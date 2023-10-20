РУС
Временный спикер Палаты представителей США республиканец МакГенри грозится уйти в отставку, - NBC News

Временный спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Патрик МакГенри пригрозил уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Читайте: Республиканец Джордан снимается с выборов спикера Палаты представителей США, - The Washington Post

Отмечается, что представитель республиканской партии на закрытом заседании в четверг, 19 октября, выразил протест попыткам некоторых однопартийцев-республиканцев заставить его принять закон без явного голосования за расширение полномочий спикера.

Источники добавляют, что комментарии МакГенри отмечают затруднительное положение, в котором оказались республиканцы: они "ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера", при этом не могут договориться о кандидатуре.

В то же время, американский политик не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полномочия постоянных представителей, избираемых в Палате. Это может означать, что в Палате в будущем не придется избирать спикеров.

Напомним,3 октября спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку. За его увольнение проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили - 210.

Позднее Палата представителей назначила временным спикером республиканца Патрака МакГенри.

Сумно дивитися, як партія Рейгана та МакКейна перетворилася на збіговисько клоунів та недоумків.
20.10.2023 10:56 Ответить
… та Шварцнегера 😀
20.10.2023 11:15 Ответить
Клоуни та недоумки, це не так погано порівняно з тим, що вони перетворюються на путінських ШАВОК.
20.10.2023 11:18 Ответить
Це теж саме
20.10.2023 11:23 Ответить
А ще сумніше дивитись на те як конгресмени республіканці - колишні українці , голосують за вороже налаштованих до України , кандидатів на посаду спікера палати представників .
20.10.2023 11:25 Ответить
А як сумно дивитись на 73% українців, які прирекли країну до катастрофи і можливого краху... Уммммм, який жах.
20.10.2023 11:39 Ответить
А шо ? В Україні таку херню вже проходили, коли тоді ще тьотя української корупції викаблучувалась перед х.....ом. І святий Бенджамін також визирав із-за плеча.
20.10.2023 11:35 Ответить
Ситуація, звісно, ахова, але мені подобається, як ці йолопи з Маги самі себе заганяють у безвихідь.

До речі - це урок для політичної еліти Америки, до чого можуть довести країну популісти. Тож або вони знайдуть рішення цієї проблеми, і стануть сильніше, або це приведе Америку, та й весь світ до катастрофи!
20.10.2023 15:06 Ответить
 
 