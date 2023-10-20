К 3 годам тюрьмы приговорили уклониста на Харьковщине: Он заявил, что не готов брать оружие в руки

На Харьковщине жителя Балаклеи приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от военной службы во время мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

В суде было доказано, что житель Балаклеи прошел ВЛК, которая сочла его годным к прохождению военной службы в ВСУ. В феврале 2023 года он получил повестку для прибытия в первый отдел Изюмского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако мужчина решил не прийти и прятался у своего знакомого на даче.

Мужчина признал свою вину, объяснив это тем, что не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека.

44-летний житель Балаклеи признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к лишению свободы на 3 года.

Также читайте: Ликвидированы еще 4 "схемы уклонистов", одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ. ФОТОрепортаж