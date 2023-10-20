Временный спикер Палаты представителей США республиканец МакГенри грозится уйти в отставку, - NBC News

Временный спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Патрик МакГенри пригрозил уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что представитель республиканской партии на закрытом заседании в четверг, 19 октября, выразил протест попыткам некоторых однопартийцев-республиканцев заставить его принять закон без явного голосования за расширение полномочий спикера.

Источники добавляют, что комментарии МакГенри отмечают затруднительное положение, в котором оказались республиканцы: они "ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера", при этом не могут договориться о кандидатуре.

В то же время, американский политик не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полномочия постоянных представителей, избираемых в Палате. Это может означать, что в Палате в будущем не придется избирать спикеров.

Напомним,3 октября спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку. За его увольнение проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили - 210.

Позднее Палата представителей назначила временным спикером республиканца Патрака МакГенри.