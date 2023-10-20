Ночью оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, утром ударили из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины, под обстрелами Бериславский район
За прошедшие сутки противник совершил 97 обстрелов Херсонской области, выпустив 461 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. По Херсону враг выпустил 36 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и учебное заведение в Бериславе; админздание в Херсоне", - говорится в сообщении.
По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, ночью армия РФ обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Враг попал в жилые кварталы Корабельного района.
"Один дом загорелся, еще один разрушился. Информация уточняется. Раненых и погибших нет", - добавил Мрочко.
Около 04:00 оккупанты ударили из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины.
"По Змиевке враг выпустил 4 авиабомбы. Еще две КАБ попали по Новобериславу", - рассказал Прокудин.
В течение суток 7 человек получили ранения.
По состоянию на 7:40 враг наносит удары по Бериславскому району области. По информации главы РВА Владимира Литвинова , зафиксированы пуски управляемых авиабомб в направлении Тягинской громады и Берислава.
