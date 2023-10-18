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Мы все еще не можем подтвердить смерть командующего ЧФ РФ Соколова, но с ним "точно не все в порядке", - разведка

соколов,віктор

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов не смог подтвердить ликвидацию 22 сентября командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова, однако заявил, что "с ним точно не все в порядке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

"Что является доказанным фактом, так это то, что было ликвидировано много "медных фуражек", в том числе и командный состав ЧФ. Что касается Соколова, то с ним точно не все в порядке. Если и как только его смерть будет подтверждена, мы обязательно проинформируем общественность", – сказал он.

По словам представителя украинской разведки, у Соколова могут быть проблемы со здоровьем.

На вопрос, кто сейчас может командовать ЧФ РФ, Юсов сказал: "Это сложный вопрос".

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"Если они не признают факт смерти, то, конечно, ставить кого-то на его место в ближайшее время будут максимально долго, будут оттягивать, даже если проблемы со здоровьем присутствуют. Что касается того, кто может выполнять его обязанности, то есть заместители соответствующей преемственностью полномочий", – объяснил представитель ГУР.

Юсов добавил, что не надо "недооценивать врага", и что "в целом ЧФ все еще управляется и работает".

22 сентября Силы обороны атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня Силы специальных операций заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Автор: 

разведка (4181) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+16
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18.10.2023 23:37
+14
Фільм "Мумія" ми вже бачили.
А зараз кацапи знімають "Мумію-2".
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18.10.2023 23:11
+13
Хто зараз може командувати... ЧИМ???

Який такий "Чорноморський флот"?

Максимум флотілія після "атрицатильнага всплытия масквы"!
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18.10.2023 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Фільм "Мумія" ми вже бачили.
А зараз кацапи знімають "Мумію-2".
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18.10.2023 23:11 Ответить
знищення командуючого флотом - беспрецидентрий випадок за останні 100 років
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18.10.2023 23:57 Ответить
Правильно писати "безпрецедентний". Я спочатку сам написав, а потім ще й перевірив - безпрецедентний.
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19.10.2023 08:42 Ответить
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19.10.2023 09:50 Ответить
Дайошь пыню, шобы кацапы долго его искали.
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18.10.2023 23:13 Ответить
Хто зараз може командувати... ЧИМ???

Який такий "Чорноморський флот"?

Максимум флотілія після "атрицатильнага всплытия масквы"!
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18.10.2023 23:14 Ответить
але з ним "точно не все гаразд"

Що це значить: він заговорюється, ходить під себе, просить не вимикати світла та лякається ковбаси?
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18.10.2023 23:20 Ответить
Ну... а може його відправили на підвищення: покерувати вже не флотом, а Всесвітом (тільки так, щоб санітари не просікли).
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19.10.2023 02:53 Ответить
юсов, скажи краще, що він "у венесуелі", як пригожин
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18.10.2023 23:20 Ответить
Це називається - проїпався.
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18.10.2023 23:23 Ответить
Яйця йому відірвало чи що?
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18.10.2023 23:24 Ответить
руSSня хором :::: ждьот SєвастопоL, ждьот КамчЯтка , ждьот КраншдадтЪ ......
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18.10.2023 23:26 Ответить
Думаю, шо он впал в детство - бегает на четвереньках и гадит под себя и размазывает это все по стенам.
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18.10.2023 23:27 Ответить
він зараз виглядає як Джон Флинт і адмірал Нельсон одночасно.
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18.10.2023 23:29 Ответить
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18.10.2023 23:37 Ответить

Розкішна знимка!
...А от цікаво: то їх хробаками нагодували чи наказали дивитися "Шлюгу народу"?
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19.10.2023 04:22 Ответить
Ми все ще не можемо підтвердити смерть командувача ЧФ РФ Соколова, але з ним "точно не все гаразд" Джерело:
***********
Нагадало анекдот:
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18.10.2023 23:42 Ответить
У цих гадалок-блогерів Юсова і Буданова з головою не все гаразд. Вони вже Кадирова хоронили.
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18.10.2023 23:47 Ответить
Будьте поблажливішим, добродію. Може, то хлопаки надихнулися "пророцтвами" Паші Глоби. Ну, поковбасить їх від того трохи, а тоді й попустить.
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19.10.2023 03:40 Ответить
А оно может подтвердить хероическую гибель гогилавшвили ?
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18.10.2023 23:47 Ответить
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов не зміг підтвердити "компетентну" інформацію Буданова.
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18.10.2023 23:54 Ответить
Швець озвучив, що на передодні вторгенення К.Буданов був у Вашингтоні, йому довели інформацію про напад. Для нього стало новиною. Він мовчав тільки видушив, я доведу до відома.... А вже зразу після нападу відкрито всіх запевняв, ми знали, демонстрував записи переговорів, казав, що в них суперовий агент на самому верху ворога. А щойно оприлюднив, що ходив в магазин, купував харчі і ждав дзвінок від Дерьмака.Схоже, вся їх робота,то перегукування з палатою № 6.
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19.10.2023 00:30 Ответить
Вы бы ещё "Россия-24" процитировали...
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19.10.2023 07:33 Ответить
АдміралЪ Шрьодінґера.
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19.10.2023 03:38 Ответить
Оце і все чим займається-шукає докази смерті сраного кацапського адмірала.Чума украіни казав правду на сцені перед виборами "я ваш вирок".Тіки це касалось не порошенка а неселення України.І жертви зомбоящика і соцсетей на це повелись.
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19.10.2023 06:10 Ответить
Надо иметь " друзей в их структурах " и все будете знать
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19.10.2023 06:55 Ответить
Простейшая задача для разведчика первокурсника - найти в соцсетях детей и родственников этого соколова и проанализировать что они там выставояли до и после события,это даже проще,чем склонить сожительницу помощника валуева к свингерству.
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19.10.2023 08:06 Ответить
Хер зна що i збоку бантiк))
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19.10.2023 08:38 Ответить
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19.10.2023 09:51 Ответить
 
 