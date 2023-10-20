Зеленский о речи Байдена: Мир рассчитывает на лидерство Америки в сохранении свободы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обращение Джо Байдена к народу США.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать.

Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывает на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы", - говорится в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в США воодушевляет украинских воинов и народ.

"Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", - подытожил президент.

Также читайте: Мы не можем допустить победы ХАМАС и Путина, - Байден