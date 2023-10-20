ХАМАС мог получить оружие для нападения на Израиль из Северной Кореи, - АР

Боевики террористической группировки ХАМАС, вероятно, использовали оружие из КНДР для нападения на Израиль.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собеседников в Южной Корее, экспертов по северокорейскому вооружению и оружию, захваченному ЦАХАЛом на поле боя, передает Цензор.НЕТ.

Данные из этих источников указывают, что ХАМАС использует северокорейский реактивный гранатомет F-7 – оружие для стрельбы с плеча, которое боевики обычно применяют против бронетехники.

"Эти доказательства проливают свет на незаконные поставки оружия, которые находящаяся под санкциями Северная Корея использует как способ финансирования собственных программ по созданию вооружений. Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным средством для партизанских сил, ведущих перестрелки с тяжелой техникой", – говорится в материале.

Издание приводит комментарий эксперта, по словам которого F-7 были зафиксированы в Сирии, Ираке, Ливане и Секторе Газа.

Израильские военные отказались отвечать на вопросы AP о происхождении и производителе этих гранатометов, заявив, что "война с ХАМАСом мешает им ответить".

Миссия Северной Кореи при ООН не ответила на запрос AP о комментарии. Однако на прошлой неделе Пхеньян через свое государственное информационное агентство ЦТАК отверг заявления о том, что ХАМАС применил свое оружие, как "безосновательные и лживые слухи, срежиссированные Соединенными Штатами".

