На Киевском форуме безопасности 23 октября презентуют обращение к Байдену о вступлении Украины в НАТО

форум

Киевский форум безопасности 23 октября в 15:00 проведет специальное событие "Смелая повестка дня Саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году", где презентуют обращение Атлантического совета к президенту США Джо Байдену о вступлении Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Позицию ведущего аналитического центра США и наших американских партнеров представят:

- директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Гербст;
- заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах, Посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;
– Посол США при НАТО в 2013-17 годах Генерал Дуглас Люте.

Позицию Украины по вступлению в НАТО будут представят:

- Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк;
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- директор Киевского Форума безопасности Данило Лубкивский.

Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

Ми маємо значні шанси вступити до НАТО у другій половині 2024 року після виборів.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
а де зелені пропаГАНДОНИ з брехнею "кролик в Флориді"?
показать весь комментарий
20.10.2023 12:23 Ответить
Дивний цей законопроект: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4096086.html
показать весь комментарий
20.10.2023 13:54 Ответить
А ніхто не хоче ЗЕ задати питання, чому ми досі не в НАТО?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:47 Ответить
 
 