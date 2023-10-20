РУС
1 334 5

США привлекут к ответственности причастных к поставке оружия между КНДР и РФ, - Госдеп

госдеп,миллер

США будут принимать "все возможные меры" для привлечения к ответственности лиц, причастных к передаче оружия между КНДР и Россией.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Мы будем внимательно следить за этим и сделаем все возможные шаги, чтобы привлечь стороны к ответственности, как мы это делали в прошлом", – подчеркнул он.

Спикер сделал это заявление после того, как в прошлую пятницу, 13 октября, правительство США обнародовало информацию о том, что за последние недели КНДР отправило в Россию тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

"Мы обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что военная помощь уже поступает из КНДР в Россию", - отметил Миллер.

По словам спикера Госдепа США, причиной того, что РФ "вынуждена искать оружие по всему миру", являются санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами.

Также читайте: В КНДР нам подтвердили принципиальную поддержку действий РФ по отношению к Украине, - Лавров

Автор: 

Госдепартамент США (1876) КНДР (1263) Миллер Мэтью (338) россия (96917)
Стосовно @уйла реалізувати план "бен-ладен". Котики у США є
І більше не треба вживати "всіх можливих заходів"
показать весь комментарий
20.10.2023 11:35 Ответить
це звучить вже не смішно, а жалюгідно. краще взагалі нічого не казати, ніж так ганьбитися.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:42 Ответить
Дійсно, краще б нічого не обіцяли. Тим більше що в човнику "великого друга Путіна" окрім самого Трампа ще сидять інші "великі друзі", яких очевидно Трамп ,у випадку виграшу в 2025 , чіпати не буде.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:45 Ответить
"..як ми це робили в минулому" - тобто ніяк, або покарають Ина?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:58 Ответить
після того,як вже притягнули до відповідальності рашистів, причетних до геноциду українського народу подібні заяви не викликаютьсумніву в американській бла бла бла
показать весь комментарий
20.10.2023 11:59 Ответить
 
 