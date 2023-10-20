США привлекут к ответственности причастных к поставке оружия между КНДР и РФ, - Госдеп

США будут принимать "все возможные меры" для привлечения к ответственности лиц, причастных к передаче оружия между КНДР и Россией.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

"Мы будем внимательно следить за этим и сделаем все возможные шаги, чтобы привлечь стороны к ответственности, как мы это делали в прошлом", – подчеркнул он.

Спикер сделал это заявление после того, как в прошлую пятницу, 13 октября, правительство США обнародовало информацию о том, что за последние недели КНДР отправило в Россию тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

"Мы обнародовали информацию, свидетельствующую о том, что военная помощь уже поступает из КНДР в Россию", - отметил Миллер.

По словам спикера Госдепа США, причиной того, что РФ "вынуждена искать оружие по всему миру", являются санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами.

