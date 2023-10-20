Министр обороны Израиля Галлант – войскам ЦАХАЛа: Скоро вы увидите Газу изнутри. Команда будет

Войска ЦАХАЛа, собранные пока неподалеку от Сектора Газа, "скоро увидят" анклав "изнутри".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с войсками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал он.

Также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время отдельного визита в район, граничащий с Сектором Газа, в четверг сказал дислоцированным там войскам: "Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы мы могли достичь победы. К победе! Готовы?"

