РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4118 посетителей онлайн
Новости
1 693 7

Казахстан заявил, что не запрещал экспорт 106 товаров в РФ: Это экспортный контроль

казахстан

Казахстан назвал некорректным сообщение о том, что страна запретила экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне, включая дроны, чипы и электронику.

Об этом заявили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что для торговли товарами двойного назначения необходимо получить лицензии при экспорте, импорте и транзите.

"При этом подчеркиваем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже более 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля", - подчеркнули в министерстве.

Также читайте: Казахстан не является "антиРоссией", – президент Токаев

Напомним, накануне вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна ввела запрет на экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в войне против Украины.

Автор: 

Казахстан (785) россия (96917) экспорт (885)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😁
показать весь комментарий
20.10.2023 10:56 Ответить
Вот бл .... НАШИ СМИ ПИ * ДОБОЛЫ !!!
показать весь комментарий
21.10.2023 13:37 Ответить
у разі, якщо паРаша зможе перемогти в Україні, Казахстан наступний.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:06 Ответить
Що ж ти, лідор казахський, здав назад?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:10 Ответить
Що ж ти,фраєр,здав назад?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:25 Ответить
Якщо Токаєв ручкається з ****** і не брезгує це робити то можна що завгодно очікувати.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ЖЕЛАЕТ ПОБЕДУ УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
20.10.2023 14:17 Ответить
 
 