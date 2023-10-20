РУС
В день отказа РФ от запрета ядерных испытаний США произвели химический взрыв

полигон,невада,подземный

После решения России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв.

Об этом сообщили в Национальном управлении по ядерной безопасности США (NNSA), информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что эксперимент провели по "улучшению способности Соединенных Штатов выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

"Группа под руководством NNSA провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Патриарх Кирилл о ядерном оружии РФ: Это божий промысел, который спас нам страну. ВИДЕО

По словам заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна, такие эксперименты продвигают "усилия США по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия".

Измерения взрывов производились с помощью акселерометров, сейсмометров, инфразвуковых, метеорологических и электромагнитных датчиков, химических и радиоактивных пробоотборников, добавили в управлении.

Читайте также: НАТО проведет масштабные ядерные учения на фоне планов России выйти из договора о запрещении испытаний, - Столтенберг

Автор: 

20.10.2023 11:48 Ответить
+5
Події з терористами хамасу та московитів, ЗОБОВЯЗУЮТЬ бути ПИЛЬНИМИ! Нітаняху може підтвердити особисто!
показать весь комментарий
20.10.2023 11:50 Ответить
+3
США потрібно трохи жорсткіше ставитись до всілякої гидоти типу кндр,іранів,росій....
показать весь комментарий
20.10.2023 11:52 Ответить
