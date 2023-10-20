Ким Чен Ын заявил о стремлении создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" в отношениях с Россией, а также пообещал "добросовестно выполнять договоренности", заключенные между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на переговорах в Пхеньяне с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Ким подчеркнул стремление Северной Кореи создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" двусторонних связей с Москвой, а также добросовестно выполнять договоренности между ним и Путиным, заключенные на встрече в прошлом месяце.

Отмечается, что Ким и Лавров также обменялись мнениями по ряду важных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, как обеим странам преодолеть "сложную региональную и международную ситуацию".

В то же время не сообщается о возможных сроках визита Путина в Пхеньян, чье согласие на предложение Кима посетить Северную Корею вызвало предположение о вероятном визите в КНДР уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что между Северной Кореей и Россией после встречи диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина зафиксирован резкий рост количества грузовых перевозок. Это может свидетельствовать о поставке оружия.