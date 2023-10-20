РУС
США вернут Израилю две системы "Железный купол" для защиты от вражеских ракет, - Reuters

Пентагон планирует отправить две системы противоракетной обороны "Железный купол", которые он ранее приобрел у Израиля, обратно в эту страну, чтобы тот мог защититься от ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили неназванные американские чиновник и помощник конгрессмена Соединенных Штатов.

По их словам, на брифинге в среду Пентагон сообщил членам Конгресса, что системы "Железный купол" планируют вернуть обратно Израилю в аренду, тогда как США остаются их владельцами.

Как заявил помощник конгрессмена, передача систем Израилю может произойти в течение нескольких дней. Пентагон рассматривал и испытывал их как способ защиты территории острова Гуам от китайских ракет.

А Україні "Петріот" рік передавали. Як їжака проти шерсті народжували.
І далі лише тоді, коли РФ 3000 ракет витратила, перенісши акцент на удари дронами.
20.10.2023 10:12 Ответить
Эх, Украине бы получить несколько систем "Железный купол", ведь год назад пробовали их заказать у Израиля, но он ответил отказом. Зато Израиль спокойно заключил договоры с Азербайджаном на поставку туда современного вооружения на пару миллиардов долларов.
Им можно, москва дала на это разрешение..
20.10.2023 11:55 Ответить
 
 