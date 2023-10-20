РУС
Если Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector, НАТО должна закрыть Балтийское море, - Президент Латвии Ринкевичс

Расследование повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector до сих пор продолжается, однако если оно докажет причастность России, НАТО следовало бы закрыть Балтийское море для судоходства.

Об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

"Если видим такого рода инциденты, по-моему, НАТО стоило бы реально просто закрыть судоходство в Балтийском море. Это можно сделать. Суда можно остановить", – заявил он.

В то же время Ринкевичс добавил, что возможное закрытие Балтийского моря для судов – "это вопрос целого ряда положений морского права".

"Но если будет ясно доказано, что это Россия... должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", - считает он.

Ринкевичс отмечает однако, что нужно дождаться результатов расследования.

Также читайте: Перед аварией возле газопровода Balticconnector находились китайское и российское суда, - полиция Финляндии

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения возможной утечки газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не обнаружили признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждение было вызвано "достаточно грубой силой".

Разведка Эстонии сообщала, что среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, находилось российское грузовое судно "СГВ-Флот".

Коли кажуть "якщо росія", значить далі можна не читати : не вистачить сміливості .
20.10.2023 12:31
Нема що усім кацапським коритам робити як у Балтиці, так і у Чорному та Азовському морях.
Нах.. з пляжа!
20.10.2023 12:22
Ключове тут "якщо буде доведено"
Ну а так як сратися з рашою НАТО не хоче, то 100500% виявиться, що газогін було пошкоджено українським ППО.
20.10.2023 12:33
Нема що усім кацапським коритам робити як у Балтиці, так і у Чорному та Азовському морях.
Нах.. з пляжа!
Через одного кацапа з кувалдою зупиняти все судноплавство Балтики. Ето побєда.
Якби НАТО були як русня, всі русняві корита, які зупинялись над кабелями або трубами, тонули б з нез'ясованих причин десь на підході до портів.
Але НАТО - не русня. Тому доведеться сховати докази причетності росії під килимок. Щоб не зупиняти все судноплавство у Балтиці.
Коли кажуть "якщо росія", значить далі можна не читати : не вистачить сміливості .
"Якщо" тут зайве.
Ключове тут "якщо буде доведено"
Ну а так як сратися з рашою НАТО не хоче, то 100500% виявиться, що газогін було пошкоджено українським ППО.
Ознак вибуху може і не бути.
Вибух може бути у закритому об'ємі і передаватись на ударну частину (як у відбійному молотку).
Сейсмічної хвилі при цьому не буде - тільки механічні пошкодження.
гора народила мишу
Давно на часі очистити Балтійське море від москальских корит, ну і закрити сухопутний коридор до Кенінгсбергу теж!
Ну вы даёте!
НАТО от такой смелой мысли аппетит ,не дай бог,потеряет
Спать перестанет
Вы так НАТО не пугайте
Слава Богу, зайчики в НАТО
Уже в лисичек начали превращаться
Но до волков им далеко
Все волки умерли вместе с Рейганом
НАТО Має....ми бачимо...що має...
Розлідування нічого не підтвердть.
Для цього потрібна самоповага.
Дивлячись на те, як різний світовий непотріб знущається над НАТО, ЄС та США можна зробити висновки, що самоповага відсутня.
ого зелёно-фсбэшные повылазили, НАТО-говно, США-фуфло, ЕС- латентные. только кацап смел и умел))
"рішуча відповідь" гутєрєша - це пук у небо. Закривайте нахєр балтійське море для них, бо скоро кацапи вам будуть розставляти міни і топити ваші кораблі, а ви все будете "розслідувати"
Тільки "абіспакоєнасть".
Не в моїй компетенції вказувати президенту Латвії, але я би спочатку закрив, а потім би розслідував. А то ці ссуки шкодять, не чикаючi доказiв.
Пока господин Президент усстаканитес с своими запретами и призывами пройдет много лет ,а бурлаки из кремля будут вредит и нетолко Зстоний !!!.
