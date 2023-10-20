РУС
"Бой шел на расстоянии трех метров": подвиг 6-й роты Президентской бригады 10-13 октября под Авдеевкой глазами солдата. ВИДЕО

Севернее Авдеевки оккупанты наступали на позиции 6-й роты Президентской бригады волнообразно - каждые 10-15 минут прорывались сквозь огонь артиллерии 2-3 вражеские бронемашины и сбрасывали пехоту. Постоянно работал пулемет, боевые столкновения происходили на расстоянии 3-5 метров.

О деталях боев с оккупантами в эксклюзивном интервью каналу "Бутусов плюс" рассказал боец подразделения Виталий с позывным Техас.

"Все началось 30 сентября. По рации мы получили команду подготовиться к бою. Затем враг начал артподготовку. С нашей стороны тоже начали работать пушки, минометы... Враг пошел в наступление, столкнулся с плотным огнем бойцов нашей роты. Огонь был настолько мощным, что враг даже не смог подняться на склон холма, на котором находилась наша позиция, мы постоянно получали информацию от аэроразведки и просто не давали оккупантам выдвинуться из укрытий. Так что они были вынуждены отступить. На мой взгляд, это была разведка боем. И мы начали готовиться, к более серьезным атакующим действиям врага – пополнили запасы воды и продуктов, дополнительно укрепили позицию, пополнили запасы противотанковых средств… Российская бронетехника шла слева от нас – сначала шли танки с пехотой, потом БТРы с пехотой. После боев напротив нашей позиции стояли разбитыми два танка, два БТР, два БМП. Наступление было волнообразным. Два-три танка прорываются и сбрасывают пехоту на окопы. И так постоянно. В большинстве случаев такие штурмовые группы накрывала наша артиллерия или бронетехника взрывалась на противотанковых минах. Тех, кому удавалось добраться до места высадки и спрыгнуть с танка, мы пытались уничтожить из пулемета... Был момент, когда мы очень испугались за наш правый фланг. От отчаяния или безразличия, я просто взял автомат, пошел туда и, стоя на дороге, расстреливал всех, кто приближался. Потом с хлопцем из соседней позиции мы стреляли из гранатометов... В тот день атаки с правого фланга прекратились..."

Бутусов Юрий
+24
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...Бережи вас всіх Боже...
20.10.2023 10:10 Ответить
+19
Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям України!!
Незважаючи на бездіяльність та некомпетентність привладних, Українці героїчно боронять Україну від московської орди ***** та його сівковичів-шуфричів-льовочкиних-бойків!
Слава Україні!
20.10.2023 10:22 Ответить
+13
Звичайний героізм.
20.10.2023 10:20 Ответить
Скромний, спокійний і, можна сказати, непомітний чоловік, але якиий герой. На таких хлопцях тримається Україна, завдяки таким ми переможемо. Бережи їх Господь.
20.10.2023 12:01 Ответить
Вони воюють за те щоб держава взагалі була. Поки є держава, навіть недосконала, є шанс її зробити кращою.
20.10.2023 10:42 Ответить
Браво захисникам Авдіївки!!
20.10.2023 10:40 Ответить
Дякуємо що берете інтерв'ю у учасників боїв. Це потрібно щоб бачили всі якими зусиллями даються ті великі цифри втрат ворога, які показані у зведеннях Генштабу.
20.10.2023 10:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
20.10.2023 10:43 Ответить
Справжній воїн, який поважає противника. Ніяких "м'ясних атак" і "тупий русні".
20.10.2023 10:44 Ответить
Боже, бережи наших захистників! Тільки зі сводок нашого командування вже видно ЯКА навала була за вчорашній день! Там стільки задвухсотили, що вистачить на бригаду!!! А броні спалили стільки, що можна порівняти з першими неділями березня 22-го!
Зрозуміло, що у русні це вже агонія, бо нічого значимого вони вже зробити не можуть, але ж їм своїх не жалко, а у нас гинуть кращі сини і дочки землі української!
Кацапи - будьте ви прокляті на всі віка! Горіть ви в пеклі!
20.10.2023 10:46 Ответить
Бережет вас Господь, спасибо!
20.10.2023 10:46 Ответить
Спокійний, врівноважений, стриманий, небагатослівний - на таких техасах тримається українська армія. Респект справжньому герою брату Техасу!
20.10.2023 12:26 Ответить
Дякую, Воїне. Дякую Тобі, Друже. Хай береже Тебе і Твоїх побратимів Господь! .
Такий сором'язливий. Герой!!
20.10.2023 12:30 Ответить
Простой человек, без пафоса о своей опасной и героической рутине...
Человек-ГЛЫБА.
БЕЗМЕРНОЕ УВАЖЕНИЕ...!!!!
20.10.2023 14:41 Ответить
Самый лучший комментарий!И главное,шо озвучил количество этой нечести которую отправил гнить,но точно не знает,ну и не надо!!)
20.10.2023 21:31 Ответить
О войне рассказать очень сложно... Особенно если без болобольства...

Рассказ о войне, не может быть короче самой войны... И как бы о нем не рассказывать..., все равно будет недосказанность...
Как вложится в рамки и описать то, что главное ..? Когда этого главного очень много. И оно часто (при разных разговорах и состояния души) может быть немного разным....

И вообще - тяжело о ней говорить. Не все могут понять. А кто то еще и осудит...
Поэтому практически ВСЕ остается недосказанным...

Это только у "аристовичей" всегда легко рассказывается...
20.10.2023 23:01 Ответить
Дякуємо тобі, Воїне! Низький,доземлі уклін всім нашим Героям!
20.10.2023 15:26 Ответить
 
 