Поставка Киеву ракет ATACMS опровергает аргументы тех, кто говорит об ослаблении поддержки Украины, - Кулеба

Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS от США – свидетельство того, что поддержка нашего государства не ослабевает.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши силы продолжают наступать на Юге, отвоевывая территории, оккупированные РФ. И поддержка Украины продолжается. Недавняя поставка долгожданных ракет дальнего радиуса действия ATACMS из США в Украину, по сути, опровергает аргументы тех, кто говорит, что поддержка Украины ослабевает", - сказал Кулеба в интервью французскому телеканалу France 24.

Министр подчеркнул, что Украина благодарна народу США и администрации президента Джо Байдена за принятие решения об ATACMS, а также правительству Франции и президенту Эмманюэлю Макрону за французские дальнобойные ракеты SCALP. В то же время он отметил, что "единственным переломным моментом в этой войне являются украинские воины".

Также читайте: Удары ракетами ATACMS будут влиять на способность России защищаться и наступать, - британская разведка

"Единственным переломным моментом в этой войне являются украинские пехотинцы, которые бьются, продвигаются вперед и освобождают территорию. Наша задача - сделать так, чтобы у этого пехотинца было все необходимое оружие", - сказал Кулеба.

Ранее Кулеба также заявлял, что Соединенные Штаты будут поставлять Украину дальнобойными ракетами ATACMS на постоянной основе.

Министерство обороны США подчеркнуло, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.

Топ комментарии
+5
Ніхто сильно париться не буде доки не змінимо президента.
20.10.2023 12:02 Ответить
+5
передача ракет не є свідченням підтримки "зеграбіжників" в Україні.а підтримки народу України і ЗСУ.
20.10.2023 12:05 Ответить
+4
Такий великий і важний дядько той кулеба, аж міністр цілий, але ж не вміє відрізнити слово "ослабнути" від слова "припинитись"
20.10.2023 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніхто сильно париться не буде доки не змінимо президента.
20.10.2023 12:02 Ответить
А @уйло сказав, що ATACMS це нестрашно.
У кацапів достатньо військових аеродромів, баз, складів, військових літаків та корит, щоби позбивати ними ATACAMSи
20.10.2023 12:04 Ответить
передача ракет не є свідченням підтримки "зеграбіжників" в Україні.а підтримки народу України і ЗСУ.
20.10.2023 12:05 Ответить
Для зе США виділили шановну Пані Пріцкер
20.10.2023 12:14 Ответить
Про ослаблення підтримки України п..дять лише кацапські ЗМІ ,, та закордонні , які розповсюджують на Заході кацапські наративи .
А ще наші ЗМІ - корисні ідіоти , коли тягнуть в український інформпростір - різну хрінь з забугорних змі .
20.10.2023 12:08 Ответить
На 2му році вторгнення не може бути "корисних ідіотів". Давно усім все ясно. Якщо хтось розповсюджує ворожі наративи, то це - ворог.
20.10.2023 12:37 Ответить
На жаль -вони є .
Є люди ( я таких знаю особисто , в своєму колі ) яких не можна назвати ворогом , але які не вміють аналізувати події , не дружать з логікою , схильні до теорій змови , і вірять всьому підряд - тільки не здоровому глузду .
20.10.2023 12:48 Ответить
Тікайте з такого кола!
20.10.2023 15:27 Ответить
Такий великий і важний дядько той кулеба, аж міністр цілий, але ж не вміє відрізнити слово "ослабнути" від слова "припинитись"
20.10.2023 12:11 Ответить
Зеленій ******** виставили прямий ультиматум - боротьба з корупцією вранці - допомога ввечері. От тепер і крутяться, як вужі на пательні, намагаючись довести, що "всьо харашо, прєкрасная маркіза" ніякої боротьби з корупцією не треба, нам і так допомагають. Ну-ну.
20.10.2023 13:18 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови на нормальну - "подивіться! ми ще не все просрали!"
20.10.2023 13:19 Ответить
 
 