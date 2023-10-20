РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4141 посетитель онлайн
Новости
4 287 30

В Польше почти на 40% уменьшилось количество положительных оценок польско-украинских отношений, - опрос Центра исследований общественного мнения

україна,польща

В Польше количество положительных оценок польско-украинских отношений за четыре месяца уменьшилось почти на 40%. Прием украинских беженцев поддерживают 57% поляков.

Об этом говорится в опросе Центра исследований общественного мнения (CBOS), проведенном в начале октября,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wp.pl.

Эксперты отмечают, что раньше такого они не фиксировали, отмечая, что это особенно контрастирует на фоне подобного опроса в июне.

"Всего за четыре месяца процент положительных оценок польско-украинских отношений снизился почти на 40% (с 64% до 25%), а процент отрицательных вырос почти в семь раз (с 4% до 27%). Это свидетельствует не только о масштабах, но и о чрезвычайных темпах изменений, которые в последнее время происходят по отношению поляков к украинцам", - отметили в CBOS.

Читайте: На украинку с 5-летней дочерью напали в Польше: бросали банками из-под пива и обзывали " к#рвами". ФОТО

Также, согласно опросу, снизилось количество лиц, поддерживающих прием беженцев из Украины. По сравнению с сентябрем их количество уменьшилось на 8% – до 57%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.

37% поляков выступают против приема украинских беженцев, а 6% не определились по этому поводу.

Также среди опрошенных граждан на 9% снизилось количество выступающих за помощь украинцам. В частности, 32% граждан РП отмечают, что продолжают оказывать помощь беженцам из Украины, а 68% опрошенных заявили, что не помогают украинцам, которые после полномасштабного вторжения вынужденно приехали в Польшу.

Читайте: Дуда: Мы поддерживаем Украину "в пределах здравого смысла"

Оценивая зерновой кризис, 46% поляков подчеркнули, что следует искать компромисс с Украиной. 43% настаивают на продлении эмбарго на украинское зерно, а 4% считают, что эмбарго следует отменить.

В то же время, 74% граждан Польши поддерживают членство Украины в ЕС, что на 11% меньше, чем в мае этого года. 17% поляков – против.

По мнению 67% поляков, ситуация в Украине угрожает безопасности страны, тогда как 28% убеждены, что не угрожает.

Автор: 

опрос (2889) Польша (8612) Украина (45085)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну ось ми й бачимо реальні кроки ЗЕшобли по поверненню наших біженців в Україну - обісрати ВСЕ, що можна, посваритись з усіма союзниками і партнерами, зробити все, щоб потім хрипато заявити: "Ось бачите...нас ніде не хочуть..." і під цим соусом втюхати виконання отих оманських договорняків!
А вони ж, *****, точно ж є!
показать весь комментарий
20.10.2023 12:07 Ответить
+10
Ми бачимо результат передвиборчої гонки у Польщі.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:10 Ответить
+7
Спасібо, Зє.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Польші не можуть збагнути що СН слуги далеко не українського народу.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:05 Ответить
да ноих выбрали 73% это не малая часть, остальны голосовали за медведчука и орали шо вы нас пугаете войной, бизнес накрови.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:08 Ответить
За Медведчука взагалі не голосували.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:12 Ответить
и как же они попали в Раду ?
показать весь комментарий
20.10.2023 12:19 Ответить
в складі опзж разом з Рабіновічем, ківой, бойко та іншими поцами
показать весь комментарий
20.10.2023 12:34 Ответить
Це цифри за другий тур. А у цьому турі булі тільки два кандидати: ПП та зе
показать весь комментарий
20.10.2023 12:18 Ответить
А СіП теж не маж відношення до польського народу? Уже забув звіздіння Моравецького та утопельника? Чи це дощ в очі?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:24 Ответить
Ну ось ми й бачимо реальні кроки ЗЕшобли по поверненню наших біженців в Україну - обісрати ВСЕ, що можна, посваритись з усіма союзниками і партнерами, зробити все, щоб потім хрипато заявити: "Ось бачите...нас ніде не хочуть..." і під цим соусом втюхати виконання отих оманських договорняків!
А вони ж, *****, точно ж є!
показать весь комментарий
20.10.2023 12:07 Ответить
Біда у томо, що закомплексований мужичок із підлітковим розвитком буде і дадалі гадити.
Він же не розуміє наслідків своїх дій. Вважає себе "лідором світу", що може нахамити будь- кому.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:59 Ответить
Не Вам, узкоізичним, вирішувати, що й кому "пора".
показать весь комментарий
20.10.2023 12:36 Ответить
Ми бачимо результат передвиборчої гонки у Польщі.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:10 Ответить
Спасібо, Зє.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
Ну що,зелені бариги на зерні зробили те що зробили...ось така вона "політика" від влади...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:13 Ответить
Догралися недополітики, як наші, так і польські! Від наших "слуг народу" я нічого доброго не чекав( вони на рідкість тупі у всьому, що не стосується крадіжки грошей), а от поляки явно прорахувались і на виборах це їм не допомогло. А от голови людям задурманили...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:28 Ответить
Підтримка прийому біженців знизилась лише на 8 % і це слід вважати похідною від погіршення рівня оцінки відносин (на 40 %). Тому висновок простий: повний провал в діяльності тих, хто відповідає за міждержавні відносини
показать весь комментарий
20.10.2023 12:36 Ответить
Так, 43% опитаних вважають польсько-українські відносини "ані добрими, ані поганими" Джерело:
43 % - найбільш розсудливих і адекватних поляків .
показать весь комментарий
20.10.2023 12:41 Ответить
Ну, по-перше, менше треба скандалити з сусідами, які протягують тобі руку допомоги у важку хвилину. А, по-друге, є таке поняття, як втома або звикання . . . Ситуації вже скоро 2 роки, перші емоції (так би мовити закоханість) минули, тепер недоліки і проблеми більше в очі падають . . .

Треба частіше дякувати і вести себе більш чемно, то і все буде добре.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:56 Ответить
Знав би ти скільки ті польські пани робили для біженців з самого початку, відразу після перетинання кордону! Я це особисто на собі відчула. Та й досі на вокзалах і в аеропортах є безкоштовні пункти допомоги. А ото, що зараз відбувається, то заслуга зелених ідіотів всіх рівнів, починаючи з влади і закінчуючи зебілом за кордоном, якому всі винні і завжди мало.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:34 Ответить
Немала провина в цьому і самих біженців.Особливо Неукраїномовних.І
показать весь комментарий
20.10.2023 13:15 Ответить
Чимала заслуга в цьому наших зебаранів, яких туди наперлося достатньо і ідейних рускамірців, які виконують завдання фсб. Чи ви хочете, щоб я повірила, що фсб не скористається таким шансом? Та й сам недоумкуватий зебабуїн робить все, щоб розісратись з союзниками і виконать нарешті оманські договорняки.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:27 Ответить
Найвеличніший політик **********, - знову обісрався..
показать весь комментарий
20.10.2023 14:01 Ответить
А я додам.
Сьогодні в Італії національна забастовка: не ходять потяги не їздить міський транспорт. Дуже потужно.
Вимоги: підвищення рівня життя і припинення війни в Україні ( ненадання зброї Уа та Ізраїлю). Тобто повернення коштів на впк до соціальних потреб.
Питання до Зеленського і Єрмака, і Буданова : де присутність проукраїнської інформаційної політики в Італії???!!! І решті Европи ( Словаччину вже бачили?)
А вибори не за горами. Коли вже політично керівництво України ( жлобоеліта) навчиться грати в шахи вдовгу?
Це містечкове крадівницьтво приведе країну до фіаско.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:22 Ответить
припинення війни в Україні? это как в понятии умственно отсталых? война стой, раз-два? или нас всех в лагеря, в Гулаг? итальянсие скоты
показать весь комментарий
21.10.2023 23:56 Ответить
Благодаря российским кротам в нашей власти
показать весь комментарий
20.10.2023 18:37 Ответить
 
 