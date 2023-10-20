Бывших чиновников не будут усиленно проверять до конца жизни, - глава НБУ Пышный
Глава Национального банка Андрей Пышный объяснил, каким образом будет работать финансовый мониторинг политически значимых лиц.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - заверил Пышный.
По его словам, через год после увольнения к экс-чиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.
Глава НБУ также отверг тезис о том, что теперь банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.
"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако, ситуацию меняем. И ситуация меняется", - написал он.
Пышный отметил: все участники процесса, прежде всего РЭР, должны увидеть, что такие существенные изменения - это не какая-то прихоть или непродуманный шаг.
"У Украины есть четкий курс на вступление в ЕС, она имеет обязательства перед международными партнерами, поэтому должна действовать в рамках международно признанных правил. Принятый закон - это часть антикоррупционной трансформации государства. И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи", - добавил он.
Напомним, 17 октября ВР внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Закон (проект №9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).
Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это - условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
Зато паржьом... i "па-пріколу"!
на жаль....
Держфівнмоніториг є самостійним незалежним органом.
І це є головною умовою його існування.
Тому не Голові НБУ, Голові ОП або ЗЄ визначати, що і як буде робити Держфінмоніторинг.
https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
У них для цього нема ані повновадень, ані знань, ані засобів.
А написати собі у Положення про діяльність можна хоч "Як захопити Всесвіт, не привертаючи уваги санітарів".
Не кажучи про запити до іноземних фінустанов та фінрозвідок.
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба фінансового моніторингу України.
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є абсолютно всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України; оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій; суб'єкти аудиторської діяльності; бухгалтери
Мав щастя стосунків із фінмоном Швейцарської Конфедерації. Дуже цікаві люди, по суті фінрозвідка та здійснює пошук і перевірку у банківських установах усього світу. Усі розслідування федеральних прокуратур ШК на базі даних їхнього фінмону.
Наші у Держфінмоні працюють за "відсоток" - спочатку повідомляють потенційного клієнта за виявлені підозрілі питання, пропонують "поділитися", а вже потім, за результатами - можуть повідомити уповноважених правоохоронців - як відсоток не капне. Щурі
Але саме цікаве розповіли британські прокурори щодо співпраці Британськох фінрозвідки з офшорами.
Тому так - наш фінмон дуже далекий від того, чим повинен займатися. До того ж з часів сворення і до сьогодення його постійно намагаються прогнути під себе ГПУ, МВС, СБУ та НБУ.
Це ж такий зручний інструмент для шантажу...
П.С. Так вже вийшло, що якраз зараз я вже спостерігаю за цим з башти НБУ але ще маю зв'язки у фінмоні. Дуже багато змінилося з тих пір, як його створювали. І не на краще.
Так чи інакше це неминуче. Як і те, що оборутки ЗЄ та його оточення теж стануть предметом розслідування після зміни влади.