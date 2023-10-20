РУС
Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину

байден

Президент США Джо Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину

Об этом он заявил в своем обращении к американскому народу, информирует Цензор.НЕТ.

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный преуспевающий мир для наших детей и внуков", - сказал Байден.

Читайте: Зеленский и Байден обсудили усиление "дальнобойных возможностей" Украины

Автор: 

Байден Джо (2799) обращение (799)
46-му президенту США
20.10.2023 06:48 Ответить
Ізраїль та Україна це вже держава така, як Тринідад та Тобаго?
20.10.2023 06:58 Ответить
Ні це як Сцилла і Харібда.
20.10.2023 07:24 Ответить
В будь-якому разі велетенська подяка Союзникам !!! Бо якби не вони........
Хоча на тєлємарахвєтє скажуть по іншому.
20.10.2023 08:53 Ответить
 
 