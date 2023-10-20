Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1380 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 292 060 человек, 5047 танков, 7012 артсистем, 9557 бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 292 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 292060 (+1380) человек,
танков - 5047 (+55) ед,
боевых бронированных машин - 9557 (+120) ед,
артиллерийских систем - 7012 (+29) ед,
РСЗО - 822 (+4) ед,
средства ПВО - 548 (+0) ед,
самолетов - 320 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),
крылатые ракеты – 1535 (+1),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,
специальная техника – 985 (+0).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це може буть переломним моментом.
Нашим теж достається. Молюсь за ЗСУ.
А казали п'ятниця 13-те, п'ятниця 13-те (1030 чумардосів) - п'ятниця 20-те 1380 чумардосів, добовий рекорд з початку війни, як і 55 танків і 120 ББМ (попередній добовий рекорд по ББМ 96 одиниць здавався чимось недосяжним). Ну і звісно що і загалом броня 175 од також рекорд.
До того ж ювілей по танкам і ствольній артилерії - отака вона п'ятниця двацятого.
Очікуємо в жотні ще ювілей по спецтехніці, дуже хотілося щоб і по чумардосам ювілей прийшовся на жовтень але 8 тис за 10 днів трохи примарно.