ВСУ были готовы, что россияне будут штурмовать Авдеевку ночью, ситуация тяжелая, но контролируемая, - глава ГВА Барабаш

Российские захватчики штурмуют Авдеевку в Донецкой области с такой же силой, что и 10 и 11 октября.

Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Мы знали, что они (оккупанты. – Ред.) полезут, но не думали, что это будет ночью. Хотя вчера военные четко сказали, что они знали – будет ночной штурм", – сказал он.

По словам Барабаша, сейчас захватчики наступают с той же силой, что и 10 и 11 октября. За одну ночь Силы обороны сожгли около 500 единиц техники россиян на Авдеевском направлении.

"Ситуация трудная, но контролируемая. Хотя, повторюсь, враг очень сильно давит", - добавил глава ГВА.

Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.

По словам Барабаша, если главком приезжал туда, значит это "очень сложные и, в то же время, важные направления".

