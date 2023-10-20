Бывших чиновников не будут усиленно проверять до конца жизни, - глава НБУ Пышный

Глава Национального банка Андрей Пышный объяснил, каким образом будет работать финансовый мониторинг политически значимых лиц.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - заверил Пышный.

По его словам, через год после увольнения к экс-чиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.

Глава НБУ также отверг тезис о том, что теперь банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако, ситуацию меняем. И ситуация меняется", - написал он.

Пышный отметил: все участники процесса, прежде всего РЭР, должны увидеть, что такие существенные изменения - это не какая-то прихоть или непродуманный шаг.

"У Украины есть четкий курс на вступление в ЕС, она имеет обязательства перед международными партнерами, поэтому должна действовать в рамках международно признанных правил. Принятый закон - это часть антикоррупционной трансформации государства. И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи", - добавил он.

Напомним, 17 октября ВР внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Закон (проект №9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это - условие открытия переговоров о членстве с ЕС.