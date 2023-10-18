США ввели санкции против иранского производителя компонентов БпЛА Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины

США ввели санкции против иранской компании, производившей компоненты дронов, которые использовались Россией в войне против Украины.

Об этом сообщило Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Кроме этой компании, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило санкции еще против 7 компаний, 11 физических лиц и одного судна, базирующихся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле и обеспечивающих компонентами иранские программы по производству баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

"Неосмотрительный выбор Ирана и дальше распространять БпЛА и другое оружие продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он отмечает, что США будут продолжать принимать меры, чтобы воспрепятствовать распространению Ираном БпЛА и другого оружия репрессивным режимам. "Мы призываем международное сообщество делать то же самое", – добавил Нельсон.

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Среди компаний, против которых Минфин США ввел санкции, есть иранская Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), производившая компоненты для БПЛА Mohajer-6, сбитых украинскими силами. Mohajer-6 – дрон, обеспечивающий разведку и наблюдение, но также способный наносить удары.

Он производится иранской компанией Qods Aviation Industries (QAI). Этот дрон использовался российскими войсками в Украине. Санкции против QAI были введены США еще в декабре 2013 года.

С сентября 2022 года объявлено уже 10 этапов санкций, направленных против иранской программы БПЛА.

В сентябре 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на 5 юридических и 2 физических лица из Ирана, Китая, Гонконга, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, задействованных в закупке критически важных компонентов для иранской программы беспилотников Shahed. Сеть, на которую наложены санкции, способствовала поставкам и финансовым транзакциям в поддержку Корпуса стражей исламской революции. Одна из составляющих двигателей, закупленных сетью, была найдена в обломках российского дрона-камикадзе Shahed-136, который недавно был сбит в Украине.

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