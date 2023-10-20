РУС
Зеленский о речи Байдена: Мир рассчитывает на лидерство Америки в сохранении свободы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обращение Джо Байдена к народу США.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать.

Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывает на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы", - говорится в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в США воодушевляет украинских воинов и народ.

"Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", - подытожил президент.

Топ комментарии
+5
"не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам - демократію" - тобто ти, підарок хрипатий, і є терорист повний ненависті...до народу україни, бо ти хочеш знищити свободу і демократію в Україні! Ти ж, поцовейло, йдеш по стопам пуйла!!
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
20.10.2023 11:15 Ответить
+4
Якби не США-то,світ би всрався.
20.10.2023 11:00 Ответить
+1
який скромний в нас презедент. всі ж знають, хто насправді найвидатніший лідер **********.
20.10.2023 12:41 Ответить
Якби не США-то,світ би всрався.
20.10.2023 11:00 Ответить
Що...??? Про яку таку "свободу" він говорить? Про яку демократію ?
Якісь сталі перевтілення. Наразі Байден потужний чєл, а ще нещодавно з усіх тріщин офісу суперпрезидента повилазили їхні штатні «лідери мнєній» зі спростуваннями списку завдань, які США надіслали до виконання зеленим кєровнікам....
20.10.2023 11:08 Ответить
"не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам - демократію" - тобто ти, підарок хрипатий, і є терорист повний ненависті...до народу україни, бо ти хочеш знищити свободу і демократію в Україні! Ти ж, поцовейло, йдеш по стопам пуйла!!
Дякувати Богу, що у нас є інші президенти, справжні - один в Штатах і той, кого мутрий нарід зрадив, але вони продовжують битись за Україну. Якби ще й їх не було б, то світ вже був би точно іншим, хай би що там не намагались вякати ЗЕбуїни і вся шобла хейтерів на чолі з поДляком і його ботофермою.
20.10.2023 11:15 Ответить
Я б розраховував на лідерство Британії. Після Джавелінів і NLAW вона навіть кращий лідер за США. От якби биратанці і надалі тягнули за собою американців.
20.10.2023 11:20 Ответить
Чому Україні так "щастить" вибирати різну шваль: зелені мародери, шоколадний ненажерливий олігарх- зрадник (чи це не він продав всі надії тих, хто привів його до влади на майдані), про зека взагалі немає що говорити...бджоляр, що злив весь народ, всі цінності після майдану за які боролись люди
Коли ж народ помудрішає? Чи вже ніколи(
Хоть раз можна щоб вибрали того, хто буде за Україні, за її народ боротись а не продавати і винищувати їх.
Похоже, Байден більше піклується, старається щось змінити ніж наше г***о, але ж його пріоритет -- його країна, його люди, що його обрали.
20.10.2023 12:32 Ответить
який скромний в нас презедент. всі ж знають, хто насправді найвидатніший лідер **********.
20.10.2023 12:41 Ответить
Цивілізований світ дивиться в очі США, а кому ти хотів подивитися в очі і потягнув туди всю країну? Думаєш забулися?
20.10.2023 13:53 Ответить
майор фсб Иван Бидонов нам "дал" нам 20 ракет
20.10.2023 14:42 Ответить
добре, все правильно.
21.10.2023 02:46 Ответить
 
 