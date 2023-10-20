РУС
Заявление Путина о патрулировании Черного моря самолетами с "Кинжалами" - это обычная информационная манипуляция, - ОК "Південь"

Акцент кремлевского диктатора на дежурстве самолетов с "Кинжалами" в Черном море - абсолютная манипуляция.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это абсолютная манипуляция, потому что речь шла о МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов". При взлете такого самолета воздушная тревога объявляется по всей территории Украины. Где бы этот самолет ни взлетел, он угрожает аэробалистическим оружием всей территории Украины. Акцент на дежурстве в Черном море – это обычная информационная манипуляция", – пояснила она.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе.

Читайте также: Рашисты могут переориентировать удары "Кинжалов" на порты Украины, - ОК "Південь"

путин владимир (32016) Гуменюк Наталья (577)
+5

Один в Китаї, другий в Ростові і ще декілька штук в москві. Потрібно пакувати і по одному - Гаагу. Як казав Хмирь в "Джентельменах удачі": Чим більше здамо - тим краще."
20.10.2023 10:04 Ответить
+3
О, й доби не пройшло, отримала нагоняй від керівництва за вчорашні тупі балачки і різко змінила точку зору?! А як співала, як співала про "удари Кинжалами по портах"!
20.10.2023 09:59 Ответить
+3
не мають кацапи такої можливості на наше щастя. як би там ***** не тужилося, але на паРаші тільки м'яса багато і самиці його можуть ще наплодити, а МіГів мало і кількість їх тільки зменшується, бо їх складніше робити, ніж м'ясо плодити.
20.10.2023 09:59 Ответить
Скоро орки повісять "кинджали" на Су-34 і Ту-22М3. Це неминуче. Тоді тривоги будуть безперервно?
20.10.2023 09:52 Ответить
Це тобі "Anna Demarczyk" що - "прикраси" котрі будь на що можна "вішати"?! Ти така "розумна" з дитинства?! Може й 155 мм снарядами "можна" з будь якої зброї використовувати???!!! А стосовно ЦИХ ракет взагалі має величезне значення і висота пуску й швидкість відповідна, котрих у чогось окрім Міг-31 саме модифікації "К" на інших літаках рашистів не вистачає і при пуску з них ці "Кинжали" втратять усі свої переваги й будуть набагато уразливішими! То ж ДУМАЙ перед тим як писати чи хоча б проконсультуйся з кимось досвідченішим у подібних питаннях!!!
20.10.2023 10:04 Ответить
МіГ-31 дійсно найшвидший і висотний бойовий літак з діючих. "Кинджал", запущений з Су-34 полетить не так далеко. Але полетить.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:09 Ответить
Це ж стосується і ІНШИХ модифікацій МіГ-31 окрім серії "К".
20.10.2023 10:12 Ответить
З якою швидкістю?
20.10.2023 10:34 Ответить
Колись дивився якийсь "Молдова-філм" про часи Громадянської війни Там повстанці десь знайшли гармату А потім у противника вкрали снаряди Під час бою вирішили вистрелить А снаряд в казенник не лізе! Так сільський коваль вирішив його молотом туди забить Результат уявляєш? Бо він так на екрані і зробив!
20.10.2023 10:38 Ответить
Як "повісять" - тоді й побачимо! Чого ж вони це відразу не зробили? Адже винищувач-бомбардувальник та стратегічний бомбардувальник несуть набагато більше корисне навантаження ніж літак-перехоплювач Та дуже просто! Бо для запуску "Кинджала" щоб він став "гіперзвуковим" у тих літаків швидкості не вистачало! Кацапи навіть МіГ-31 полегшили до максимуму - зняли з нього все радіолокаційне обладнання і він як винищувач став "пустишкою" Це лише "пускова платформа" для ракети - а не "повноцінна бойова одиниця" Тепер побачимо що будуть знімать з Су-34 та Ту-22 І з якою швидкістю літатимуть запущені з них "Кинджали"
20.10.2023 10:07 Ответить
я пропоную їм викинути штурманів, катапульти, балони з киснем і всякі інші дрібниці
згорів сарай - гори і хата.
20.10.2023 10:12 Ответить
"Володимир Білик", ти можеш "радити" що завгодно рашистам, але бойовий літак це не авто яке - "їде набагато швидше якщо леді виходить з автомобілю" (баба з возу - кобилі легше)!
20.10.2023 10:14 Ответить
по-перше: лапки абсолютно зайві. По-друге: я нічим конкретним не можу вразити москальню. Тож не заважайте мені хоча б зневажати їх.
показать весь комментарий
неминиче це моторесурс и вешай потом хоть на чпуй бабушки как говорит пуйло....
показать весь комментарий
20.10.2023 12:04 Ответить
сім п'ятниць на неділі.Ротовідкривачка
20.10.2023 10:01 Ответить
На ТИЖНІ! (Неділя - це "воскресенье")
20.10.2023 10:10 Ответить
ВІталій ! "Семь пятниц на неделе" - РОСІЙСЬКИЙ ідіоматичний вираз А "ідіоми" не перекладаються
20.10.2023 10:40 Ответить
не мають кацапи такої можливості на наше щастя. як би там ***** не тужилося, але на паРаші тільки м'яса багато і самиці його можуть ще наплодити, а МіГів мало і кількість їх тільки зменшується, бо їх складніше робити, ніж м'ясо плодити.
20.10.2023 09:59 Ответить
Ну як маніпуляція? Вони вже у Севастополі....
20.10.2023 10:03 Ответить
Вони це ЯКІ, бо МіГ-31 мають багато модифікацій а серії "К" вироблено лише 12-ть, а інші, щоб там не казали задля залякування ніяк не підійдуть зовсім не через можливість підвіски на них, а черех льотні характеристики як швидкістю так і стелею польоту, бо тоді переваги "Кинжалів" коту під хвіст. Та й ці 12-ть не усі у робочому стані (бо прорідили їх ряди), та й розташовані по усьому периметру кордону, не кажучи вже про обмежену можливість їх виробництва рашистами!!!
20.10.2023 10:09 Ответить
Хто "вони"? Надувні макети? Чи звичайні серійні МіГ-31? Так їх ще переобладнувать треба А для цього їх треба гнать на ремзавод (як мінімум)
20.10.2023 10:09 Ответить
Переобладнати ЗАМАЛО, бо це не змінить їх швидкості та стелі польоту. То ж підвісити аби просто було?! Хоча хто цих рашистів зрозуміє, бо, як зауважують наші військові, вони досі йдуть у атаку колонами, не зважаючи на те що через 600 днів повномасштабної війни повинні були зрозуміти наскільки це для них небезпечно!
20.10.2023 10:18 Ответить
попросту-)(уйло понти колотив в Китаї. Випустили з бункеру в світ,тай дали мікрофон покиздіти.
20.10.2023 10:03 Ответить

Один в Китаї, другий в Ростові і ще декілька штук в москві. Потрібно пакувати і по одному - Гаагу. Як казав Хмирь в "Джентельменах удачі": Чим більше здамо - тим краще."
20.10.2023 10:04 Ответить
який артист був! він як сплюнув після цих слів, я зразу повірив - сидів
20.10.2023 10:16 Ответить
Тем более там летают американские беспилотники FORTE и патрульный Poseidon - не надо им мешать.
20.10.2023 12:47 Ответить
Сегодня Соловьев на останкино "орал"по (авианосцам ударить ) !!! ,жаль этому придурку никто необъяснил что будет и какие последстия ожидают ? ? ? как "рлс"на авианосце засекут прилет еще за 100 км от него . Останится фото аеородрома с которого взлетел, в архиве Гугл-мапс и только.
20.10.2023 22:18 Ответить
 
 