Байден в Белом доме 20 октября обсудит войны в Украине и Израиле с лидерами ЕС, - СМИ

Президент США Джо Байден проведет в Белом доме сегодня, 20 октября, переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по поводу войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ожидается, что встреча в Вашингтоне будет посвящена войне РФ против Украины и конфликту между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Также в повестке дня – сотрудничество в сфере новых и критически важных технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект, а также вопросы торговой политики.

Читайте: Зеленский о речи Байдена: Мир рассчитывает на лидерство Америки в сохранении свободы

Байден Джо (2799) Израиль (2088) Украина (45085) Евросоюз (17493)
Повернуся до учорашнього публікування від ресурсу відносно трьох чиновників Ізраїль про передачу озброєння, яку готували Україні, а відправлять Ізраїль. ФЕЙК, БО БУЛО ЗОВСІМ ІНШЕ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ
20.10.2023 12:52 Ответить
Нужно просто пиристать стрилять.
Вот рецепт от найвэличнишого.
20.10.2023 12:58 Ответить
Єрмак з татаровим, теж поїдуть до Білого Дому?
20.10.2023 13:17 Ответить
Єрмак чи татаров
- нічого не вирішують, від слова абсолютно, всі актуальні дії вирішує Залужний.
20.10.2023 15:03 Ответить
Без п-д-б-ла Борреля якось не "кумарить"....
