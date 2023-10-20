13 476 281
Ракеты ATACMS могут применяться ВСУ исключительно в пределах суверенной территории Украины, - Пентагон
Министерство обороны США отмечает, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы доставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию. ", - заметил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
Он также сказал, что Соединенные Штаты продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить всем необходимым для защиты от агрессии РФ.
P. S. Прикольно коли щось без ім'я називає мене "тролем" 🤣🤣🤣
Шуркйте вже по фермам, ведмедчук останні млинці з лопати роздає
Перший, що американці, перетворили Україну на полегон. Що знишюють міста та економіку.
На що я вам відповів, що дякувати трета, самим собі, за те що відбувається в країні.
Якби люди голосували мізками, а не по приколу, то Україна б не перетворилася на полігон.
А другий ваш коментар, так, тут згоден. Всі на війні заробляють гроші, крім нас, ми платимо кров'ю. Але чому так? А тому що країна слабка, а чому слабка, тому що люди не думають кого обирають.
Але в чому їх провина? В тому що вони роблять гроші для своїх країн, підіймають економіку. Так це нормально.
Це не нормально з нашого боку, з нашого погляду. А якщо б були американцями, чи з ЄС, то норм було.
Війна була є і буде бізнесом. А щоб не бути жертвою в цьому бізнесі, треба нормально обирати людей, на киревні посади.
Хочеш знайти "винного"? Подивися в дзеркало!!!
А щодо "Будапештського меморандуму" - так перед тим, як "гавкать", хоч прочитай його уважно та розберися з його положеннями (якщо мізків вистачить)!
Ти прямо як француженка з анекдоту:
"- Месье! Я бежала за вами три квартала!
- Зачем???!!!
- Чтобы сказать Вам как Вы мне безразличны!"
"Я вам ничего не должен" пам'ятаєте? Так чого ті мають за нас переживати?
А знаєте, я їх починаю розуміти... їх ненависть і злобу... От уявіть, ми ж їх попереджали, казали: "не робіть цього, не голосуйте за зє, ви приведете війну в країну, нас вбиватимуть, ґвалтуватимуть, катуватимуть, виселятимуть до сибіру! Ви ведете дурнів і зрадників! Вони зруйнують економіку! Зруйнують Державу! Це ж зрадники, ті ж риги, тільки в профіль! Не знищуйте Країну, одумайтеся! Ну нормально ж Країна розвивається! Не робіть дурні!!! Будемо кров'ю заливатися!
А вони нам: "ой, хуже нє будєт! Ліж би нє Порошенко! Барига, мародьор! Он - цибуля по 7.50!!! Хоть посмєйомся!"
І тут, раз... Країна залита кров'ю, зґвалтовані, закатовані, вбиті, вивезені на росію... Два моря захоплені, все Приазов'я, Херсон, Ізюм, Буча, Маріуполь, все потрощене і розбите, кров, смерть, жах, економіка загнулась. А тут ще й підрив греблі, тисячі жертв! І на цьому тлі барабани, 9 мільярдів, крадійство гумдопомоги, тотальна корупція!! І тут ми: А ми ж вам казали!
ЩО ВИ НАРОБИЛИ, ДОВБ@Й@БИ!!! Ми ж вас попереджали!!!
Уявляєте, як це на психіку давить!
Та вони ненавидять нас за те, що ми виявилися правими!!!
Ми ж живі свідки їх тупості, безвідповідальності, інфантилізму! Ми живі свідки їх помилок і прой@бів!
Звісно, вони нас ненавидять!!! Ну, а кого ще їм ненавидіти? Не себе ж?
НЕ ДУМАВ ??? Не думав - тепер не скигли і не звинувачуй 25% людей, які усіма силами намагалися вберегти Вас і майбутнє Ваших дітей від трагічної помилки...............
Як могла Україна породити таке величезне стадо тупого і де--льного бидла, яке за гарною картинкою не побачило власної смерті..???
Під його контролем тяжко помирав солдат Журавель...зараз кров'ю спливає сама Україна...під його контролем...куди вліз, блазню??Ах,як воно хотіло булаву!!!
Як голосно кричало на трибуні!!! Асфальтний екстаз вилився у страшну трагедію.. зелебобики, поїздили по нових дорогах???
Хто на чужину, а хто на цвинтар...дороги смерті...
А винен у всьому, на їх думку, буде все одно ПОРОШЕНКО!!!"
Хоча "Порошок" і "ВладимирСаныч", все зрозуміло.
- Свинарчуки Порошенка" крали двигуни для БМП у ворога, контрабандою ввозили в Україну та продавали їх їй... А "Свинарчуки Зеленського" вкрали танкові двигуни в Україні , у ЗСУ, і їм же пробують продать втридорога!...
Майбутнє... Музей історії України
- Наступний експонат нашої екскозиції - гігантський слід , залишений в історії України ХХІ століття її шостим президентом, Володимиром Зеленським Ступайте обережно і обходьте його подалі - щоб випадково не вступить...
То про що ти варнякаєш, гидота зелена? Скільки сотень тисяч життів українців загублено через те, що з 2019 при владі антидержавна, антиукраїнська шобла виродків? Скільки Україна втратила територій через непідготовку до війни, попри всі попередження наших західних партнерів!!! Скільки міст та містечок зруйновано через те, що з 2019 зе-виродки бойкотували виробництво нашої зброї натомість заробляли на асфальті!!! А скільки ми будемо відновлювати свою економіку та людський потенціал, через те, що твоя офісна влада нікого не попередила про можливий початок вторгнення, хоча сама про це вже прекрасно знала?? зеленський та його клеврети мають відповісти перед українським народом за всі їхні злочини проти української держави!!!!
ти певно ще і за зеленського голосував....
У границях Паризької мирної конференції 1919р можна?
А Ізраїлю також висувають умову, щоб Сектор Газа не обстрілювали?
Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України, повідомили троє ізраїльських посадовців на умовах анонімності порталу Axios.
Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.
Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/19/7424908/
Армия, моссад и оборонная промышленность Израиля - очередной раздутый миф, который в очередной раз лопнул. Израиль способен воевать только с ордельными террористическими группировками, и то не долго.
Железный купол - сверхдорогая игрушка, типа бронированного майбаха как общественного ьоанспорта. У них за два дня кончились ракеты к нему и теперь вся надежда только на американцев - на свои у них уже нет денег в бюджете на одну ракету в 50 000 долларов которыми этот купол стреляет как пулемет Максима. Во все шо летает. А ведь еще ливанская Хэзболла, которая не Хамас с рогаткой и у которой до 150 000 иранских ракет.
Ну и последний штрих - нечем обмундировать и снабдить 300 000 резервистов! Писец! Прям как у нас в 2014 году - вся надежда, что Коломойский заправит танки и даст аккумуляторы для них...
примітка : територія посольства України є суверенною територією України
У мацкві наше посольство?
а пропагандони візьмуть залишки ракет і завезуть кудись на парашу для свого сюжету
То - вже не наше?
Чи на кордони 1991 року.
А по всім законам війни - можна превентивно їбашити по всьому, що може становити загрозу.
Діло не в тому, що не дають. Головне - щоб наші не ******* - чим, скільки і куди.
надейтесь дальше на Бидона и война будет вечно
А так - краще б не тарабаніли.
Це якстрельнуть з калаша - а стрельни на 300 метрів і всьо.
Та кращої реклами - як ******* рашки у світі ще не придумано.