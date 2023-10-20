РУС
Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен

Из предоставленных Украине 90 млрд долларов около 27 млрд долларов приходится на поставку оружия и боеприпасов.

Об этом во время выступления в Институте Гудзона заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина победит. Но украинцам нужна дальнейшая поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна играть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим старейшим и сильнейшим союзником", - заявила глава Еврокомиссии.

Це ще тільки початок. Пацифізм дуже дорого коштує.
20.10.2023 06:41 Ответить
А що має змінитися? Мають зявитися нові автобани, аеропорти, лікарні і школи? Що має з'явитися на гроші, які направлені на виживання країни?
20.10.2023 08:08 Ответить
Не обращайте внимание - это скорее всего тролль.
20.10.2023 09:31 Ответить
Все эти деньги частично идут на армию, но часть оседает в карманах нужных людей. И это печально.
20.10.2023 07:23 Ответить
Нужні люди - це пенсіонери, бюджетники і тд...
20.10.2023 08:09 Ответить
Нет.
20.10.2023 08:13 Ответить
В ці кошти включено також і надане застаріле озброєння. Ну, а з наданої готівки частину, за звичай, поцупила хуцпа, як без такого гешефту обійтися.
20.10.2023 08:07 Ответить
Если подсчитать количество арестованных активов рф в США и ЕС, о котором сообщали СМИ, то это примерно только пятая часть. )
20.10.2023 09:13 Ответить
 
 