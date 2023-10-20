ВСУ были готовы, что россияне будут штурмовать Авдеевку ночью, ситуация тяжелая, но контролируемая, - глава ГВА Барабаш
Российские захватчики штурмуют Авдеевку в Донецкой области с такой же силой, что и 10 и 11 октября.
Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Мы знали, что они (оккупанты. – Ред.) полезут, но не думали, что это будет ночью. Хотя вчера военные четко сказали, что они знали – будет ночной штурм", – сказал он.
По словам Барабаша, сейчас захватчики наступают с той же силой, что и 10 и 11 октября. За одну ночь Силы обороны сожгли около 500 единиц техники россиян на Авдеевском направлении.
"Ситуация трудная, но контролируемая. Хотя, повторюсь, враг очень сильно давит", - добавил глава ГВА.
Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.
По словам Барабаша, если главком приезжал туда, значит это "очень сложные и, в то же время, важные направления".
Тільки одне добре у цьому: якість біомаси - нижче плінтуса. Якщо вдосталь набоїв, гранат, мін та снарядів, співвідношення може бути і 1:20, 1:30, більше.
Думаєте, чого стільки м'яса дурного кидають? Почалась мобілізація у "нових суб'єктах *********".
Не думали що буде вночі, хоча війскові чітко знали що буде нічний штурм. Як це розуміти?