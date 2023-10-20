Поставка Киеву ракет ATACMS опровергает аргументы тех, кто говорит об ослаблении поддержки Украины, - Кулеба
Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS от США – свидетельство того, что поддержка нашего государства не ослабевает.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наши силы продолжают наступать на Юге, отвоевывая территории, оккупированные РФ. И поддержка Украины продолжается. Недавняя поставка долгожданных ракет дальнего радиуса действия ATACMS из США в Украину, по сути, опровергает аргументы тех, кто говорит, что поддержка Украины ослабевает", - сказал Кулеба в интервью французскому телеканалу France 24.
Министр подчеркнул, что Украина благодарна народу США и администрации президента Джо Байдена за принятие решения об ATACMS, а также правительству Франции и президенту Эмманюэлю Макрону за французские дальнобойные ракеты SCALP. В то же время он отметил, что "единственным переломным моментом в этой войне являются украинские воины".
"Единственным переломным моментом в этой войне являются украинские пехотинцы, которые бьются, продвигаются вперед и освобождают территорию. Наша задача - сделать так, чтобы у этого пехотинца было все необходимое оружие", - сказал Кулеба.
Ранее Кулеба также заявлял, что Соединенные Штаты будут поставлять Украину дальнобойными ракетами ATACMS на постоянной основе.
Министерство обороны США подчеркнуло, что ракеты ATACMS могут применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины.
У кацапів достатньо військових аеродромів, баз, складів, військових літаків та корит, щоби позбивати ними ATACAMSи
А ще наші ЗМІ - корисні ідіоти , коли тягнуть в український інформпростір - різну хрінь з забугорних змі .
Є люди ( я таких знаю особисто , в своєму колі ) яких не можна назвати ворогом , але які не вміють аналізувати події , не дружать з логікою , схильні до теорій змови , і вірять всьому підряд - тільки не здоровому глузду .