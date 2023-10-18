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Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по продлению безвиза: усилить борьбу с коррупцией и противодействие контрабанде оружия

безвиз

Еврокомиссия обнародовала сегодня так называемый шестой доклад по механизму приостановки безвизовых путешествий, в котором предложила внести новые, более жесткие требования для продления безвизового режима между ЕС и третьими странами. Документ, в частности, содержит рекомендации для стран-соседей ЕС, в том числе для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шестой отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.

"В целом Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия, где это возможно в нынешних условиях", – говорится в отчете.

В частности, по мнению Еврокомиссии, в дальнейшем решении нуждаются следующие вопросы:

- согласование визовой политики Украины со списком третьих стран, с которыми у ЕС действует визовый режим, в частности в отношении стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за нелегальной миграции или безопасности;
- продолжение усилий в борьбе с организованной преступностью, уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной;
- продолжение усилий в борьбе с коррупцией, в частности путем принятия плана действий по имплементации Стратегии розыска и возврата активов на период с 2020 по 2025 год и внесения поправок в закон об АРМА, который регулирует порядок распоряжения арестованными активами.

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В отчете также отмечается, что Украина в целом соблюдает международные документы и стандарты в сфере прав человека, в то время как украинские граждане серьезно пострадали от широкомасштабных нарушений основополагающих прав со стороны России.

"Военное положение было введено в начале полномасштабного российского вторжения, ограничивая права и свободы, хотя оно оставалось в значительной степени пропорциональным реальным потребностям и применялось с осторожностью, поддерживая хороший уровень свободы выражения мнений, несмотря на ограничения медиасреды", – говорится в отчете.

Вместе с тем в Еврокомиссии отметили значительное уменьшение случаев дискриминации меньшинств, в том числе лиц, принадлежащих к ЛГБТИК+ сообществу, антисемитских актов и национальных меньшинств.

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Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможна приостановка безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза – откат в проведении реформ.

Автор: 

Еврокомиссия (1462) безвизовый режим (1555)


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Топ комментарии
+18
"Корупція? Контрабанда? Ми не розуміємо про що вони говорять." (с) Слуги
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18.10.2023 21:22
+16
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18.10.2023 21:30
+15
Про що вони? Наш ПреЗедент сказав, що корупціонери виїхали...... напевно в Європу! От нехай вони і борються в себе тепер з корупцією!
P.S. Це був чорновий варіант завтрашнього інтерв'ю Данілова.
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18.10.2023 21:26
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"Корупція? Контрабанда? Ми не розуміємо про що вони говорять." (с) Слуги
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18.10.2023 21:22 Ответить
Сделаем себя еще раз, или одного раза хватило?
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18.10.2023 21:23 Ответить
Про що вони? Наш ПреЗедент сказав, що корупціонери виїхали...... напевно в Європу! От нехай вони і борються в себе тепер з корупцією!
P.S. Це був чорновий варіант завтрашнього інтерв'ю Данілова.
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18.10.2023 21:26 Ответить
Взагалі тупий "наезд".. не знають вони що таке війна.. і це щастя для них, і горе для нас..
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18.10.2023 21:27 Ответить
І що ж "тупого" в вимогах боротись з корупцією, з злочинністю, контрабандою зброї? Мені здається це лише на користь нам, і під час війни також.
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18.10.2023 21:30 Ответить
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18.10.2023 21:30 Ответить
Тобто, розкрадання бюджету під час війни - це не тупо.
А от вимагати не красти під час війни - це тупо.
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18.10.2023 21:46 Ответить
Це ти кажеш, не я.. треба розуміти, що фактично у нас війна.. і все робиться на державному рівні взагалі не як завжди..а у нас боряться.. більше журналісти, а не Держава.. але все буде добре.. все буде Україна.. Перемога понад усе.. не буде її, не буде нічого.. розуміій Це..
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19.10.2023 00:00 Ответить
Тобто тупо саме явище.

Для нормальної Держави так.
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19.10.2023 08:28 Ответить
ЄС надаватиме Україні рекомендації до "судного дня "
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18.10.2023 21:27 Ответить
Ну, а якщо в Україні роблять вигляд, що не розуміють...
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18.10.2023 21:44 Ответить
Гроші грабіжників українського народу в банках Західних партнерів України .При великому бажанні з ними ожна зробити теж саме,що і з грошима,та нерухомістью бабломойского.Не так вже й багато .але....ці вкрадені млрд доларів в українського народу виведені в західний світ працюютьна їхні економіки.а українцям вистарчить і багатолітніх закликів із яких ті ,що закликають самі ржуть до сліз...
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18.10.2023 22:16 Ответить
Не можна поки не доведено у суді, що вони грабіжники.

А хто у нас курує суди? Смірнов з ОП.
А хто у нас курує слідчі органи? Татаров з ОП.
Куди підуть гроші, навіть якщо їх повернуть в Україну? В бюджет.
Хто зараз сидить та ******* з цього бюджету? ЗЄрмаки.
Кому Захід постійно каже, що треба припиняти корупцію? ЗЄрмакам.

То не треба давати рекомендації, якщо причиною всіх проблем є ЗЄ-влада?
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18.10.2023 22:55 Ответить
Не треба давати можливості користуватися українськими грошима - ось і весь хрин.Якщо західні банки ,фінансові органи і розвідки дозволяють користуватися цими грошима,то вони є співучасники грабежу України, котрі насміхаючись над українським народом, на протязі всіх років Незалежності , дають рекомендації тим, котрі є їхніми співробітниками по корупційному промислу в Україні.
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19.10.2023 14:35 Ответить
Ще раз - блокування активів можливе лише після факту визнання злочину в суді.

На якій підставі порушувати свята святих Заходу - право приватної власності, якщо фактично злочину нема (в Україні вважають, що все норм і красти гроші цим людям можна)?
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19.10.2023 18:56 Ответить
Всі комплаєнс-процедури, що стосуються належної перевірки клієнтів (Know Your Customer, KYC) необхідно розглядати крізь призму законодавства щодо протидії фінансування тероризму та відмивання грошей (AML/CFT, ПВК/ФТ). У цій сфері основним органом є Financial Action Task Force (FATF). Це міжнародний орган, який розробляє стандарти з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму. Стандарти та рекомендації FATF впроваджуються державами світу на національному рівні.
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19.10.2023 20:34 Ответить
І де тут ідеться про безпідставне замороження або арешт активів?

Більше того. Я тебе здивую, але за тими ж рекомендаціями та практикою FATF нема ніякого відмивання грошей, якщо нема доведеного злочину, що йому передував. У термінах боротьби з відмиванням це називпється предикатний злочин.

Наприклад. Якщо не доведено, що Коломой ******* бабло з Привату, то не можна починати слідство про відмивання цих грошей.
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19.10.2023 23:10 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/us-justice-department-kolomoisky/5534271.html-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 https://www.holosameryky.com/a/us-justice-department-kolomoisky/5534271.html- тому,щоб не передавати спонсора "мецената- зеленого кварталу" до США СБУ його і тормознуло в Україні
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19.10.2023 23:26 Ответить
Максимум, що можна - визнати Україну, країною, яка недостатньо бореться з відмиванням грошей, набутих кримінальним шляхом, і внести її у чорний список FATF.

Але під час війни це створить проблему для фінансової допомоги Заходу.

Хоча, якщо ЗЄ не отямиться, то можливий і такий поворот.
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19.10.2023 19:00 Ответить
нє, а наїзл на рестораторів зі львова, то хіба не боротьба з корупцією та контрабандою?
от мля.....
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18.10.2023 21:29 Ответить
Ех, не допомогло холдингу !Fest пиво з оголеним Земленським і Ко. Зря лизали, виходить

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18.10.2023 21:38 Ответить
не долизали
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19.10.2023 20:35 Ответить
Интересно, они Венесуэле и другим 61 странам, с которыми у них безвиз, такие требования предъявляют?
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18.10.2023 21:40 Ответить
Фірми родичів слуги урода Максима Ткаченка (заступник Арахамії), Ткаченка Тараса і Ткаченка Тимофія вигравали багатомільйонні тендери "Великого будівництва". Так, фірма Тараса Ткаченка "НІКА-ДОРБУД" виграла 18,6 млн грн. Фірма Тимофія Ткаченка "Праця" виграла 19,6 млн грн.

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18.10.2023 21:44 Ответить
Не Зеленский такой, а жизнь такая.
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18.10.2023 21:45 Ответить
Сам Максим Ткаченко очолював команду Зеленського на виборах в Луганській області та є співвласником ТОВ "КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ" - дочірньої компанії Студії Квартал 95.
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18.10.2023 21:46 Ответить
Да, "жізнь" такая, що примушує красти вагонами. .
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18.10.2023 23:28 Ответить
интересно, а они всем странам финансово помогают как Украине?
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18.10.2023 21:52 Ответить
Походу, щоб до ЗЄ дійшло, треба викарбувати " У ТЕБЕ КОРУПЦІЯ" на цеглині і ******* його нею три рази на день.
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18.10.2023 21:43 Ответить
В Україні діє розгалужена проросійська секта "АллатРа", учасниками якої є, на хвилиночку, Верещук, Баканов, Кулінич, Кравчук, мер Черкас та Гадя Савченко. Ця секта демонізує Захід, НАТО, водночас навіює ідеї про какуюразніцу і адіннарод.

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18.10.2023 21:45 Ответить
Особливо смішно у випадку Гаді і Верещалки. Філозоффіні, мля .
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18.10.2023 23:31 Ответить
Судя из текста ничего страшного не случится и безвиз не заберут. Лушний раз напомнили о рекомендациях. Так и при попередниках такое не раз было. Если так считать, то и попередники косячили, раз им напоминали.
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18.10.2023 22:22 Ответить
це мене дивує про попередників. попередники зробили безвіз і які косячки були у попередників? розкажи конкретно.
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18.10.2023 23:53 Ответить
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19.10.2023 10:04 Ответить
Зеленский утверждает, что:
- в Украине нет никакой коррупции
это все, мол, "российские нарративы"
🤣🤣🤣
следовательно Еврокомиссия врет и занимается дезинформацией
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18.10.2023 22:28 Ответить
онсовне кодло це Київ) так сумно що люди не хочуть жити як люди

переносимо столицю у Львів і гарнатую що все буде норм

нам не впадлу вйити навіть за мінімальних законів які не підходять Україні

Київ нажал пасивний (я на рахунок населення)
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18.10.2023 22:32 Ответить
Смешно. Ну есть у меня биометрический паспорт, получил сразу как безвиз ввели.
Только какой это безвиз? Выехать всё равно нельзя.
К чему это сотрясение воздуха сейчас?
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18.10.2023 22:38 Ответить
Як варіант - відмінять безвіз після закінчення війни, щоб втримати чоловіків в країні.
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18.10.2023 23:29 Ответить
якась підстава
торік на форумі, президент заявив, що корупціонери всі виїхали разом з грошима, і ми будемо робити все щоб вони там залишилися

якщо ЄС дає кредити, їх крадуть, то вони повертаються назад в ЄС у вигляді інвестицій та нових заможних громадян
а так як це не гранти, а кредити - то Україна, ще й відсотки сплачує
в Україні через деякий час залишаться тільки чесні люди, правда з кредитами...

одні плюси для ЄС
в чому тоді проблема?
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19.10.2023 00:27 Ответить
"Єврокомісія рекомендує для продовження безвізу посилити боротьбу з корупцією".

МАРНО.
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19.10.2023 08:17 Ответить
Когда читаешь о масштабах воровства, складывается впечатление, что война закончилась еще полтора года назад и Украина осталась в СНГ.
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19.10.2023 09:39 Ответить
 
 