РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4133 посетителя онлайн
Новости
2 799 11

Министр обороны Израиля Галлант – войскам ЦАХАЛа: Скоро вы увидите Газу изнутри. Команда будет

галант,йоав

Войска ЦАХАЛа, собранные пока неподалеку от Сектора Газа, "скоро увидят" анклав "изнутри".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с войсками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал он.

Также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время отдельного визита в район, граничащий с Сектором Газа, в четверг сказал дислоцированным там войскам: "Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы мы могли достичь победы. К победе! Готовы?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху заявил о приближении "нового этапа" в наступлении на "ХАМАС"

Автор: 

Израиль (2088) Нетаньяху Биньямин (199) Сектор Газа (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Газа такий самий смітник як і раssея
показать весь комментарий
20.10.2023 10:19 Ответить
+6
вже 2 тижні як ждуть наступу... хамас вже заждався
показать весь комментарий
20.10.2023 10:03 Ответить
+4
Вся гидота в світі,хамаси,хезболли, кндр,все це родом з мордору
показать весь комментарий
20.10.2023 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вже 2 тижні як ждуть наступу... хамас вже заждався
показать весь комментарий
20.10.2023 10:03 Ответить
Газа такий самий смітник як і раssея
показать весь комментарий
20.10.2023 10:19 Ответить
Ну все логічно: узгодили дії з США (логістику, підтримку, тощо), тепер розробити/допрацювати наземну операцію і здійснити її.
А нам лишається чекати гарних новин з землі обетованної і вою з боліт.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:40 Ответить
Довго збираєтесь. Дивіться, втратите ініціативу, і буде як у нас 2014-го.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:58 Ответить
У Хамаса 50 тис. бойовиків під землею, знаєш, які втрати у сторони, що нападає? Тому краще пізніше, але з хорошою артпідготовкою.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:16 Ответить
Воно-то все вірно, але час йде, русня думає, щось і придумає таке (з лікарнею не зовсім вдало вийшло), що зробить операцію неможливою. Наприклад, розхитає Хезболлу на повноцінне вторгнення, і стане різко не до Гази.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:19 Ответить
Вся гидота в світі,хамаси,хезболли, кндр,все це родом з мордору
показать весь комментарий
20.10.2023 11:05 Ответить
Схоже, що євреї вирішили троху поторгувати. Це в них системне. Намагаються випускати пару, але може, таки, вибухнути, зсередини ЦАХАЛУ.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:50 Ответить
О, нарешті зрозуміло, що в ЦАХАЛ не євреї, або євреї несистемні. Мабуть іноземні найманці
показать весь комментарий
20.10.2023 17:47 Ответить
Це ОК, коли зрозуміло. 👌
показать весь комментарий
20.10.2023 22:31 Ответить
 
 