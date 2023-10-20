Если Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector, НАТО должна закрыть Балтийское море, - Президент Латвии Ринкевичс

Расследование повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector до сих пор продолжается, однако если оно докажет причастность России, НАТО следовало бы закрыть Балтийское море для судоходства.

Об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

"Если видим такого рода инциденты, по-моему, НАТО стоило бы реально просто закрыть судоходство в Балтийском море. Это можно сделать. Суда можно остановить", – заявил он.

В то же время Ринкевичс добавил, что возможное закрытие Балтийского моря для судов – "это вопрос целого ряда положений морского права".

"Но если будет ясно доказано, что это Россия... должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", - считает он.

Ринкевичс отмечает однако, что нужно дождаться результатов расследования.

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения возможной утечки газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не обнаружили признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждение было вызвано "достаточно грубой силой".

Разведка Эстонии сообщала, что среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, находилось российское грузовое судно "СГВ-Флот".