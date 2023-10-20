В Польше почти на 40% уменьшилось количество положительных оценок польско-украинских отношений, - опрос Центра исследований общественного мнения
В Польше количество положительных оценок польско-украинских отношений за четыре месяца уменьшилось почти на 40%. Прием украинских беженцев поддерживают 57% поляков.
Об этом говорится в опросе Центра исследований общественного мнения (CBOS), проведенном в начале октября,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wp.pl.
Эксперты отмечают, что раньше такого они не фиксировали, отмечая, что это особенно контрастирует на фоне подобного опроса в июне.
"Всего за четыре месяца процент положительных оценок польско-украинских отношений снизился почти на 40% (с 64% до 25%), а процент отрицательных вырос почти в семь раз (с 4% до 27%). Это свидетельствует не только о масштабах, но и о чрезвычайных темпах изменений, которые в последнее время происходят по отношению поляков к украинцам", - отметили в CBOS.
Также, согласно опросу, снизилось количество лиц, поддерживающих прием беженцев из Украины. По сравнению с сентябрем их количество уменьшилось на 8% – до 57%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.
37% поляков выступают против приема украинских беженцев, а 6% не определились по этому поводу.
Также среди опрошенных граждан на 9% снизилось количество выступающих за помощь украинцам. В частности, 32% граждан РП отмечают, что продолжают оказывать помощь беженцам из Украины, а 68% опрошенных заявили, что не помогают украинцам, которые после полномасштабного вторжения вынужденно приехали в Польшу.
Оценивая зерновой кризис, 46% поляков подчеркнули, что следует искать компромисс с Украиной. 43% настаивают на продлении эмбарго на украинское зерно, а 4% считают, что эмбарго следует отменить.
В то же время, 74% граждан Польши поддерживают членство Украины в ЕС, что на 11% меньше, чем в мае этого года. 17% поляков – против.
По мнению 67% поляков, ситуация в Украине угрожает безопасности страны, тогда как 28% убеждены, что не угрожает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вони ж, *****, точно ж є!
Він же не розуміє наслідків своїх дій. Вважає себе "лідором світу", що може нахамити будь- кому.
43 % - найбільш розсудливих і адекватних поляків .
Треба частіше дякувати і вести себе більш чемно, то і все буде добре.
Сьогодні в Італії національна забастовка: не ходять потяги не їздить міський транспорт. Дуже потужно.
Вимоги: підвищення рівня життя і припинення війни в Україні ( ненадання зброї Уа та Ізраїлю). Тобто повернення коштів на впк до соціальних потреб.
Питання до Зеленського і Єрмака, і Буданова : де присутність проукраїнської інформаційної політики в Італії???!!! І решті Европи ( Словаччину вже бачили?)
А вибори не за горами. Коли вже політично керівництво України ( жлобоеліта) навчиться грати в шахи вдовгу?
Це містечкове крадівницьтво приведе країну до фіаско.