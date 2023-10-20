Казахстан заявил, что не запрещал экспорт 106 товаров в РФ: Это экспортный контроль
Казахстан назвал некорректным сообщение о том, что страна запретила экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне, включая дроны, чипы и электронику.
Об этом заявили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ.
"Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что для торговли товарами двойного назначения необходимо получить лицензии при экспорте, импорте и транзите.
"При этом подчеркиваем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже более 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, накануне вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна ввела запрет на экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в войне против Украины.
