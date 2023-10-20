РУС
Пекин утверждает, что доклад Пентагона о ядерных боеголовках Китая искажает факты

китай

В Министерстве иностранных дел Китая считают доклад Пентагона о более чем 1000 ядерных боеголовках в КНР к 2030 году пристрастным. Там настаивают, что Китай не имел и не имеет намерений участвовать в гонке ядерных вооружений.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот доклад Соединенных Штатов, как и другие подобные доклады, игнорирует факты, исполнен предубеждений и распространяет теорию об угрозе со стороны Китая", - сказала Мао.

Читайте также: США раскритиковали Китай, предоставивший Путину платформу для продвижения войны против Украины

По ее словам, Китай твердо придерживается оборонной ядерной доктрины и поддерживает свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

"Мы не намерены участвовать в гонке ядерных вооружений с любой страной. Пока ни одна страна не использует или не угрожает применить ядерное оружие против КНР, ей не будет угрожать ядерное оружие Китая", - подчеркнула дипломат.

Также читайте: Пекин заявил о готовности сотрудничества с Москвой для переговоров между Израилем и ХАМАСом

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ежегодном докладе Министерства обороны США по Китаю говорится: количество ядерных боеголовок, которые Китай имеет на вооружении в 2023 году, составило 500 единиц. Считается, что КНР увеличит этот показатель вдвое до 2030 года и будет продолжать наращивание ядерных сил дальше.

+3
Ага, Китай миролюбна країна і ніякої зброї, крім рогаток для відстрілу горобців, не виробляє
20.10.2023 12:48 Ответить
+2
І всі прямо так взяли і повірили. Так само віри до китайозів, як і до пуйла.
20.10.2023 12:51 Ответить
+2
Що б вони не пjzділи, віри їм стільки ж, скільки кацапам, ЬІну і айятоллам.
20.10.2023 13:24 Ответить
20.10.2023 12:48 Ответить
У них ещё есть секретное оружие - отряды хунвейбинов...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:56 Ответить
20.10.2023 12:51 Ответить
Та то були пусті ********, яким Сі думав брати на понт Захід і Захід схоже повівся. Але понти не прокатили і відтепер можна казати, що що боєгловок то і не було. Та і взагалі яка різниця тисяча чи мільйон. Ядерний песець песцовим від цього більше не стане як і боєголовки у будь-якій кількості не виростять яйця, які необхідні, щоб натиснути на червону кнопку
20.10.2023 13:05 Ответить
Потрібно розуміти, що китайцям наплювати на жертви - як на чужі, так і на свої. Вони запустили ковід, своїх у них передохло неміряно, могильники можна на квадратні кілометри рахувати, а їм це нічого - баби ще нарожають. Вони розраховують, щовсі інші загинуть, а їх скількись-то залишиться. І все буде китай.
20.10.2023 13:22 Ответить
Звісно наплювати - в азіатів природа обділила ізвіліною, якою вони могли б зрозуміти цінність людського життя. Але їм не наплювати на доляри, які вони гребуть на захіному ринку. І якщо велике азіатське мочилово вдарить по гаманцям китайських мільярдерів, то ми його не дочекаємось, а спроби його розпочати швидко закінчаться маленьким мочиловом тих, хто його спробує ініціювати. А воно не може не вдарити і Вінні Пух це чудово розуміє.
20.10.2023 13:31 Ответить
/Поки жодна країна не використовує або не погрожує застосувати ядерну зброю проти КНР, їй не загрожуватиме ядерна зброя Китаю", - наголосила дипломат. Джерело: /
Тобто, ЯЗ виключно як відповідь на застосування ЯЗ противником?
У північних ватоцефалів концепція суттєво відрізняється.
20.10.2023 13:19 Ответить
20.10.2023 13:24 Ответить
💯
20.10.2023 14:01 Ответить
20.10.2023 16:42 Ответить
Врёт как дышит
20.10.2023 18:46 Ответить
 
 