ВСУ были готовы, что россияне будут штурмовать Авдеевку ночью, ситуация тяжелая, но контролируемая, - глава ГВА Барабаш

Российские захватчики штурмуют Авдеевку в Донецкой области с такой же силой, что и 10 и 11 октября.

Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Мы знали, что они (оккупанты. – Ред.) полезут, но не думали, что это будет ночью. Хотя вчера военные четко сказали, что они знали – будет ночной штурм", – сказал он.

По словам Барабаша, сейчас захватчики наступают с той же силой, что и 10 и 11 октября. За одну ночь Силы обороны сожгли около 500 единиц техники россиян на Авдеевском направлении.

"Ситуация трудная, но контролируемая. Хотя, повторюсь, враг очень сильно давит", - добавил глава ГВА.

Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.

По словам Барабаша, если главком приезжал туда, значит это "очень сложные и, в то же время, важные направления".

Смотрите также: "Бой шел на расстоянии трех метров": подвиг 6-й роты Президентской бригады 10-13 октября под Авдеевкой глазами солдата. ВИДЕО

Топ комментарии
+7
у кацапов там реально ****** по технике))))там только танчиков осталось что уралвагонзавод за полгода делает а то и более,кацапы воюют))))надо давать героя украины тому кто планировал такую наступательную операцию кацапов,кацапня реально тупая слава богу(на авдеевском направлении реально командуют костплейщики курской дуги)))
20.10.2023 09:23 Ответить
+6
там видосики с авдеевского направления подьехали,реально кацапы дебилы,а по пехоте кацапни супер кассетками отрабатывали, и арта красавчики....там реально больше 1.5к биомусора моглло быть.
https://t.me/c/1453715591/1342144
20.10.2023 09:36 Ответить
+5
Якщо Залужний був там,значить має стратегію, а не тільки, що важко. Досить сумнівна інформація. Ворог поліз уночі,а смі уже його інтерв'ю друкують. Так може атака іще триває?
20.10.2023 09:31 Ответить
Якщо кажуть про контрольовану ситуацію, то напевно повна ж..
20.10.2023 09:20 Ответить
500 одиниць техніки спалили за ніч?
20.10.2023 09:26 Ответить
Щось не пляше. Принаймі із даними Генштаба за усі фронти

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VRYhrQu2rhx5w712ZDctdMDK73ZrAjt6ctgKNeVAjnFGKejUEYadxrX6NZz183KWl
20.10.2023 09:37 Ответить
Не пляше, бо активні бойові дії ще тривають - то кацапня йде вперед, то наші. Багато підбитої кацапської техніки в "сірій зоні", а ГШ дає у зведеннях лише 100% підтверджені факти ураження. Та й командири на місцях не встигають писати бойові донесення - тут або воювати, або бюрократичні папірці писати...
20.10.2023 10:11 Ответить
То одрук, думаю мали на увазі 50 одиниць техніки про які раніше писалось в новинах.
20.10.2023 12:15 Ответить
пишет что нет доступа - видно нужно подать заявку - что за канал в ТГ...?
20.10.2023 09:45 Ответить
supernova+
20.10.2023 09:49 Ответить
******* тільки те, що у них вистачає на нові та нові масовані штурми. Якщо з залізом вже є проблеми, то з кількістю м'яса - жодних, навпаки - тільки краще стає.
20.10.2023 09:46 Ответить
Кажуть на штурмах Синявінських висот (в 1941-1943) колись положили біля 100 тис. Здається, це про них писав відомий письменник, про слої трупів: нижній слой в літніх мундирах, потім слой в зимніх мундирах, потім слой в оновлених літніх мундирах і т.д.
20.10.2023 09:53 Ответить
Легко можуть повторити: БРСР+Куба+таджики/убзеки+Непал+свого біосміття мільйони.
Тільки одне добре у цьому: якість біомаси - нижче плінтуса. Якщо вдосталь набоїв, гранат, мін та снарядів, співвідношення може бути і 1:20, 1:30, більше.
20.10.2023 09:56 Ответить
Але тоді там лежали представники всіх народів СРСР. Й українці теж. Тепер це біосміття саме залишилось.
20.10.2023 10:06 Ответить
Під Авдіївкою теж українці лежать, почекуни з Півдня і лугандонці.
Думаєте, чого стільки м'яса дурного кидають? Почалась мобілізація у "нових суб'єктах *********".
20.10.2023 10:08 Ответить
По зрівнянню з часами ДСВ, це мізер. Та й немає там майже етнічних українців. В більшості діти понаєхавших за часів СРСР росіян.
20.10.2023 10:23 Ответить
Це наші громадяни, які зараз воюють проти нас за москву. москві вони нічого не коштували, підібрала та використала проти нас самих. Спасибі всім причетним до розмінування Чонгару, і тим, хто так і не звів там за вісім років те, що русня побудувала за півроку на Півдні.
20.10.2023 10:25 Ответить
Вони лише по крові українці, а ментально рюзге світовці.
20.10.2023 12:18 Ответить
Раніше вони сиділи тихо, а тепер бігають і з радістю стріляють в ЗСУ.
20.10.2023 12:20 Ответить
Ну то хай тепер не жаліються, що їх роблять трошки мертвими.
20.10.2023 12:26 Ответить
***** своїх не шкодує, на халявних йому серти абсолютно.
20.10.2023 12:28 Ответить
Я так зрозумів, що путін сказав "Взять Авдеевку любой ценой, хоть миллион там положите"
20.10.2023 09:49 Ответить
***** на мясо,главное технику выбивать,побольше им бы таких ******** штурмов)
20.10.2023 09:50 Ответить
Може це нова тактика кацапів: залишити на голому полі сотні одиниць спаленої техніки, щоб під ними ховалася наступаюча піхота
20.10.2023 09:58 Ответить
Прийшла в голову ідея нової тактики наступу. Купуються десятки старих дешевих фур і запускаються на поле, на кацапські позиції (без водіїв, хоча можна укріпити дно стальними плитами). Звісно, кацапський вогонь їх зупиняє, але потім ці згорівші фури будуть укриттями для штурмуючих групп
20.10.2023 10:03 Ответить
Далеко не доїдуть: вирви, уламки, руїни. І зупинити легко вогнем з крупнокаліберних кулеметів.
20.10.2023 10:27 Ответить
Думаю інакше. ***** вже все пох.....й. Це талановитий герасимов вирішив переконатись у надійних та повних поставках *********** натівцями. Думаю переконався. Бо у касапів велика проблема з цими клятими ************.
20.10.2023 10:01 Ответить
Моя думка стосовно "психічної" атаки-штурмів на Авдіївку відрізняється від думок експертів. "Перемога для *****". Чим ? Я давно чекав, що дебільне шайгу піде на таку атаку, щоб перевірити ЗСУ на наявність боєкомплекту для відбиття такої потужної "Атаки". Перевірили "живим м'ясом". Баранів з провінцій та республік, добровільно приєднавшихся до ХВЄдєрації ЗОВСІМ НЕ ШКОДА. Під Бахмутом була перевірга пригожина та його зеків. Авдіївка - перевірка боєздатності й ЗСУ, і готовності віддати життя своїх чмобиків. Стосовно другого все начебто у "пАрядку". Йдуть барани у м'ясорубку "бЄз ропота".
20.10.2023 09:58 Ответить
але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали - буде нічний штурм", - сказав він.

Не думали що буде вночі, хоча війскові чітко знали що буде нічний штурм. Як це розуміти?
20.10.2023 10:36 Ответить
 
 