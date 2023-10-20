РУС
Ким Чен Ын заявил о стремлении создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" в отношениях с Россией

Ким Чен Ын заявил о стремлении создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" в отношениях с Россией, а также пообещал "добросовестно выполнять договоренности", заключенные между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на переговорах в Пхеньяне с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Ким подчеркнул стремление Северной Кореи создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" двусторонних связей с Москвой, а также добросовестно выполнять договоренности между ним и Путиным, заключенные на встрече в прошлом месяце.

Отмечается, что Ким и Лавров также обменялись мнениями по ряду важных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, как обеим странам преодолеть "сложную региональную и международную ситуацию".

В то же время не сообщается о возможных сроках визита Путина в Пхеньян, чье согласие на предложение Кима посетить Северную Корею вызвало предположение о вероятном визите в КНДР уже в ближайшее время.

Также читайте: ХАМАС мог получить оружие для нападения на Израиль из Северной Кореи, - АР

Ранее сообщалось, что между Северной Кореей и Россией после встречи диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина зафиксирован резкий рост количества грузовых перевозок. Это может свидетельствовать о поставке оружия.

Автор: 

КНДР (1263) Лавров Сергей (2350) россия (96917) Ким Чен Ын (184)
20.10.2023 10:51 Ответить
террористы строят планы по прогибанию мира???
20.10.2023 10:57 Ответить
На фото на початку статті на задньому тлі -- шматок швейцарського дірявого сиру "Емменталь" 🧀
20.10.2023 11:21 Ответить
вялікая імпєрія докотиласа до північної корєї.
20.10.2023 11:25 Ответить
Ну... ці плани до першого і остангного превинтивного ядерного удару по США.... А далі попіл і туманні спогади про таку недокраїну
20.10.2023 11:27 Ответить
Пупсиків навчать пити боярку і закусювати мохом, а московитів жерти траву і занюхувати повітрям? Гарний план!
20.10.2023 11:34 Ответить
Курити тобі іня цей План,не перекурити,,),,
20.10.2023 12:04 Ответить
у південної кореї в 2 рази більше населення чим в північної та ******* озброєння. Так шо отримає пухляш образливих підсрачників і ніяке чучхе не допоможе. Хібащо знов як в 50 році китайські добровольчі дівізії влізуть.
20.10.2023 12:58 Ответить
І цей гнійний форункул заквакав. От що робить потурання диктаторам.
20.10.2023 13:35 Ответить
 
 