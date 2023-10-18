Мы все еще не можем подтвердить смерть командующего ЧФ РФ Соколова, но с ним "точно не все в порядке", - разведка

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов не смог подтвердить ликвидацию 22 сентября командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова, однако заявил, что "с ним точно не все в порядке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

"Что является доказанным фактом, так это то, что было ликвидировано много "медных фуражек", в том числе и командный состав ЧФ. Что касается Соколова, то с ним точно не все в порядке. Если и как только его смерть будет подтверждена, мы обязательно проинформируем общественность", – сказал он.

По словам представителя украинской разведки, у Соколова могут быть проблемы со здоровьем.

На вопрос, кто сейчас может командовать ЧФ РФ, Юсов сказал: "Это сложный вопрос".

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"Если они не признают факт смерти, то, конечно, ставить кого-то на его место в ближайшее время будут максимально долго, будут оттягивать, даже если проблемы со здоровьем присутствуют. Что касается того, кто может выполнять его обязанности, то есть заместители соответствующей преемственностью полномочий", – объяснил представитель ГУР.

Юсов добавил, что не надо "недооценивать врага", и что "в целом ЧФ все еще управляется и работает".

22 сентября Силы обороны атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня Силы специальных операций заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.