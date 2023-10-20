РУС
Бывших чиновников не будут усиленно проверять до конца жизни, - глава НБУ Пышный

Глава Национального банка Андрей Пышный объяснил, каким образом будет работать финансовый мониторинг политически значимых лиц.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - заверил Пышный.

По его словам, через год после увольнения к экс-чиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.

Глава НБУ также отверг тезис о том, что теперь банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако, ситуацию меняем. И ситуация меняется", - написал он.

Пышный отметил: все участники процесса, прежде всего РЭР, должны увидеть, что такие существенные изменения - это не какая-то прихоть или непродуманный шаг.

"У Украины есть четкий курс на вступление в ЕС, она имеет обязательства перед международными партнерами, поэтому должна действовать в рамках международно признанных правил. Принятый закон - это часть антикоррупционной трансформации государства. И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи", - добавил он.

Напомним, 17 октября ВР внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Закон (проект №9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это - условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

+7
Всі топ крадії можуть видихнути з полегшенням-нарешті даждалісь...
20.10.2023 10:08 Ответить
+6
73% виборців України в 2019-му вибрали..... КОРУПЦІЮ, корупцію та ще раз Корупцію і руSSке гундяєвське кривослав`я...

Зато паржьом... i "па-пріколу"!

на жаль....
20.10.2023 10:07 Ответить
+1
А "після життя" Зелебеня за всіх своїх квартальних шахраїв вівдповідати ?
20.10.2023 10:11 Ответить
Как я понял суть в том что проверять особо не будет, но если надо будет, то возьмут за жабры. Короче, типа, латентное состояние. По запросу могут все косточки перемыть в любой момент. Разумный подход, если будет реализован.
20.10.2023 10:17 Ответить
Тварі.
20.10.2023 10:14 Ответить
Ой дови(ОЙ)буєтесь...
20.10.2023 10:14 Ответить
Цікаво до чого тут Пишний.
Держфівнмоніториг є самостійним незалежним органом.
І це є головною умовою його існування.

Тому не Голові НБУ, Голові ОП або ЗЄ визначати, що і як буде робити Держфінмоніторинг.
20.10.2023 10:27 Ответить
ну фінмоніторинг банки здійснюють,тому Пишний вирішив теж щось сказати,не зміг промовчати
20.10.2023 10:32 Ответить
Банки здійснюють фінмон такте, як вирішить Держфінмоніторинг, а не НБУ.
20.10.2023 10:35 Ответить
та я розумію, але Пишному треба ж виступити
20.10.2023 11:18 Ответить
З точки зору ФАТФ це втручання у роботу незалежного органу боротьби з відмиванням коштів, набутих кримінальним шляхом та іінансуванням тероризму.
20.10.2023 10:37 Ответить
Фінансовий моніторинг - діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
20.10.2023 10:37 Ответить
Перевіряє - так. Встановлює - ні.
20.10.2023 10:39 Ответить
Повір на слово - фінмон НБУ не робить нічого більшого за перевірку надання/ненадання інформації.
У них для цього нема ані повновадень, ані знань, ані засобів.

А написати собі у Положення про діяльність можна хоч "Як захопити Всесвіт, не привертаючи уваги санітарів".
20.10.2023 10:44 Ответить
До того ж, фінмоніторинг здійснюють не тільки банки. Це тільки одна з сторін будь-якої фінансової операції.
Не кажучи про запити до іноземних фінустанов та фінрозвідок.
20.10.2023 10:47 Ответить
У темі

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба фінансового моніторингу України.

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є абсолютно всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України; оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій; суб'єкти аудиторської діяльності; бухгалтери

Мав щастя стосунків із фінмоном Швейцарської Конфедерації. Дуже цікаві люди, по суті фінрозвідка та здійснює пошук і перевірку у банківських установах усього світу. Усі розслідування федеральних прокуратур ШК на базі даних їхнього фінмону.

Наші у Держфінмоні працюють за "відсоток" - спочатку повідомляють потенційного клієнта за виявлені підозрілі питання, пропонують "поділитися", а вже потім, за результатами - можуть повідомити уповноважених правоохоронців - як відсоток не капне. Щурі
20.10.2023 10:55 Ответить
Колись давно мав щастя спілкуватися з представниками фінрозвідок Балтії, Польщі, Румунії, Хорватії.

Але саме цікаве розповіли британські прокурори щодо співпраці Британськох фінрозвідки з офшорами.

Тому так - наш фінмон дуже далекий від того, чим повинен займатися. До того ж з часів сворення і до сьогодення його постійно намагаються прогнути під себе ГПУ, МВС, СБУ та НБУ.
Це ж такий зручний інструмент для шантажу...

П.С. Так вже вийшло, що якраз зараз я вже спостерігаю за цим з башти НБУ але ще маю зв'язки у фінмоні. Дуже багато змінилося з тих пір, як його створювали. І не на краще.
20.10.2023 11:10 Ответить
100% згоден
20.10.2023 11:13 Ответить
Я розумію, що бувший Голова Газбанку та бувший Голова Ощаду дуже переймаються тим, що їх колишні оборутки та схеми стануть предметом вивчення.

Так чи інакше це неминуче. Як і те, що оборутки ЗЄ та його оточення теж стануть предметом розслідування після зміни влади.
20.10.2023 10:30 Ответить
Підараси народ сам прийде вас перевірити один раз - а потім вже не треба перевіряти , бо з могил ще ніхто не вилазив.
20.10.2023 10:33 Ответить
Як завжди - щоб щось зрозуміти, треба перелопатити купу законів і постанов. І то не факт.
20.10.2023 11:27 Ответить
ну вотЪ!)
20.10.2023 11:33 Ответить
лучше б промолчал, а то теперь скажут - будем красть и складывать в кубышку, а когда выгонят со службы, то начнем тратить
20.10.2023 11:43 Ответить
общество смертельно больное.
20.10.2023 12:02 Ответить
Хочу быть чиновником. Можно грабить, воровать, брать взятки, А потом выходишь на пенсию и тебе ничего не будет!
20.10.2023 13:24 Ответить
 
 