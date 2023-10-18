РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13226 посетителей онлайн
Новости Война
2 734 9

США ввели санкции против иранского производителя компонентов БпЛА Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины

mohajer

США ввели санкции против иранской компании, производившей компоненты дронов, которые использовались Россией в войне против Украины.

Об этом сообщило Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Кроме этой компании, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило санкции еще против 7 компаний, 11 физических лиц и одного судна, базирующихся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле и обеспечивающих компонентами иранские программы по производству баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

"Неосмотрительный выбор Ирана и дальше распространять БпЛА и другое оружие продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он отмечает, что США будут продолжать принимать меры, чтобы воспрепятствовать распространению Ираном БпЛА и другого оружия репрессивным режимам. "Мы призываем международное сообщество делать то же самое", – добавил Нельсон.

Читайте также: Иран поставляет России ударные БПЛА: США показали доказательства в ООН

Среди компаний, против которых Минфин США ввел санкции, есть иранская Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), производившая компоненты для БПЛА Mohajer-6, сбитых украинскими силами. Mohajer-6 – дрон, обеспечивающий разведку и наблюдение, но также способный наносить удары.

Он производится иранской компанией Qods Aviation Industries (QAI). Этот дрон использовался российскими войсками в Украине. Санкции против QAI были введены США еще в декабре 2013 года.

С сентября 2022 года объявлено уже 10 этапов санкций, направленных против иранской программы БПЛА.

В сентябре 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на 5 юридических и 2 физических лица из Ирана, Китая, Гонконга, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, задействованных в закупке критически важных компонентов для иранской программы беспилотников Shahed. Сеть, на которую наложены санкции, способствовала поставкам и финансовым транзакциям в поддержку Корпуса стражей исламской революции. Одна из составляющих двигателей, закупленных сетью, была найдена в обломках российского дрона-камикадзе Shahed-136, который недавно был сбит в Украине.

Читайте также: США будут блокировать распространение Ираном ракет и дронов после завершения ограничений СБ ООН, - Госдепартамент

Автор: 

беспилотник (3653) Иран (1809) санкции (11321) США (26877)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До звёзды все эти санкции. Китай и Рашка всегда выручит любой людоедский режим. Бомбить надо.
показать весь комментарий
18.10.2023 23:06 Ответить
Хтось на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0_%28%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29 росіянській Вікіпедії так поспішав , що навіть помарки залишив!

показать весь комментарий
18.10.2023 23:10 Ответить
По темі війни. Сьогодні мій племінник провів з колегами зайняття по першій допомозі, володінню зупинки кровотечі, накладання пов'язок і тд. Це було в одному їз училищ Черкаси. Волонтери попросили записати відео цих уроків для розповсюдження. Я пишаюся своїм племінником, воїном, патріотом України
показать весь комментарий
18.10.2023 23:11 Ответить
А розбоомбити це неподобство слабо??
показать весь комментарий
18.10.2023 23:24 Ответить

США запровадили санкції проти іранського виробника

показать весь комментарий
18.10.2023 23:31 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2023 23:53 Ответить
Добрий ранок, США. Іран вже балістичні ракети збирається передавати. Треш.
показать весь комментарий
19.10.2023 00:03 Ответить
И что эти овцеебы раньше летали отдыхать в США ?.
показать весь комментарий
19.10.2023 06:15 Ответить
коли гвалтують україну, то таке. але коли почали гвалтувати ізраїль, то отвєточка миттєва.
більше року нас кошмарять мопедами, і нічого. а тут прилетіло пару трійку і одразу санкції.

нема претензій. ми самі собі обирали шлях розвитку, який виявся деградацією.
показать весь комментарий
19.10.2023 11:28 Ответить
 
 