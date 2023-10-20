Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля в рамках "срочного бюджетного запроса", - Reuters

Джо Байден будет требовать 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля в рамках "срочного бюджетного запроса" в Конгресс США.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрос будет включать 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, 14 миллиардов долларов на безопасность границ и 7 миллиардов долларов на Индийско-Тихоокеанский регион.

Источник агентства добавил, что половина из 60 миллиардов долларов, которые Байден будет просить для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия США.

Ранее Байден во время обращения к американскому народу сообщал, что направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

Президент США планирует подать этот бюджетный запрос в пятницу 20 октября.

