Зеленский о речи Байдена: Мир рассчитывает на лидерство Америки в сохранении свободы
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обращение Джо Байдена к народу США.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать.
Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывает на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы", - говорится в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в США воодушевляет украинских воинов и народ.
"Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", - подытожил президент.
Якісь сталі перевтілення. Наразі Байден потужний чєл, а ще нещодавно з усіх тріщин офісу суперпрезидента повилазили їхні штатні «лідери мнєній» зі спростуваннями списку завдань, які США надіслали до виконання зеленим кєровнікам....
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
Коли ж народ помудрішає? Чи вже ніколи(
Хоть раз можна щоб вибрали того, хто буде за Україні, за її народ боротись а не продавати і винищувати їх.
Похоже, Байден більше піклується, старається щось змінити ніж наше г***о, але ж його пріоритет -- його країна, його люди, що його обрали.