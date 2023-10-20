РУС
Белоруса позывной Бахус, погибшего, защищая Украину, торжественно похоронят в Коломые

В Коломые на Аллее славы похоронят белоруса Бахуса, воевавшего за Украину в полку им. Кастуся Калиновского. В городе объявили День траура по погибшему.

Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский, передает Цензор.НЕТ.

"7 октября героически погиб военный позывной "Бахус". Он - белорусский воин, который храбро защищал свободу и независимость Украины, служил в полку имени Кастуся Калиновского", - написал Станиславский.

Городской голова отметил, что Бахуса похоронят на Аллее Славы в Коломые.

"Завтра траурный кортеж ориентировочно в 12:45 будет направляться от Коломыйской центральной районной больницы к церкви священномученика Иосафата. Там в 18:00 состоится парастас. Похорон начнется в субботу, 21 октября, в 12:00", - рассказал мэр.

Он добавил, что 21 октября объявлен в Коломыйской громаде днем траура.

Коломыя (42) похороны (1539) потери (4519) Полк имени Кастуся Калиновского (25)
Вечная память герою! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
20.10.2023 11:11 Ответить
Героям Слава !
20.10.2023 12:13 Ответить
Царство Небесне !
20.10.2023 15:54 Ответить
 
 