За эти сутки ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более тысячи захватчиков и 143 единицы бронетехники, - Силы обороны

всу

Враг пытается наступать, но Силы обороны Украины наносят ему серьезные потери. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага на Таврическом направлении.

Об этом в фейсбуке сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, передает Цензор.НЕТ.

Всего на Таврическом направлении враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов и совершил 859 артобстрелов. Произошло 43 боевых столкновения.

На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ продолжают держать оборону. В Донецкой области уничтожены, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов.

Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отбиты 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

Также читайте: ВСУ не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области и продолжили штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений, - Генштаб

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового в Запорожской области.

Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага по всей линии боевого столкновения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

Общие потери врага составили 1051 человека, два оккупанта попали в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 143 единицы военной техники россиян, в частности:

  • 31 танк;
  • 74 ББМ;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО;
  • 18 БПЛА;
  • 10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы военной техники оккупантов повреждены, в том числе - 20 танков.

Читайте также: Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1380 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 292 060 человек, 5047 танков, 7012 артсистем, 9557 бронированных машин

+10
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
20.10.2023 11:28 Ответить
+7
гриша, відірване від реальності - *****, та інші твої земляки.
20.10.2023 11:09 Ответить
+7
там видосики с авдоса подьехали там могло быть и больше дохлого кацапского биомусора чем 1к,арта по рухляди и кассетки по биомассе)))посмотри тебе понравятся твои таварищи друшляки после кассеток)
20.10.2023 11:28 Ответить
М'ясо вперто хоче стати фаршем,- х*у*йло в поміч 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
20.10.2023 10:58 Ответить
на Таврійському напрямку--знищили 1051 окупанта
загально--за добу ліквідовано 1380 окупантів
1051-1380=329 А де Бахмут? А де Куп'янськ- Лиман?
20.10.2023 10:59 Ответить
гриша, відірване від реальності - *****, та інші твої земляки.
20.10.2023 11:09 Ответить
шо ти там гавкаєш? не розумію кацапсячої, тільки людську мову.
20.10.2023 12:29 Ответить
там видосики с авдоса подьехали там могло быть и больше дохлого кацапского биомусора чем 1к,арта по рухляди и кассетки по биомассе)))посмотри тебе понравятся твои таварищи друшляки после кассеток)
20.10.2023 11:28 Ответить
Не надо мне приписывать путлера и каких-то товарищей , нормальному общению это не способствует . А Авдеевка , это что , Таврійський напрямок ?
20.10.2023 11:31 Ответить
Таке враження що ти один знаєш реальність , а речники СОУ самі не знають про що говорять .
20.10.2023 11:33 Ответить
Якби це було по всіх напрямках , або за тиждень , тоді б питань не виникло . Але лише на одному 105 одиниць тільки важкої техніки - щось не віриться . Якщо так обстоять спрви , то питання про мацкву навіть не стоїть . Треба питати , коли ВСУ буде на Далекому Сході ?
20.10.2023 11:40 Ответить
Нічого тут дивного немає , якщо врахувати - яка величезна кількість техніки русні пре на вузькій ділянці фронту . ЗСУ нічого не залишається як розстрілювати її - як в тирі .
Треба не гадати на кавовій гущі , у віриться - не віриться , а шукати і слухати джерела інформації які перебувають прямо на лбз , і все це бачать своїми очима . А якщо цих джерел немає , або вони поки що мовчать , то краще помовчати і самому .
20.10.2023 11:58 Ответить
Рускій, ти вже навчився користуватися краденим унітазом?
20.10.2023 12:07 Ответить
Звичайно . Таким як ти на голову його надягаєш - класно виходить . Головне перед цим його не змивати .
20.10.2023 12:19 Ответить
Грицю! Тож не відривайся! А то начепив собі канадський прапор і думаєш, що ми не розпізнаємо у тобі андрофага.
20.10.2023 12:40 Ответить
В сраку собі подивись , замість дзеркала . Себе точно распізнаєш .
20.10.2023 18:55 Ответить
Ти вже себе таким чином розпізнав? Але я не такий здібний як ти по гнучкості, тому мені твій досвід не підходить.
21.10.2023 10:28 Ответить
Тренуйся .
21.10.2023 12:14 Ответить
Ну, я ж не такий впертий як ти. Та й облом мені. Та я й так знаю, що ззаду в мене срака. А в тебе, виходить, з двох сторін - і замість фізіономії теж? Так тебе за гроші треба показувати. Не втрачай можливість!
22.10.2023 08:42 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
20.10.2023 11:28 Ответить
Дякуємо нашим героям!
20.10.2023 11:47 Ответить
Знайома казала зять дзвонив з Авдіївки казав що кацапів лежить що нема де стати . Тупо підвозять вигружають ( якщо встигли , а ні то згоріли ) і за слідуючими .
20.10.2023 12:08 Ответить
На другий рік чекаємо рекордного врожаю.
20.10.2023 12:08 Ответить
русские дибіли не кладуть насіння в кармани. так шо соняхи і гарбузи не виростуть. так здохли зря на всі 100%
20.10.2023 18:19 Ответить
То по 500 орків знищували в зведеннях а це вже тисячами.
20.10.2023 13:08 Ответить
так, числа пішла якісь абсолютно рекордні. Сумно тільки те, що якщо там -1000, то з нашого боку -200 також як мінімум!😟
20.10.2023 14:36 Ответить
В моїй ОТГ уже 37 загиблих на фронті, а в Україні 1469 ОТГ.
20.10.2023 16:34 Ответить

Але це не наш вибір
20.10.2023 17:53 Ответить
Оце діло.
20.10.2023 16:47 Ответить
Опа, Андрюха
20.10.2023 17:54 Ответить
жатва!
20.10.2023 18:17 Ответить
 
 