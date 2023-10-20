Заявление Путина о патрулировании Черного моря самолетами с "Кинжалами" - это обычная информационная манипуляция, - ОК "Південь"

Акцент кремлевского диктатора на дежурстве самолетов с "Кинжалами" в Черном море - абсолютная манипуляция.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это абсолютная манипуляция, потому что речь шла о МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов". При взлете такого самолета воздушная тревога объявляется по всей территории Украины. Где бы этот самолет ни взлетел, он угрожает аэробалистическим оружием всей территории Украины. Акцент на дежурстве в Черном море – это обычная информационная манипуляция", – пояснила она.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе.

Читайте также: Рашисты могут переориентировать удары "Кинжалов" на порты Украины, - ОК "Південь"