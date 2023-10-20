Ракеты ATACMS могут применяться ВСУ исключительно в пределах суверенной территории Украины, - Пентагон

Министерство обороны США отмечает, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы доставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию. ", - заметил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он также сказал, что Соединенные Штаты продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

