В одесском офисе взорвался боеприпас, который использовали как сувенир, есть раненые, - Нацполиция

В среду, 18 октября, в офисе одесской торговой сети взорвался боеприпас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный веб-портал Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета устанавливают", - говорится в сообщении.

Известно о двух раненых. Это работники, которые находились при взрыве в помещении. Они госпитализированы с взрывчатыми и рваными ранами конечностей.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехника и криминалисты. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами следователи уже начали уголовное производство.

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