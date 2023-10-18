Угроза применения врагом ударных БпЛА из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ. КАРТА

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом ударных беспилотников из северного и южного направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА объявлена в Черниговской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях.

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