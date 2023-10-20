РУС
Удары ракетами ATACMS будут влиять на способность России защищаться и наступать, - британская разведка

бердянск,аэродром

Россияне используют аэродром в Бердянске в качестве передовой оперативной базы на юге Украины. Поэтому удары по нему повлияют на наступательную и оборонную способность РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что масштабы потерь РФ пока не подтверждены, были уничтожены девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять - в Луганске. Из-за "крайне плохой" поддержки самолетов, Россия вынуждена больше полагаться на вертолеты для борьбы с украинским наступлением" , – говорится в сообщении.

В отчете говорится, что аэродром Бердянск используется Россией в качестве основной оперативной базы на юге Украины, предоставлявшей российским оккупантам как материально-техническое обеспечение, так и наступательную и оборонительную способность. Поэтому потеря вертолетов повлияет на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ. ФОТО

При этом учитывая нагрузку на российское военное производство, потерю любых летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи", - говорится в сводке.

Бердянск (447) Великобритания (5092) Луганск (3171) внешняя разведка (400) ATACMS (139)
А оце хороший аналіз, має мотивацію.
20.10.2023 09:41 Ответить
Добра кількість наданих ЗСУ ракет ATACMS дуже добре вплине на здатність кацапів захищатися та уьобувати із загарбаних територій
20.10.2023 09:47 Ответить
Висновки розвідки і різних ISW.Скоріш за все не для нас, а для західних ЗМІ ."коли з'їсти сельодку і запити молоком"
Ми вже чітко знаєм,як вплинули Хаймарси.
20.10.2023 09:55 Ответить
чому не назвати ці ракети Пелагонія 1 і оголосити про їх виробництво в Україні ?
20.10.2023 10:39 Ответить
іран усіма фібрами приховує свою активну участь у війні проти України. До того ж кацапи хочуть створити видимість "наддержави", у якої усе є - дрони, ракети, біомаса
А от США як справжні воїни прямо та відкрито заявляють про свою допомогу Україні у війні проти рашистських окупантів, усіляко допомагають Україні та хочуть, щоби увесь світ знав, що саме американською зброєю знищуються кацапські загарбники та терористи
20.10.2023 11:12 Ответить
 
 