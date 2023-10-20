Украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся более масштабными, чем те, которые проводились ранее, - ISW

Украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.

Об этом со ссылкой на геолокационные данные пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Российские источники также обсуждают более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября. Известный российский военный блогер, инициировавший российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км восточнее г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).

Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Читайте: ВСУ истощают российские резервы во время контрнаступления, - ISW

Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что россиянам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом. Как они утверждают, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.