13 476 281

Ракеты ATACMS могут применяться ВСУ исключительно в пределах суверенной территории Украины, - Пентагон

atacms

Министерство обороны США отмечает, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы доставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию. ", - заметил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он также сказал, что Соединенные Штаты продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

Смотрите: Говорили с Байденом о сохранении помощи Украине в следующем году, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Пентагон (1486) США (27739) ATACMS (139)
Топ комментарии
+40
Без руйнування військової та іньшої промисловості Рашистов війна може тривати 1000 років..... чи вийшло б перемогти гітлера без ударів по Німеччині? Запитайте союзників.
показать весь комментарий
20.10.2023 01:04 Ответить
+38
Ніхто не забороняє бити українською зброєю по рф

Помилка 2019 винна , що у нас зі зброї - лише асфальт і те , що лишилось з часів 2015-2019
показать весь комментарий
20.10.2023 01:13 Ответить
+28
І на території України вистачає цілей! Тут цих рашко-ублюдків ще гатити і гатити! Дякую народу Сполучених Штатів за допомогу!🇺🇸
показать весь комментарий
20.10.2023 01:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Мені чомусь здається, що в ті часи треба було максимально спрямовувати кошти на обороноздатність країни! Дороги - це дуже добре, але не тоді коли по них буде їздити окупант, що здебільшого сталося не Донбасі... Чи ви не розумієте пріоритети? Тоді на дороги пішло в десятеро більше ніж на ВПК!
показать весь комментарий
20.10.2023 08:47 Ответить
Так, я теж вважаю, що всі кошти було потрібно спрямувати на оборону та відбиття агресії. Але дороги - це теж стратегічні військові об'єкти. В принципі так, безпосередньо на ВПК потрібно було більше спрямовувати коштів.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:34 Ответить
Никто так и не смог помешать Гитлеру создавать оружие даже ковровыми бомбардировками городов.
показать весь комментарий
20.10.2023 01:19 Ответить
Koreyko Ви сплутали квадратне з гарячим.
показать весь комментарий
20.10.2023 01:50 Ответить
это могут понять не только лишь все. просто украинцы не немцы, но и это тоже понять могут не только лишь все.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:42 Ответить
Грошей не заробиш, одні коллєги- тролі тобі лайки ставлять.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:03 Ответить
vismavista ти мариш.
P. S. Прикольно коли щось без ім'я називає мене "тролем" 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.10.2023 02:09 Ответить
Теж мені, біном Ньютона. Прийняти у Раді закон про приєднання до України територію десь до Волги, і можна стріляти.
показать весь комментарий
20.10.2023 01:04 Ответить
...знаю твої ді­ла; ти ні хо­лодний, ні гарячий; о, якби ти був холодний або гаря­чий! 16 Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то вики­ну тебе з уст Моїх. Іоана Богослов . Апокаліпсис. 3 .15-16
показать весь комментарий
20.10.2023 01:15 Ответить
І на території України вистачає цілей! Тут цих рашко-ублюдків ще гатити і гатити! Дякую народу Сполучених Штатів за допомогу!🇺🇸
показать весь комментарий
20.10.2023 01:17 Ответить
Погоджуюсь пане, ми повинні подякувати американцям і росіянам, за перетворення України на полігон, тож дякуємо, за знищений промисловий потенціал, за знищені міста і геноцид українців, за виснаження Російської імперії, цінною життів та крові українців. Дякуймо?
показать весь комментарий
20.10.2023 01:55 Ответить
щас вас назвуть невдячною тварюкою. Засекайте время
показать весь комментарий
20.10.2023 01:57 Ответить
Шось ви боти розпоясались до ночі!
Шуркйте вже по фермам, ведмедчук останні млинці з лопати роздає
показать весь комментарий
20.10.2023 02:07 Ответить
Ні, українці повинні дякувати, бінго, українцям, прикинь який повот. Бо тільки ми обераємо свою воладу. Так що дякуйте 73% лохів в країні.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:09 Ответить
Пане Олекса, яко я зароблю за рахунок вас один мільйон доларів, хто повинен кому дякувати, ви мені, або я вам? Американські провідні економісти, вважають, що гроші виділені Україні залишаються в американській економіці, з їхніх слів, Україна отримує переважно стару зброю зі складів, в той час коли на ці гроші створюється нова зброя для США американськими виробниками. Тож, США не займаються благодійністю по відношенню до України.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:37 Ответить
Пана Стефана. Ви написали два протилежні коментарі.
Перший, що американці, перетворили Україну на полегон. Що знишюють міста та економіку.
На що я вам відповів, що дякувати трета, самим собі, за те що відбувається в країні.
Якби люди голосували мізками, а не по приколу, то Україна б не перетворилася на полігон.
А другий ваш коментар, так, тут згоден. Всі на війні заробляють гроші, крім нас, ми платимо кров'ю. Але чому так? А тому що країна слабка, а чому слабка, тому що люди не думають кого обирають.
Але в чому їх провина? В тому що вони роблять гроші для своїх країн, підіймають економіку. Так це нормально.
Це не нормально з нашого боку, з нашого погляду. А якщо б були американцями, чи з ЄС, то норм було.
Війна була є і буде бізнесом. А щоб не бути жертвою в цьому бізнесі, треба нормально обирати людей, на киревні посади.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:09 Ответить
Ми допомагаємо США? Ми одержуємо нове і не нове озброєння, яке вони могли б комусь продати.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:09 Ответить
Це точно американці перетаорили Україну на полігон, Ви нічого не плутаєте?
показать весь комментарий
20.10.2023 07:02 Ответить
как Израиль бомбит в ответ,ничего своего нет им бомбить и оставлять без света можно,а нам нет,Каховская ГЭС и нет пол дома в Днепре разрушенные города,мы когда без света оставались поняли что если бы было чем в ответ они бы побоялись,это у нас кровь и бабки на войне ,в Запорожье,Николаеве ракеты которые сносят этажи ,дроны в Одессе и кривом роге ,всем пофиг ни одна армия сюда не зашла и посмотрите как голосовали словаки потому что нужен газ за нашими спинами которые сидят,сколько у нас уже погибло солдат,мирных,а в Мариуполе,разрушенный Бахмут и нам нельзя бить в ответ?будапештский меморандум не работает,те кто обещал защищать напали
показать весь комментарий
20.10.2023 02:09 Ответить
"Понос" виключи! Ми вам, придуркам, ще весною 2019-го "криком кричали": "Що ви робите?! Вибираєте придурка, який розвалить країну і приведе до війни!" Що ми чули у відповідь? "Хуже ни будіт!" "Хоч паржом!" Тепер уже "ржать" не хочеться? Тепер ви "виєте" з приводу "Каховская ГЭС и нет пол дома в Днепре разрушенные города,мы когда без света оставались","в Запорожье,Николаеве ракеты которые сносят этажи ,дроны в Одессе и кривом роге ,всем пофиг","сколько у нас уже погибло солдат,мирных,а в Мариуполе,разрушенный Бахмут"!
Хочеш знайти "винного"? Подивися в дзеркало!!!
А щодо "Будапештського меморандуму" - так перед тим, як "гавкать", хоч прочитай його уважно та розберися з його положеннями (якщо мізків вистачить)!
показать весь комментарий
20.10.2023 06:59 Ответить
Яре хто мав таку можливість обирати нападати на Україну чи ні ? Приклад з короткою спідницею і насильником знаєте - чи вам його навести ? Хоча для чого я задаю ці питання - Яр відповідати не збирається ( хоча всяке буває - і 0,00001 % існує шо Яр відповість ).
показать весь комментарий
20.10.2023 08:04 Ответить
Ми з тобою вже давно знаємо, що на будь-який твій коментар відповідь одна : !!! Бо я не збираюся давать харчі провокатору!
показать весь комментарий
20.10.2023 08:37 Ответить
Скучний ви - шо довідники закінчилися ? На жаль нічим допомогти не можу - ви якось самі там , самі .
показать весь комментарий
20.10.2023 08:56 Ответить
Та нахєр ти мені здався? Це ж ти до мене лізеш з своїми "висерами"! Я на тебе взагалі уваги не звертаю!
Ти прямо як француженка з анекдоту:
"- Месье! Я бежала за вами три квартала!
- Зачем???!!!
- Чтобы сказать Вам как Вы мне безразличны!"
показать весь комментарий
20.10.2023 09:03 Ответить
Скучний ви - шо довідники закінчилися ? На жаль нічим допомогти не можу - ви якось самі там , самі . Дубль номер ту - третій буде ?
показать весь комментарий
20.10.2023 09:05 Ответить
!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 10:23 Ответить
-те кто обещал защищать напали

"Я вам ничего не должен" пам'ятаєте? Так чого ті мають за нас переживати?
показать весь комментарий
20.10.2023 07:05 Ответить
Хтось пам"ятає, щоб Україні з 2014 по 2019 США чи ЄС вказували в яких межах Україна може використовувати зброю? Ні? От і я не пам"ятаю... Зато пам"ятаю квітучий Маріуполь, мирний Харків, свята гумору в Одесі, "уставший ат вайни" народ, щойно повернувшийся з відпусток зі Штатів, Європ, Туреччин, Єгіптів, Тайландів... Бляха, а що ж відбулося такого, після 2019, що тепер нам кажуть: туди вам можна стріляти, а туди неможна? Це дамо, а це не дамо??? Аааа, ну да, хатєли паржать, "усталі ат вайни", "барига-Порошенко" всіх дратував, хотіли замість зброї, під час війни, дорогі, "сватов", "папіков", "шашличкі", мовляв, какаяразніца, дагаварімся пасрєдінє з ******, розмінуємо лінію фронту, обанкротимо харківський танковий завод, зупинемо всі свої ракетні програми, скоротимо армію, призначимо агентів ФСБ на керівні пости в державі ... і настане "канєц епохі бєднасті"... Ну і як, курви, коли вже ви припините заробляти на крові??? Ху@вого Порошенка вже 4,5 роки при владі нема, одні харошиє "новиє" зе-хлєбала з усіх шпарин від ОП, до ВР та Кабміну на нас дивляться. Владімірссанич, так хто, курва, зараз заробляє на війні? Га? Може у свого смотряшєва Андрєйбарісича спитаєш???
показать весь комментарий
20.10.2023 01:42 Ответить
тобі Майдан поперек пельки став, курва ти "ригиАнальна"?? Ти ба, як про "захват власти" в 2014 закукарєкал, наче по москальським мєтадічкам... Чи ти вже на подоляцькій фермі прилаштувався, гидота ти ватна?? Йди в спам, виродок і своїх промоскальських офісно-преЗЕдентських чортів з вашими ОПЗЖешними курвами забирай!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 02:18 Ответить
Лариса Середа:
А знаєте, я їх починаю розуміти... їх ненависть і злобу... От уявіть, ми ж їх попереджали, казали: "не робіть цього, не голосуйте за зє, ви приведете війну в країну, нас вбиватимуть, ґвалтуватимуть, катуватимуть, виселятимуть до сибіру! Ви ведете дурнів і зрадників! Вони зруйнують економіку! Зруйнують Державу! Це ж зрадники, ті ж риги, тільки в профіль! Не знищуйте Країну, одумайтеся! Ну нормально ж Країна розвивається! Не робіть дурні!!! Будемо кров'ю заливатися!
А вони нам: "ой, хуже нє будєт! Ліж би нє Порошенко! Барига, мародьор! Он - цибуля по 7.50!!! Хоть посмєйомся!"

І тут, раз... Країна залита кров'ю, зґвалтовані, закатовані, вбиті, вивезені на росію... Два моря захоплені, все Приазов'я, Херсон, Ізюм, Буча, Маріуполь, все потрощене і розбите, кров, смерть, жах, економіка загнулась. А тут ще й підрив греблі, тисячі жертв! І на цьому тлі барабани, 9 мільярдів, крадійство гумдопомоги, тотальна корупція!! І тут ми: А ми ж вам казали!

ЩО ВИ НАРОБИЛИ, ДОВБ@Й@БИ!!! Ми ж вас попереджали!!!

Уявляєте, як це на психіку давить!
Та вони ненавидять нас за те, що ми виявилися правими!!!
Ми ж живі свідки їх тупості, безвідповідальності, інфантилізму! Ми живі свідки їх помилок і прой@бів!
Звісно, вони нас ненавидять!!! Ну, а кого ще їм ненавидіти? Не себе ж?
НЕ ДУМАВ ??? Не думав - тепер не скигли і не звинувачуй 25% людей, які усіма силами намагалися вберегти Вас і майбутнє Ваших дітей від трагічної помилки...............

Як могла Україна породити таке величезне стадо тупого і де--льного бидла, яке за гарною картинкою не побачило власної смерті..???
Під його контролем тяжко помирав солдат Журавель...зараз кров'ю спливає сама Україна...під його контролем...куди вліз, блазню??Ах,як воно хотіло булаву!!!

Як голосно кричало на трибуні!!! Асфальтний екстаз вилився у страшну трагедію.. зелебобики, поїздили по нових дорогах???
Хто на чужину, а хто на цвинтар...дороги смерті...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:34 Ответить
Знаєш, чого це вони так "остервенилися" сьогодні? З-за Авдіївки! Бо "Блазень" тут "не при ділах" і люди славлять ЗСУ та Залужного, за вміле керівництво та передбачливість! Але прямо на Залужного "котить бочку" бояться - бо це ще більше їх відштовхне від людей - так вони "женуть хвилю" на його оточення, та на тих, хто його підтримує А Порошенко самий перший з них! Тому всі "лаври "відбудовування ВПК та ЗСУ" стараються приписать "Блазню"
показать весь комментарий
20.10.2023 10:30 Ответить
"Наше бидло - найбільш упороте бидло у світі Воно до останнього буде плюваться гімном - але не признається, що воно "обісралося"! Воно буде лазить по смітниках та помийницях - але не визнає, що його тупо "поимели" ЗЕ-кумири Воно буде жерти своє лайно, але ніколи не визнає, що воно ТУПЕ!
А винен у всьому, на їх думку, буде все одно ПОРОШЕНКО!!!"
показать весь комментарий
20.10.2023 07:01 Ответить
А ліпєцкуюфабріку забув
Хоча "Порошок" і "ВладимирСаныч", все зрозуміло.
показать весь комментарий
20.10.2023 07:08 Ответить
- Чим відрізняються "Свинарчуки Порошенка" від "Свинарчуків Зеленського"?
- Свинарчуки Порошенка" крали двигуни для БМП у ворога, контрабандою ввозили в Україну та продавали їх їй... А "Свинарчуки Зеленського" вкрали танкові двигуни в Україні , у ЗСУ, і їм же пробують продать втридорога!...


*
Майбутнє... Музей історії України
- Наступний експонат нашої екскозиції - гігантський слід , залишений в історії України ХХІ століття її шостим президентом, Володимиром Зеленським Ступайте обережно і обходьте його подалі - щоб випадково не вступить...

показать весь комментарий
20.10.2023 08:40 Ответить
Да ти просто хвора людина А головне--ти ворог українському народу і таких потрібно ізолювати від людей, бо такі як ти несуть горе людям
показать весь комментарий
20.10.2023 10:22 Ответить
Що Зеленський, що Порошенко, не можуть бути ідолами. Ніхто не заважав Порошенку, за той час поки він був президентом, ініціювати створення потужних ліній оборони, які росіяни створили за 9 місяців, але замість цього, Порошенко піарився щодо абсолютно нереалістичного вступу до НАТО. Так само не можна забувати про те, що тодішня влада, абсолютно ганебно здала український Донецьк. Тому як Порошенко, так і Зеленський, є політиками з минулого, які не заслуговують на прихід до влади, після наступник виборів.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:07 Ответить
За Порошенка у України була і надійна лінія оборони і обнулений москальський проект "новоросія" від Харкова до Одеси, і був безвіз, відкриті кордони, і Томос ПЦУ і закон про українську мову і прописаний в Конституції курс України в НАТО та ЄС і оборонне виробництво і зростаюча економіка і західні інвестиції з їхнім щорічним зростанням і щорічно зростаючий ВВП і узаконена заборона перевірок малого та середнього бізнесу з 2014 по 2019 і реформи харчування в ЗСУ, а не крадіжки мільярдами на харчах у солдата, як зараз, і виробництво бронежилетів та касок власне було, аж поки зе-мразь не завела у 2019 шиті білими нитками карні справи на єдиного українського виробника броників та касок, фірму Темп 3000 і завдяки цьому к "шашличкам" 24.02.2022. УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ЛИШИЛАСЬ НАВІТЬ БЕЗ БРОНЕЖИЛЕТІВ ТА КАСОК, про що казав міністр оборони Рєзніков в лютому 2022... Почитай, курво, тобі буде цікаво https://defence-ua.com/people_and_company/rjeznikov_rozpoviv_pro_problemi_z_postavkoju_kasok_ta_bronezhiletiv_dlja_zsu-6032.html
То про що ти варнякаєш, гидота зелена? Скільки сотень тисяч життів українців загублено через те, що з 2019 при владі антидержавна, антиукраїнська шобла виродків? Скільки Україна втратила територій через непідготовку до війни, попри всі попередження наших західних партнерів!!! Скільки міст та містечок зруйновано через те, що з 2019 зе-виродки бойкотували виробництво нашої зброї натомість заробляли на асфальті!!! А скільки ми будемо відновлювати свою економіку та людський потенціал, через те, що твоя офісна влада нікого не попередила про можливий початок вторгнення, хоча сама про це вже прекрасно знала?? зеленський та його клеврети мають відповісти перед українським народом за всі їхні злочини проти української держави!!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 02:53 Ответить
Впевнений що при Порошенко не створювали потужних укріп районів? До будівництва долучились всі області України і строїли бетонні та дерев'яні . Було побудовано три лінії оборони. А потім прийшов 19 рік і ось такі брехуни як ти почали розповідати шо Порошенко з'їв свого брата і багато чого. Це дуже просто - знайти у неті інфу - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

показать весь комментарий
20.10.2023 06:16 Ответить
Першою справою, Боневтік розпустив Верховну Раду, щоб не було діючої опозиції і завів в Раду монобільшість "слуг" +"ригів" і беніного "майбоха". Далі заморозка ракетних програм, збанкрутілі підприємства "Укроборонпрому", що виготовляли танки, БТР, бронемашини, снаряди, міни, САУ "Богдана". Заміна менеджменту на державних підприємствах, які до 2019 року давали мільярдні прибутки, а після 2019 року пішли в мільярдні мінуси і деякі стали банкрутами. Приїхав зразу Беня і почав дерибан із бюджету, переховуючись тут від правоохоронців США. Дозволили богуслаєву відправляти на росію мотори для літаків і вертольів, якими сьогодні вони нищать ЗСУ і мирних, заморозили випуск бронежилетів і шоломів, посадивши бойових генералів Павловського і Марченко, віддали кацапам "вагнерівців" і свідка по збиттю малазійського дітака, призначили баканова і ряд агентів і офіцерів ФСБ в СБУ, жодного разу не виконали оборонний бюджет, розмінували виходи з Криму і аж до Маріуполя, відвели наші війська з нашої землі, давши можливість ворогу в лічені години захопити Луганську обласить в частину Харківської.Брехали людям, що нападу не буде і кликакли всіх на шашлики, останні, перед лютим 2022 року нападом 50 мільярдів пустили на дороги, будували дороги якраз в ті місця, звідки нападав ворог, навіть "Чернобильська" зона, де на добу рухалося не більше десяти авто, зробили дорогу по 2 лінії в одному напрямку. Порушили майже двісті стправ на лідера опозиції Порошенко, навіть за прохід наших катерів через Керченську протоку до Азовського моря, витерши ноги на рішення міжнародного суда ООН, що кацапи порушили все, що тільки можна і вимагали повернути наші катери і моряків.Звинувачували Порошенко, що його політична сила внесла до Конституції рух в ЄС і НАТО...Писати можна до вечора, а ще найголовніше, все оточення Президента виключно із бувших ригів і антимайданівців -єрмак,татаров, демченко, смірнов, шурма, подоляк та інші.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:33 Ответить
Ну ти і придурок Коли Порошенко прийшов до влади Донецька і Луганська одл були вже під владою рашкі і сепаратистів,а Порошенко ЗВІЛЬНИВ більше половини території Пе виставляй себе ідіотом і неучем
показать весь комментарий
20.10.2023 10:28 Ответить
А коли Порошенко підписував з путіним мирні Мінські угоди, де віддавав Донбас росії, він був президентом? Порошенко не звільнив більше половини території, це міф. Донбас ніколи весь не був захоплений окупантами. Якщо подивитись площу захоплених територій на момент, коли Порошенко приступив до виконання обов'язків президента і на 2019 рік, коли він полишав пост, то можна побачити, що площа окупованих територій при Порошенкові зросла.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:55 Ответить
По якому плану? Можна докладніше?
показать весь комментарий
20.10.2023 05:38 Ответить
Це курва з кремля, або з оп - у них план один - ***..ла.
показать весь комментарий
20.10.2023 06:18 Ответить
це був сарказм, але ти ТУПИЙ і такого не розумієш.
ти певно ще і за зеленського голосував....
показать весь комментарий
20.10.2023 02:44 Ответить
А как Израиль бомбит в ответ,ничего своего нет им бомбить и оставлять без света можно,а нам нет,аде Каховская ГЭС и нет пол дома в Днепре разрушенные города
показать весь комментарий
20.10.2023 02:03 Ответить
Гаразд
У границях Паризької мирної конференції 1919р можна?
показать весь комментарий
20.10.2023 02:05 Ответить
Найвигідніша ціль це верховна рада та охфіс **********
показать весь комментарий
20.10.2023 02:26 Ответить
Термін дії ATACMS, які передали Україні закінчується через два роки. Тобто, через два роки США повинні були їх утилізувати, потративши на утилізацію величезні кошти.

А Ізраїлю також висувають умову, щоб Сектор Газа не обстрілювали?

Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України, повідомили троє ізраїльських посадовців на умовах анонімності порталу Axios.
Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/19/7424908/
показать весь комментарий
20.10.2023 02:28 Ответить
Эти 155-мм снаряды находяться на хранении на американских складах в Израиле и было так сделано для того, чтобы в случаэ очередной арабо-израильской войны они уже были на месте, а не пришлось бы как 1973 году организовывать воздушный мост, чтобы доставлять боеприпасы из Америки.
Армия, моссад и оборонная промышленность Израиля - очередной раздутый миф, который в очередной раз лопнул. Израиль способен воевать только с ордельными террористическими группировками, и то не долго.
Железный купол - сверхдорогая игрушка, типа бронированного майбаха как общественного ьоанспорта. У них за два дня кончились ракеты к нему и теперь вся надежда только на американцев - на свои у них уже нет денег в бюджете на одну ракету в 50 000 долларов которыми этот купол стреляет как пулемет Максима. Во все шо летает. А ведь еще ливанская Хэзболла, которая не Хамас с рогаткой и у которой до 150 000 иранских ракет.
Ну и последний штрих - нечем обмундировать и снабдить 300 000 резервистов! Писец! Прям как у нас в 2014 году - вся надежда, что Коломойский заправит танки и даст аккумуляторы для них...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:48 Ответить
Домовились, давайте більше! Бачите як гарно пішло, кацапи аж на чай запрошують на болота
показать весь комментарий
20.10.2023 02:29 Ответить
ну все, прийдеться в Конституції додавати БНР.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:36 Ответить
не дай Бог посольство України в москві викличе вогонь на себе, а ракети ********

примітка : територія посольства України є суверенною територією України
показать весь комментарий
20.10.2023 04:01 Ответить
Але тільки тимчасово - на період оренди! Після закінчення строку оренди чи розторгнення договору "суверенність" ця анулюється
показать весь комментарий
20.10.2023 05:33 Ответить
У мене питання:
У мацкві наше посольство?
показать весь комментарий
20.10.2023 05:56 Ответить
то кількість ви вже здали журналюгам,

а пропагандони візьмуть залишки ракет і завезуть кудись на парашу для свого сюжету
показать весь комментарий
20.10.2023 07:23 Ответить
А касапів Нам хоч вбивати можна??
показать весь комментарий
20.10.2023 08:03 Ответить
Це означаж, що кацапи і далі безкарно розстрілюватимуть наші міста своїми ракетами. Так би ми могли нищити їхні пускові установки на їхній же ж території. А оскільки нам це забороняють, то наші люди і далі будуть гинути. І їхня кров на руках тих мудрагелів заокеанських, які нам висувають подібні умови.
показать весь комментарий
20.10.2023 08:23 Ответить
І, до речі, русня вже у себе в конституції записала, шо території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей належать їм. Ми завдали удари атакамсами по двом з них. І як тепер бути?
показать весь комментарий
20.10.2023 08:26 Ответить
Дякуємо США за всю зброю, які вони нам передали. А якщо когось не влаштовують умови застосування їх ракет, то можуть надути свої бітумно-асфальтні губи і відмовитися від їх допомоги та брати свої ракети дальної дії "Бенячко" і "Зелячко". Брати новітні САУ "Квартальна" і міномети "арахаміюшка" і замість "джавелінів" - "мацастук" та лупити ворога вздовж та поперек.
показать весь комментарий
20.10.2023 08:46 Ответить
У кацапів вже горить бурлить в голові ідея, де б взяти-купити-вкрасти парочку атакамсів, щоб влупити десь по курську чи по іншому аналозасранську, спалити пару стотень своїх лаптів , а потім волати до мирової спільноти, що це зробили "жидобандерівці ". "Прекратите поставлять Украине оружие!!!!" По аналогії з лікарнею в секторі Газа. Вождь и учитель один, тметодичка одна на всех
показать весь комментарий
20.10.2023 08:48 Ответить
От ***** - кацапи захопили частину нашої території, провели якийсь референдум.
То - вже не наше?
Чи на кордони 1991 року.
А по всім законам війни - можна превентивно їбашити по всьому, що може становити загрозу.
Діло не в тому, що не дають. Головне - щоб наші не ******* - чим, скільки і куди.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:31 Ответить
майор фсб Иван Бидонов хочет угодить одновременно фсб и ЦРУ
показать весь комментарий
20.10.2023 11:34 Ответить
ты откуда вылезло, недоношенное существо?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:44 Ответить
недоношенное существо у твоего мужа в штанах

надейтесь дальше на Бидона и война будет вечно
показать весь комментарий
20.10.2023 13:51 Ответить
Туди к чорту. Руйнувати можна тільки власну територію, а агресивний агресор має солодко спати. Що ще потрібно знати про хазарський сценарій.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:23 Ответить
Раз уж нет Грома и Вильхи, хотя бы тогда строить какие-то кустарные самоделки типа того, что хамас из труб и баллонов делает. Подвозить к самой границе и лупить куда бог пошлёт. Понятно, что в военном смысле это пользы не даст, ну хоть террор. Партнёры конечно могут начать ныть... Но попробовать можно.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:37 Ответить
Они просто скоратят помощь и всё.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:13 Ответить
от ***** поставте контингент на кордони - і дивіться, що куди літає.
А так - краще б не тарабаніли.
Це якстрельнуть з калаша - а стрельни на 300 метрів і всьо.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:22 Ответить
Яка ***** рулеткою мірятиме?
Та кращої реклами - як ******* рашки у світі ще не придумано.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:23 Ответить
Да чего вы вой подняли, эти ракеты аналог Точка У, было бы какое-то уникальное оружие тогда понятны возмущения.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:13 Ответить
Ти хворий? Який нах аналог. Точка У це 80 км дальності і розбіг попадання до півкілометра. Не кажучи про те, що ця ракета добре збивається кацапським ППО.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:40 Ответить
Ух, як кацапотролі активізувались.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:01 Ответить
Не зрозуміло яким чином ця війна може закінчитися коли нагтми союзниксєами настільки нам зв'язали руки. Вона так буде тривати безкінечно.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:37 Ответить
ну... ладно. только дайте побольше.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 