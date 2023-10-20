В оккупированном Мелитополе взорвали вражеский автомобиль, - городской голова Федоров

Ночью в Мелитополе взорвали автомобиль с оккупантами.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Іван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", - говорится в сообщении.

Ночью, в момент загрузки награбленного в авто, партизаны взорвали автомобиль оккупантов-мародеров в районе Авиагородка.

Читайте: Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздалось несколько взрывов, - мэр Федоров