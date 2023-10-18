В течение суток россияне 17 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 89 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Белопольская громада: враг бил из минометов (29 взрывов), гранатометов (СПГ) (10 взрывов), АГС (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов). Также был танковый обстрел (3 взрыва).

- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

- Великописаревская гшромада: зафиксирован гранатометный обстрел (СПГ) (2 взрыва) и артобстрелы (14 взрывов).

- Краснопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

- Шалыгинская громада: произведен артиллерийский обстрел (4 взрыва)".