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В одесском офисе взорвался боеприпас, который использовали как сувенир, есть раненые, - Нацполиция

граната

В среду, 18 октября, в офисе одесской торговой сети взорвался боеприпас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный веб-портал Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета устанавливают", - говорится в сообщении.

Известно о двух раненых. Это работники, которые находились при взрыве в помещении. Они госпитализированы с взрывчатыми и рваными ранами конечностей.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и криминалисты. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами следователи уже начали уголовное производство.

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Автор: 

взрыв (6775) Одесса (7901) офис (107)


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Топ комментарии
+5
ДЛБ...изм по-одесски.
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18.10.2023 22:48
+5
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18.10.2023 22:51
+2
Как мог рвонуть використаний боеприпас?
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18.10.2023 22:49
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ДЛБ...изм по-одесски.
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18.10.2023 22:48 Ответить
Дарвін ні при чому )))
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18.10.2023 22:48 Ответить
так бо цього разу зекономив на преміях...
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18.10.2023 22:56 Ответить
Не факт!
Отримають статус бойових дій.
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19.10.2023 07:43 Ответить
Как мог рвонуть використаний боеприпас?
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18.10.2023 22:49 Ответить
редактори краще знають, який ************ можно вважати використаним.
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19.10.2023 00:06 Ответить
А может они его не по назначению использовали...
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19.10.2023 01:09 Ответить
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18.10.2023 22:51 Ответить
НУУУУ шо сказати - якби не це вони б напишись бензину і померли так - мозг в тілі був відсутній і так
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18.10.2023 22:58 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, це вже вдруге
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18.10.2023 23:15 Ответить
Дитячий садок? Не знають,що незаряджена рушниця теж колись стріляє,а тут вибуховий предмет!
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18.10.2023 23:27 Ответить
Іскандер на згадку??? Краще касапський скальп на стіні повісити і всім розповідати що це кролик..
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18.10.2023 23:32 Ответить
Нічього так собі "сувенір"...
Видно про Дарвіна вони не чули...
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19.10.2023 00:23 Ответить
Всі вумні заднім числом.Це нещасний випадок,з кожним таке може бути.
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19.10.2023 05:16 Ответить
Ты гвозди в розетку Сунь, чтоб потом скажешь, что такое с каждым может быть.
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19.10.2023 08:02 Ответить
Не тикай,сопляк,пальці поламаєш.
Тільки кацапчук може «тикати»незнайомій людині.
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19.10.2023 08:05 Ответить
Пиз*ец подкрался незаметно?!
Рука масквы...
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19.10.2023 07:41 Ответить
Такого ще буде й буде. Довбнiв на сто рокiв хвате.
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19.10.2023 08:22 Ответить
 
 