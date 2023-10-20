РУС
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля в рамках "срочного бюджетного запроса", - Reuters

байден

Джо Байден будет требовать 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля в рамках "срочного бюджетного запроса" в Конгресс США.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрос будет включать 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, 14 миллиардов долларов на безопасность границ и 7 миллиардов долларов на Индийско-Тихоокеанский регион.

Источник агентства добавил, что половина из 60 миллиардов долларов, которые Байден будет просить для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия США.

Ранее Байден во время обращения к американскому народу сообщал, что направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

Президент США планирует подать этот бюджетный запрос в пятницу 20 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем допустить победы ХАМАС и Путина, - Байден

Байден Джо (2799) Израиль (2088) помощь (8062) Украина (45085)
Дві авіаносні групи для Ізраїлю, десяток ракет-Україні.
Бо ж Хамас-то реальна загроза світовій демократії, а РФ/РБ-дрібна терористична секта.
Все логічно.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:04 Ответить
Израиль юридический союзник США.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:19 Ответить
Дивно що цього разу не закрили посольство та не запропонували керівництву країни тікати.
Та наважились здійснити посадку в аєропорту.
Це підтверджує, що загроза хоча й є, проте значно перебільшена

приєднатись до переможця, перед виборами у маленькій війні - це плюс для всіх
а велика війна - результат ще не визначений, коли та як завершити, тому краще зберегти поточний стан...
показать весь комментарий
20.10.2023 13:20 Ответить
Трішки не так. Авіаносні групи не проти хамасу, а щоб іран не підключився. Бо в ірану наземні війська сильніші за іракські періоду Саддама Хусейна. А Хусейна США довгенько заспокоювали.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:22 Ответить
Спасибо гражданам и власти США за отстаивание прав демократических стран. Слава Украине! Победы Израилю!
показать весь комментарий
20.10.2023 10:17 Ответить
Дякуємо, пане Президент!
показать весь комментарий
20.10.2023 10:32 Ответить
Спасиба Деду за Победу !
показать весь комментарий
20.10.2023 10:32 Ответить
А ще 26 куди?
показать весь комментарий
20.10.2023 12:25 Ответить
 
 