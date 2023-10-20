Пекин утверждает, что доклад Пентагона о ядерных боеголовках Китая искажает факты

В Министерстве иностранных дел Китая считают доклад Пентагона о более чем 1000 ядерных боеголовках в КНР к 2030 году пристрастным. Там настаивают, что Китай не имел и не имеет намерений участвовать в гонке ядерных вооружений.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот доклад Соединенных Штатов, как и другие подобные доклады, игнорирует факты, исполнен предубеждений и распространяет теорию об угрозе со стороны Китая", - сказала Мао.

По ее словам, Китай твердо придерживается оборонной ядерной доктрины и поддерживает свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

"Мы не намерены участвовать в гонке ядерных вооружений с любой страной. Пока ни одна страна не использует или не угрожает применить ядерное оружие против КНР, ей не будет угрожать ядерное оружие Китая", - подчеркнула дипломат.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ежегодном докладе Министерства обороны США по Китаю говорится: количество ядерных боеголовок, которые Китай имеет на вооружении в 2023 году, составило 500 единиц. Считается, что КНР увеличит этот показатель вдвое до 2030 года и будет продолжать наращивание ядерных сил дальше.