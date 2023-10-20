За эти сутки ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более тысячи захватчиков и 143 единицы бронетехники, - Силы обороны

Враг пытается наступать, но Силы обороны Украины наносят ему серьезные потери. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага на Таврическом направлении.

Об этом в фейсбуке сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, передает Цензор.НЕТ.

Всего на Таврическом направлении враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов и совершил 859 артобстрелов. Произошло 43 боевых столкновения.

На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ продолжают держать оборону. В Донецкой области уничтожены, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов.

Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отбиты 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового в Запорожской области.

Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага по всей линии боевого столкновения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

Общие потери врага составили 1051 человека, два оккупанта попали в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 143 единицы военной техники россиян, в частности:

31 танк;

74 ББМ;

6 артиллерийских систем;

3 РСЗО;

18 БПЛА;

10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы военной техники оккупантов повреждены, в том числе - 20 танков.

