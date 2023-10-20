Удары ракетами ATACMS будут влиять на способность России защищаться и наступать, - британская разведка

Россияне используют аэродром в Бердянске в качестве передовой оперативной базы на юге Украины. Поэтому удары по нему повлияют на наступательную и оборонную способность РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что масштабы потерь РФ пока не подтверждены, были уничтожены девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять - в Луганске. Из-за "крайне плохой" поддержки самолетов, Россия вынуждена больше полагаться на вертолеты для борьбы с украинским наступлением" , – говорится в сообщении.

В отчете говорится, что аэродром Бердянск используется Россией в качестве основной оперативной базы на юге Украины, предоставлявшей российским оккупантам как материально-техническое обеспечение, так и наступательную и оборонительную способность. Поэтому потеря вертолетов повлияет на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении.

При этом учитывая нагрузку на российское военное производство, потерю любых летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи", - говорится в сводке.