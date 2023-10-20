В день отказа РФ от запрета ядерных испытаний США произвели химический взрыв

После решения России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв.

Об этом сообщили в Национальном управлении по ядерной безопасности США (NNSA), информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что эксперимент провели по "улучшению способности Соединенных Штатов выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

"Группа под руководством NNSA провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", – говорится в сообщении.

По словам заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна, такие эксперименты продвигают "усилия США по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия".

Измерения взрывов производились с помощью акселерометров, сейсмометров, инфразвуковых, метеорологических и электромагнитных датчиков, химических и радиоактивных пробоотборников, добавили в управлении.

