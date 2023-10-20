Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1380 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 292 060 человек, 5047 танков, 7012 артсистем, 9557 бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 292 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 292060 (+1380) человек,

танков - 5047 (+55) ед,

боевых бронированных машин - 9557 (+120) ед,

артиллерийских систем - 7012 (+29) ед,

РСЗО - 822 (+4) ед,

средства ПВО - 548 (+0) ед,

самолетов - 320 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),

крылатые ракеты – 1535 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,

специальная техника – 985 (+0).

