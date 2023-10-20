Байден в Белом доме 20 октября обсудит войны в Украине и Израиле с лидерами ЕС, - СМИ
Президент США Джо Байден проведет в Белом доме сегодня, 20 октября, переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по поводу войны в Украине и на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ожидается, что встреча в Вашингтоне будет посвящена войне РФ против Украины и конфликту между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.
Также в повестке дня – сотрудничество в сфере новых и критически важных технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект, а также вопросы торговой политики.
