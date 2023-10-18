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Новости Война
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Угроза применения врагом ударных БпЛА из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ. КАРТА

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом ударных беспилотников из северного и южного направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА объявлена в Черниговской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях.

Угроза применения врагом ударных БпЛА из северного и южного направлений, - Воздушные силы ВСУ 01

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Автор: 

дроны (3986) Воздушные силы (2340) воздушная тревога (796)


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На мацкву вони ще не літають??
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18.10.2023 23:47 Ответить
Було би в самий раз запустити на москву весь той арсенал ,
який летить на нашу краіну 😡
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19.10.2023 00:05 Ответить
Треба федорову і буданову задача "расчертить"..
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19.10.2023 00:08 Ответить
Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об'єкту інфраструктури в м. Суми, - ОВА

На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.
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18.10.2023 23:53 Ответить
Кацапня клята поки вся не здохне вся на наших просторах
не заспокоїться 😠
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19.10.2023 00:03 Ответить
 
 