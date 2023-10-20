Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину
Президент США Джо Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину
Об этом он заявил в своем обращении к американскому народу, информирует Цензор.НЕТ.
"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный преуспевающий мир для наших детей и внуков", - сказал Байден.
