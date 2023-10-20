За эти сутки ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более тысячи захватчиков и 143 единицы бронетехники, - Силы обороны
Враг пытается наступать, но Силы обороны Украины наносят ему серьезные потери. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага на Таврическом направлении.
Об этом в фейсбуке сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, передает Цензор.НЕТ.
Всего на Таврическом направлении враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов и совершил 859 артобстрелов. Произошло 43 боевых столкновения.
На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ продолжают держать оборону. В Донецкой области уничтожены, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов.
Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.
Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отбиты 16 атак противника.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского.
На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового в Запорожской области.
Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага по всей линии боевого столкновения.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1500 огневых задач.
Общие потери врага составили 1051 человека, два оккупанта попали в плен.
Также украинские бойцы уничтожили 143 единицы военной техники россиян, в частности:
- 31 танк;
- 74 ББМ;
- 6 артиллерийских систем;
- 3 РСЗО;
- 18 БПЛА;
- 10 единиц автомобильной техники.
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы военной техники оккупантов повреждены, в том числе - 20 танков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
загально--за добу ліквідовано 1380 окупантів
1051-1380=329 А де Бахмут? А де Куп'янськ- Лиман?
Треба не гадати на кавовій гущі , у віриться - не віриться , а шукати і слухати джерела інформації які перебувають прямо на лбз , і все це бачать своїми очима . А якщо цих джерел немає , або вони поки що мовчать , то краще помовчати і самому .
Але це не наш вибір