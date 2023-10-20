Российские военные в Авдеевке и джихадисты в Газе - разные головы одной гидры, - Джонсон
Сейчас мы боремся за одни и те же ценности и идеалы, против одних и тех же антидемократических и террористических сил, написал в колонке для The Telegraph бывший глава британского правительства Борис Джонсон.
Об этом сообщает "Ліга.Новости", информирует Цензор.НЕТ.
Ему "тревожно" слышать голоса (особенно среди американских законодателей), которые утверждают, что в усиливающейся глобальной борьбе нужно сделать выбор: поддерживать Украину или Израиль, и в Конгрессе есть люди, борющиеся за пересмотр/сокращение помощи Украине ради большей помощи Израилю.
"Это было бы трагической ошибкой. Это было бы непризнанием героизма украинцев, которые борются не просто за свою страну, но и за свободу во всем мире", - написал Джонсон.
Он объясняет, что нельзя не понимать, – война "многочисленных врагов" с Израилем, "по сути, - такая же борьба, которая происходит в Украине в течение последних десяти лет".
"Здесь не может быть бинарного выбора с нулевой суммой – между помощью украинцам в борьбе с Путиным и помощью Израилю в борьбе с террористами ХАМАС. Когда мы смотрим на путинских головорезов в Авдеевке и головорезов-джихадистов в Секторе Газа, мы видим разные головы одной и той же гидры", – написал британский экспремьер.
Джонсону "не удивительно", что Россия не осудила зверства террористов ХАМАС в новом нападении на Израиль, и что российские СМИ проводят сравнение между израильской блокадой Сектора Газа и нацистской блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.
Премьер Британии в 2019-2022 годах добавляет: "Вряд ли случайно, что российское правительство поддерживает такие добрые отношения с двумя наиболее важными глобальными спонсорами ХАМАС – Ираном и Сирией. Это потому, что путинская Россия, как и ХАМАС, разделяет пренебрежение законами войны ".
"Неудивительно, ведь их цели на самом деле одни и те же – разрушить либеральную демократию. Дети, убитые или депортированные из Мариуполя, являются жертвами того же варварства, что и дети, убитые в кибуце Кфар-Аза. Сейчас не время отдавать приоритет одной группе жертв". "Они оба заслуживают защиты Запада. Сейчас мы боремся на два фронта, за одни и те же ценности и одни и те же идеалы, против тех же антидемократических и террористических сил", - написал Джонсон.
Он призвал американцев помочь защитить Израиль и помочь спасти Украину, потому что "выбрать одного было бы предательством обоих".
Добить окончательно
Поки. Демонструючи слабкість на одному, заохочуєте для відкриття нових.
Тайванський, Південнокорейський, Балтійський, Косовський - це щонайменше.
Коли спалахнуть всі одночасно, що робитимете?
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + БУРКІНА-ФАСО, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, КОНГО, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ЦАР
4) АЛЖИР + АНГОЛА, БУРУНДІ, ГАБОН, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НАМІБІЯ, СЕНЕГАЛ, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ВЕНЕСУЕЛА, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, КАМЕРУН, КУБА, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЕСВАТІНІ, ЛІВАН, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (УГОРЩИНА), (СЕРБІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)