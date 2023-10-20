Находящийся в плену РФ правозащитник и журналист Буткевич стал лауреатом отличия имени Анны Франк

Украинский правозащитник, журналист, общественный деятель и военный Максим Буткевич, пребывающий в плену у россиян, стал лауреатом специального отличия имени Анны Франк.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что эта награда ежегодно вручается Посольством Нидерландов в США. Ею удостаивают людей за весомый вклад в защиту прав человека, борьбу с антисемитизмом, расизмом и языком вражды.

Награду Максима Буткевича приехал получить его отец, профессор Александр Федотович Буткевич.

"Именно благодаря таким несокрушимым воинам, как Максим, нам удается продолжать борьбу за нашу независимость и за нашу победу", - отметила Маркарова.

Напомним, Максим Буткевич является участником Революции на граните, преподавателем Киево-Могилянской Академии, журналистом, соучредителем ZMINA и Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", участником Комитета солидарности с заложниками Кремля и проекта "Без кордонів".

С начала полномасштабного вторжения России он вступил в армию, а в июне 2022 года попал в плен в Луганской области.

Российские оккупанты вынесли Буткевичу "приговор" по сфабрикованным обвинениям в "жестоком обращении с гражданским населением" и арестовали правозащитника на 13 лет.