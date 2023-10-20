Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен
Из предоставленных Украине 90 млрд долларов около 27 млрд долларов приходится на поставку оружия и боеприпасов.
Об этом во время выступления в Институте Гудзона заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина победит. Но украинцам нужна дальнейшая поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна играть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим старейшим и сильнейшим союзником", - заявила глава Еврокомиссии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
fresh guacamole
показать весь комментарий20.10.2023 06:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Super Gut
показать весь комментарий20.10.2023 08:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Dyukov
показать весь комментарий20.10.2023 09:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nika Niko
показать весь комментарий20.10.2023 07:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Super Gut
показать весь комментарий20.10.2023 08:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nika Niko
показать весь комментарий20.10.2023 08:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Русак #582244
показать весь комментарий20.10.2023 08:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Артикул
показать весь комментарий20.10.2023 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль