Противник помощи Украине республиканец Джордан заявил, что все еще претендует на должность спикера Палаты представителей

Выступающий против помощи Украине Республиканец Джим Джордан заявляет, что не снимал свою кандидатуру на выборах спикера Палаты представителей США.

"Я все еще претендую на должность спикера, и я планирую выйти на трибуну, получить голоса и выиграть эту гонку", – заверил Джордан.

По информации телеканала, накануне Джордан проводил встречи с коллегами-республиканцами, которые выступают против его кандидатуры и имел "хорошую дискуссию" с ними.

В то же время телеканал отмечает, что некоторые сторонники Джордана отказывались встречаться с кандидатом на должность спикера или отвечать на его звонки.

Несколько представителей Республиканской партии заявили, что после встречи не изменили своего мнения и не будут голосовать за Джордана.

"Он (Джордан. – Ред.) не рассердился, не разозлился, он просто поблагодарил всех за то, что они были там. И я думаю, что он справился с этим с достоинством", – рассказал конгрессмен Майк Келли, добавив, что не знает, изменилось ли чье-то мнение.

Один из участников встречи сказал CNN, что целью встречи было дать понять, что "все кончено", и что Джордан должен знать, что у него нет шансов стать спикером.

Источники телеканала сообщают, что Джордану удалось добиться определенного прогресса с небольшим блоком своих противников: нью-йоркскими республиканцами, но этого все равно будет недостаточно для получения должности спикера.

Следующее голосование за кандидатуру спикера Палаты представителей ожидается в пятницу.

Напомним, The Washington Post сообщало, что республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи Украине, решил снять свою кандидатуру на выборах спикера Палаты представителей США.