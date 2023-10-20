На Киевском форуме безопасности 23 октября презентуют обращение к Байдену о вступлении Украины в НАТО

Киевский форум безопасности 23 октября в 15:00 проведет специальное событие "Смелая повестка дня Саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году", где презентуют обращение Атлантического совета к президенту США Джо Байдену о вступлении Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Позицию ведущего аналитического центра США и наших американских партнеров представят:

- директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Гербст;

- заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах, Посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;

– Посол США при НАТО в 2013-17 годах Генерал Дуглас Люте.

Позицию Украины по вступлению в НАТО будут представят:

- Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк;

- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- директор Киевского Форума безопасности Данило Лубкивский.

Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

Также смотрите: Специальное событие Киевского Форума безопасности - "О главном: фронт и восстановление". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ