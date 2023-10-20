Пекин заявил о готовности сотрудничества с Москвой для переговоров между Израилем и ХАМАСом

Китай и Россия "разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины" и планируют сотрудничать в мирных переговорах между Израилем и ХАМАСом.

Об этом специальный посланник Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил после встречи со своим российским коллегой в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Китай и Россия разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины, и Китай готов поддерживать связь и координацию с Российской Федерацией, чтобы поскорее охладить ситуацию", - сказал Чжай.

Он также добавил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в возобновлении мирных переговоров между двумя сторонами. По его словам, Пекин "разбит сердцем из-за большого количества жертв среди гражданского населения".