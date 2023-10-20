США вернут Израилю две системы "Железный купол" для защиты от вражеских ракет, - Reuters

Пентагон планирует отправить две системы противоракетной обороны "Железный купол", которые он ранее приобрел у Израиля, обратно в эту страну, чтобы тот мог защититься от ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили неназванные американские чиновник и помощник конгрессмена Соединенных Штатов.

По их словам, на брифинге в среду Пентагон сообщил членам Конгресса, что системы "Железный купол" планируют вернуть обратно Израилю в аренду, тогда как США остаются их владельцами.

Как заявил помощник конгрессмена, передача систем Израилю может произойти в течение нескольких дней. Пентагон рассматривал и испытывал их как способ защиты территории острова Гуам от китайских ракет.

Также читайте: США собираются передать Израилю боеприпасы, предназначенные для Украины, - СМИ