тільки чесні люди, правда з кредитами...
одні плюси для ЄС
в чому тоді проблема?
МАРНО.