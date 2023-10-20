РУС
Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1380 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 292 060 человек, 5047 танков, 7012 артсистем, 9557 бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 292 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 292060 (+1380) человек,

танков - 5047 (+55) ед,

боевых бронированных машин - 9557 (+120) ед,

артиллерийских систем - 7012 (+29) ед,

РСЗО - 822 (+4) ед,

средства ПВО - 548 (+0) ед,

самолетов - 320 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),

крылатые ракеты – 1535 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,

специальная техника – 985 (+0).

Читайте: Отражены атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

армия РФ (20339) Генштаб ВС (6819) ликвидация (3972) уничтожение (7691)
+78
Під Авдіївкою сьогодні було пекло.Справжнє.Завтра в ранковому зведенні Генштабу ви побачити кількість знищенної та пошкодженої техніки і будете шоковані. 97 підтверджених одиниць вже зараз є.Колони йшли за колонами.Як сказав один офіцер "Це що, *****, Курська дуга?". Слава ЗСУ!(c)
20.10.2023 08:15 Ответить
+59
бляха та тут по всьому рекорд.
в мене голова закрутилась від тих цифр
20.10.2023 08:06 Ответить
+53
Вчора підри наступали на Авдіївку. І колонами і пішки. Дивно що це тобі невідомо. Я лишній раз Отче нач помолився за наших.
20.10.2023 08:11 Ответить
Страница 3 из 3
Ну як взяли Авдіївку?
20.10.2023 09:29 Ответить
"царь не настоящий" (С)
20.10.2023 09:43 Ответить
Капець м'ясорубка...
Це може буть переломним моментом.
Нашим теж достається. Молюсь за ЗСУ.
20.10.2023 09:36 Ответить
Чапаев. Психическая атака. Можем повторить. Октябрь 2023

20.10.2023 10:10 Ответить
Розмотана вщент бригада вража. нахер. геть.
20.10.2023 10:35 Ответить
Кожен танк - три гризла...
20.10.2023 10:36 Ответить
У Т-62 і раніших, які вони розконсервовують, екіпаж - 4 людини (або кацапа). Там ще зарядник, бо автомата заряджання нема.
20.10.2023 11:35 Ответить
Оце так ранок!!!
А казали п'ятниця 13-те, п'ятниця 13-те (1030 чумардосів) - п'ятниця 20-те 1380 чумардосів, добовий рекорд з початку війни, як і 55 танків і 120 ББМ (попередній добовий рекорд по ББМ 96 одиниць здавався чимось недосяжним). Ну і звісно що і загалом броня 175 од також рекорд.
До того ж ювілей по танкам і ствольній артилерії - отака вона п'ятниця двацятого.
Очікуємо в жотні ще ювілей по спецтехніці, дуже хотілося щоб і по чумардосам ювілей прийшовся на жовтень але 8 тис за 10 днів трохи примарно.
20.10.2023 10:37 Ответить
Слава нашим воїнам, які в черговий раз присоромили скептиків. Орду буде знищено ! Слава Україні !
20.10.2023 10:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ‼️
20.10.2023 10:58 Ответить
Це вражає! Тільки б наші втрати не зростали... Молюсь за вас, воїни!
20.10.2023 11:05 Ответить
Месяц как "шапку" потерь не публиковал и тут Остапа понесло
20.10.2023 11:18 Ответить
Це результати штурмів козломордих і чудодійний результат касетних боеприпасів. З такими темпами і сунь винь хунь і аятолли з хунвейбинами замахаються слати підмогу.
20.10.2023 12:02 Ответить
Враховуючи, що кацапи за тиждень втратили річне "виробництво" (а насправді - ремонт побитих і відновлення старих зі зберігання) бронетехніки і арти всих тіпів, а також річне виробництво бойових гвинтокрилів, а здобутки - декілька захоплених воп-ів, то темпи дійсно якісь такі, що про них треба казати не про "темпи захоплення України" (бо вони мізерні), а "темпи знищення військового потенціалу засрашки" (бо вони реально стали обраховуватись у РІЧНИХ обсягах виробництва бронетехніки).
20.10.2023 13:03 Ответить
ВСУ, я люблю вас!!!!❤️
20.10.2023 13:26 Ответить
Ого. Накришили ваньок - будь здоров! У лихих парфумів дупи в милі, а кобздон разом із хіром алєксандрова дружно захрипли.
20.10.2023 15:15 Ответить
Гарно і багато намолотили техніки,але з іншого боку це показує наскільки ще дофіга її в русні.І скорше всього вона не кацапська,а запрацювали скриті поставки з китаю і кндр.
20.10.2023 16:51 Ответить
украинцы за день вынесли русне техники больше чем союзники за год нам подарили.
20.10.2023 18:04 Ответить
