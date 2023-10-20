РУС
Пекин заявил о готовности сотрудничества с Москвой для переговоров между Израилем и ХАМАСом

Китай и Россия "разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины" и планируют сотрудничать в мирных переговорах между Израилем и ХАМАСом.

Об этом специальный посланник Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил после встречи со своим российским коллегой в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Китай и Россия разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины, и Китай готов поддерживать связь и координацию с Российской Федерацией, чтобы поскорее охладить ситуацию", - сказал Чжай.

Также читайте: Китай оказывает России ограниченную поддержку, но их отношения "окрашены стратегическим недоверием", - отчет Пентагона

Он также добавил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в возобновлении мирных переговоров между двумя сторонами. По его словам, Пекин "разбит сердцем из-за большого количества жертв среди гражданского населения".

Израиль (2088) Китай (3130) россия (96917) Хамас (197)
> ...поділяють однакову позицію щодо питання Палестини

Значить обоє підтримують тероризм.
20.10.2023 10:49 Ответить
Два людожера домовились про співпрацю по відмазуванню від покарання третього людожера.
20.10.2023 10:50 Ответить
кіиай там зайвий. усюди сує свою пику...
20.10.2023 10:50 Ответить
Іран, Росія та всі ці національно-визвольні терористи є проектами Китаю.

Тому і суне свій нос - підтримує та рятує своїх вассалів та проксі-армії.
20.10.2023 10:52 Ответить
Китай - хазяїн усіх цих шавок, які влаштували пекло в Україні та Ізраїлі. Саме він дав відмашку *****.
20.10.2023 13:31 Ответить
"з терорістамі переговоров не відут, їх мочат в сатіре" - в.в. )(уйло !!!
саме цим зараз займається Ізраєль при підтримці США та решти цивілізованого західного світу !!!
20.10.2023 10:52 Ответить
Самі наказали терористам атакувати Ізраїль, а тепер видають себе за "миротворців", як раз цим обом мир нафіг не порібен, їм порібно хитати ситуацію по максимуму.
20.10.2023 10:53 Ответить
Так кацапи це роблять з початку розвалу совка. Єльцин це робив, а ***** взагалі це на потік поставив.
20.10.2023 12:14 Ответить
Сирію , тоді всі проковтнули… ТЕРРОРИСТА -***** тоді ще треба було ліквідувати , як Усаму бен Ладена
20.10.2023 13:09 Ответить
Китай хоче перерозподілу світу під себе, любимого. США морозяться, тому він їх усе активніше тикає палкою через своїх проксі, типу паРаш. Україна, тепер - Ізраїль. Далі - буде.
20.10.2023 13:33 Ответить
"Украінскій крізіс" вже порєшал? Нє? Ну так слєдом за корабльом.
20.10.2023 10:54 Ответить
Миротворці під слідством Міжнародного кримінального суду
20.10.2023 10:56 Ответить
Безжально розбомбити Сектор Гази не жаліючи навіть суk, які напролдили і виховали терористів та їх личинок, зачистити кожну будівлю, пристрелити як собаку будь якого терориста, який буде чинити опір а краще розбомбити з усім кварталом і потім взяти за язика Китай - хай виконає свою обіцянку і буде присутнім на ганебній капітуляції недобитих арабів, які на колінах приповзуть прохати Захід врятувати їх шкуру.
20.10.2023 10:56 Ответить
А для чого?)Щоб допомогти створити державу Палестина?Ну,тоді й Тайвань собі хоче продовжувати бути державою.Чи ні?
20.10.2023 11:02 Ответить
ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.
Ця організація виступає проти мирних домовленостей.
То про які переговори йде мова?
20.10.2023 11:03 Ответить
Крутять,мутять...пилюку в очі пускають. Покидьки.
20.10.2023 11:11 Ответить
якщо Ізраїль далі продовжить своє статеве життя з паРашею, не викине нарешті бєню нетаньяху з влади і не зітре врешті Газу з лиця Землі, то він сам перестане існувати досить скоро, в осяжному майбутньому.
20.10.2023 11:16 Ответить
ПТН+СИ= ПНХ!
20.10.2023 12:08 Ответить
чайники будут хамас представлять
20.10.2023 13:04 Ответить
 
 