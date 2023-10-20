РУС
Новости
ХАМАС мог получить оружие для нападения на Израиль из Северной Кореи, - АР

Боевики террористической группировки ХАМАС, вероятно, использовали оружие из КНДР для нападения на Израиль.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собеседников в Южной Корее, экспертов по северокорейскому вооружению и оружию, захваченному ЦАХАЛом на поле боя, передает Цензор.НЕТ.

Данные из этих источников указывают, что ХАМАС использует северокорейский реактивный гранатомет F-7 – оружие для стрельбы с плеча, которое боевики обычно применяют против бронетехники.

"Эти доказательства проливают свет на незаконные поставки оружия, которые находящаяся под санкциями Северная Корея использует как способ финансирования собственных программ по созданию вооружений. Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным средством для партизанских сил, ведущих перестрелки с тяжелой техникой", – говорится в материале.

Издание приводит комментарий эксперта, по словам которого F-7 были зафиксированы в Сирии, Ираке, Ливане и Секторе Газа.

Израильские военные отказались отвечать на вопросы AP о происхождении и производителе этих гранатометов, заявив, что "война с ХАМАСом мешает им ответить".

Миссия Северной Кореи при ООН не ответила на запрос AP о комментарии. Однако на прошлой неделе Пхеньян через свое государственное информационное агентство ЦТАК отверг заявления о том, что ХАМАС применил свое оружие, как "безосновательные и лживые слухи, срежиссированные Соединенными Штатами".

Топ комментарии
+2
Китайську шукайте. А коли говоримо КНДР треба мати на увазі лише Китай, без якого це була б Кампучія 70х навіки вічні. І прицільні санкції, щоб мов скальпелем хірурга віризати китайські компанії, які працюють на тероризм
20.10.2023 10:00 Ответить
20.10.2023 10:00 Ответить
+1
Забули, падли вузькоокі, як траву жерли?
20.10.2023 10:09 Ответить
20.10.2023 10:09 Ответить
+1
за всім світовим злом сторчать криваві руки кремля ...
20.10.2023 10:17 Ответить
20.10.2023 10:17 Ответить
то шо то нахєр тоді за санкції?От таке-написали папірчик і думають,що то вже санкції...можна розходитись і пити каву.
20.10.2023 09:58 Ответить
20.10.2023 09:58 Ответить
Китайську шукайте. А коли говоримо КНДР треба мати на увазі лише Китай, без якого це була б Кампучія 70х навіки вічні. І прицільні санкції, щоб мов скальпелем хірурга віризати китайські компанії, які працюють на тероризм
20.10.2023 10:00 Ответить
20.10.2023 10:00 Ответить
Абсолютно вірно. Додам лише, що скоріше за все державні компанії. Та навіть якщо не державні, то в китаї все контролюється комуняками. Там би ахметка чи коломой не повидєлувався б.
20.10.2023 10:07 Ответить
20.10.2023 10:07 Ответить
Китай найбільш корумпована країна у світі. Навіть після щорічних страт десятків тисяч чиновнків корупція там впевнено перемогла. У найкорумованішій країні світу пересічний китаєць кроку не зробить без хабаря і не має жодних прав перед місцевим партноменклатурщиком яким там в сто разів більший місцевий пан за Ахметку. А найбільша сила у Китаї - це китайський бізнес, який отримує надприбутки за рахунок багатих ринків заходу, а комуняки лише паразитують на ньому і являючись інородним тілом у країні перемігшого капіталізму просто намагаються силою утримати владу. Вінні Пух чудово розуміє, що якщо він перейде дорогу цьому бізнесу то він вилетить як Хрущов і тому може лише нишком робити маленькі дитячі шалості, як обзроєння терористів ХАМАС і то лише до тих, пір поки не запахне серйозними санкціями, за які ті ж комуняки його з потрохами з'їдять.
20.10.2023 10:20 Ответить
20.10.2023 10:20 Ответить
ХАМАС отримав зброю для нападу на Ізраїль від руZZкіх!

і є всі записані на відео докази:

коли Терорист-вбивця прігожин кричав:
"...шайгу, гірасімов....гдє аружиє?!..."

московські вбивці передавали зброю терористам на Ближній Схід....
20.10.2023 10:03 Ответить
20.10.2023 10:03 Ответить
Забули, падли вузькоокі, як траву жерли?
20.10.2023 10:09 Ответить
20.10.2023 10:09 Ответить
То кацапи!
20.10.2023 10:12 Ответить
20.10.2023 10:12 Ответить
за всім світовим злом сторчать криваві руки кремля ...
20.10.2023 10:17 Ответить
20.10.2023 10:17 Ответить
Китай. Московія - просто тупий барбос на ланцюгу
20.10.2023 10:19 Ответить
20.10.2023 10:19 Ответить
так це Кітай наказав ***** напасти на Україну?
20.10.2023 10:38 Ответить
20.10.2023 10:38 Ответить
ні
20.10.2023 12:33 Ответить
20.10.2023 12:33 Ответить
наврядчи китай мріє про срср-2.
20.10.2023 12:50 Ответить
20.10.2023 12:50 Ответить
Коли Великий Сі, скаже дрібному Пу - " в буду " - той підбігає хвоста і сховається.
20.10.2023 10:21 Ответить
20.10.2023 10:21 Ответить
А свинтусу Ину хто у вуха надув? Звісно кацапи.
20.10.2023 10:37 Ответить
20.10.2023 10:37 Ответить
Даже если и из СК, возможно не напрямую, а транзитом через рашню.
20.10.2023 12:42 Ответить
20.10.2023 12:42 Ответить
 
 