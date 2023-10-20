Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен

Из предоставленных Украине 90 млрд долларов около 27 млрд долларов приходится на поставку оружия и боеприпасов.

Об этом во время выступления в Институте Гудзона заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина победит. Но украинцам нужна дальнейшая поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна играть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим старейшим и сильнейшим союзником", - заявила глава Еврокомиссии.

Также читайте: Кремль будет пытаться заморозить войну в Украине, ЕС и США не должны это позволить, - фон дер Ляйен