На Киевском форуме безопасности 23 октября презентуют обращение к Байдену о вступлении Украины в НАТО
Киевский форум безопасности 23 октября в 15:00 проведет специальное событие "Смелая повестка дня Саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году", где презентуют обращение Атлантического совета к президенту США Джо Байдену о вступлении Украины в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Позицию ведущего аналитического центра США и наших американских партнеров представят:
- директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Гербст;
- заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах, Посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;
– Посол США при НАТО в 2013-17 годах Генерал Дуглас Люте.
Позицию Украины по вступлению в НАТО будут представят:
- Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк;
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- директор Киевского Форума безопасности Данило Лубкивский.
Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.
