Поставка Киеву ракет ATACMS опровергает аргументы тех, кто говорит об ослаблении поддержки Украины, - Кулеба

Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS от США – свидетельство того, что поддержка нашего государства не ослабевает.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши силы продолжают наступать на Юге, отвоевывая территории, оккупированные РФ. И поддержка Украины продолжается. Недавняя поставка долгожданных ракет дальнего радиуса действия ATACMS из США в Украину, по сути, опровергает аргументы тех, кто говорит, что поддержка Украины ослабевает", - сказал Кулеба в интервью французскому телеканалу France 24.

Министр подчеркнул, что Украина благодарна народу США и администрации президента Джо Байдена за принятие решения об ATACMS, а также правительству Франции и президенту Эмманюэлю Макрону за французские дальнобойные ракеты SCALP. В то же время он отметил, что "единственным переломным моментом в этой войне являются украинские воины".

Также читайте: Удары ракетами ATACMS будут влиять на способность России защищаться и наступать, - британская разведка

"Единственным переломным моментом в этой войне являются украинские пехотинцы, которые бьются, продвигаются вперед и освобождают территорию. Наша задача - сделать так, чтобы у этого пехотинца было все необходимое оружие", - сказал Кулеба.

Ранее Кулеба также заявлял, что Соединенные Штаты будут поставлять Украину дальнобойными ракетами ATACMS на постоянной основе.

Министерство обороны США подчеркнуло, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.