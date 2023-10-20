В Польше почти на 40% уменьшилось количество положительных оценок польско-украинских отношений, - опрос Центра исследований общественного мнения

В Польше количество положительных оценок польско-украинских отношений за четыре месяца уменьшилось почти на 40%. Прием украинских беженцев поддерживают 57% поляков.

Об этом говорится в опросе Центра исследований общественного мнения (CBOS), проведенном в начале октября,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wp.pl.

Эксперты отмечают, что раньше такого они не фиксировали, отмечая, что это особенно контрастирует на фоне подобного опроса в июне.

"Всего за четыре месяца процент положительных оценок польско-украинских отношений снизился почти на 40% (с 64% до 25%), а процент отрицательных вырос почти в семь раз (с 4% до 27%). Это свидетельствует не только о масштабах, но и о чрезвычайных темпах изменений, которые в последнее время происходят по отношению поляков к украинцам", - отметили в CBOS.

Также, согласно опросу, снизилось количество лиц, поддерживающих прием беженцев из Украины. По сравнению с сентябрем их количество уменьшилось на 8% – до 57%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.

37% поляков выступают против приема украинских беженцев, а 6% не определились по этому поводу.

Также среди опрошенных граждан на 9% снизилось количество выступающих за помощь украинцам. В частности, 32% граждан РП отмечают, что продолжают оказывать помощь беженцам из Украины, а 68% опрошенных заявили, что не помогают украинцам, которые после полномасштабного вторжения вынужденно приехали в Польшу.

Оценивая зерновой кризис, 46% поляков подчеркнули, что следует искать компромисс с Украиной. 43% настаивают на продлении эмбарго на украинское зерно, а 4% считают, что эмбарго следует отменить.

В то же время, 74% граждан Польши поддерживают членство Украины в ЕС, что на 11% меньше, чем в мае этого года. 17% поляков – против.

По мнению 67% поляков, ситуация в Украине угрожает безопасности страны, тогда как 28% убеждены, что не угрожает.