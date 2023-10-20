Законопроект №10089 об усилении контроля в публичных закупках усилит коррупционные риски и давление на бизнес, - Transparency International Ukraine

Проект закона 10089 об усовершенствовании инструментов противодействия нарушениям в сфере закупок создаст риск коррупции и негативно повлияет на сферу публичных закупок.

Об этом говорится в заявлении Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Так, в конце сентября нардепы представили законопроект №10089, в котором предлагают останавливать платежи по договору, если Госаудитслужба выявила существенные нарушения в закупке на Prozorro.

Парламентарии предлагают обязать Казначейство и банки блокировать платежи по договору, если аудиторы обнаружили существенное нарушение закупок, а заказчик его не устранил и не отменил заключение аудиторов через суд. По мнению авторов, этот законопроект призван усилить финансовый контроль.

"Transparency International Ukraine считает, что предложенный механизм будет недейственным, негативно повлияет на сферу публичных закупок и породит риски коррупции и давления на заказчиков и бизнес. Учитывая текущую практику Госаудитслужбы, мы считаем, что такие нововведения больше повредят, чем помогут. Более 70% мониторингов аудиторы начинают уже после заключения договора. Так что если закон примут, выполнение контрактов станет непредсказуемым для участников закупок и, в определенной степени, самих заказчиков", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что блокирование проплат может нанести убытки бизнесу, его субподрядчикам и поставщикам. В свою очередь это спровоцирует увеличение количества судебных дел по уже заключенным контрактам и бюджетные расходы на компенсацию убытков. Участникам закупок придется закладывать дополнительные риски в стоимость предложения. Поэтому цены на Prozorro потенциально вырастут. Более того, риск не получить деньги может вообще отпугивать предпринимателей от участия в закупках.

"Для заказчиков остановка платежей означает срыв поставок товаров, выполнения работ и услуг. А расторгнуть договор, провести новую закупку и заменить подрядчика иногда может быть сложно и даже невозможно — например, при выполнении строительных работ.

Чтобы не затягивать блокировку контрактов, нардепы предлагают ввести отдельные, ускоренные сроки обжалования заключения мониторинга. Но нет гарантий, что на практике суды действительно будут их соблюдать. При этом большинство выводов, оспариваемых заказчиками, суды отменяют", - пояснили в Transparency International Ukraine.

Также отмечается, что законопроект может усилить влияние аудиторов, что порождает риск коррупции, давления на заказчиков и бизнес. К примеру, закупки могут мониториться выборочно, чтобы заблокировать платежи для определенных заказчиков, предприятий и т.д.

Также в законопроекте не четко прописан механизм практической реализации идеи. Из-за этого может возникнуть несогласованность между обязанностями аудиторов, органов Госказначейства и банков.

Мы разделяем необходимость усовершенствовать контроль в сфере закупок, но не такими рискованными методами. Фокус мониторинга следует сместить на стадию до заключения договоров, когда нарушение можно устранить, чтобы он стал действительно превентивной, а не постконтрольным мерой. Следует также рассмотреть возможность останавливать закупки на время мониторинга.

Законопроект №10089 не поможет усовершенствовать финансовый контроль, а наоборот, усугубит коррупционные риски в сфере закупок и приведет к неопределенности в ней.

