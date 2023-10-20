Мужчина администрировал группу в Viber с сообщениями о том, где вручают повестки. Может сесть на 8 лет
Житель Прикарпатья создал и администрировал группу в Viber, где сообщали, где именно сейчас раздают повестки. Ему грозит от 5 до 8 лет за препятствование деятельности ВСУ.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
Группу создал житель Калушского района. Она насчитывала более 11 тысяч участников, преимущественно из Долинской территориальной громады.
"В этом сообществе предупреждали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки".
Информация о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП, позволяла военнообязанным избегать постановки на учет и получения повесток и препятствовала мобилизации", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ пресекли функционирование Viber-группы. Администратору сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Мужчина хочет пойти на сделку со следствием и заключить соглашение о признании вины.
Це ж така системне зелене свавілля.
Як щп одним приклад безглуздості, це коли міністр МВС на запитання, як ціль комендантської години, відповідає - "Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності"
Для них обмеженя прав та свобод це просто якась там профілактика.
Невже ще не зрозуміли, які обмежені дикуни зараз у владі???
Справжній патріотизм виникає у відповідь на дії держави і ніяк інакше
З 2019 , до влади замість тих , хто викликав патріотичні почуття прийшли ті , хто викликає лише огиду
Через корупцію, марадество , засилля россійських щурів у провладних колах.
І ось вам результат
P.S. Мені доречі дивно чому борова , який ізбивав та погрожував українцям вбивство - випустили
А на того , хто лише інформував українців - заводять кримінальну справу і збираються посадити
У тебе "великий говнофон" головного мозку.
Бачиш ,як я одним історичним прикладом поставив на місце усю ту дурню з Ze-методички , що ти тут наштамповав
"Бачиш ,як я одним історичним прикладом поставив на місце усю ту дурню з Ze-методички , що ти тут наштамповав" --- кацапську методичку транслюєш тут тільки ти,коли розказуєш,що воювати йти не треба, а треба піднімати лапки догори і йти здаватися
Як і більшість Ze-cкоту
Уяви собі саме у диктатурах та при нациських режимах культивується - поголівний "Сліпий патріотизм". А ті хто не підтримують диктатора/фюрера - не патріоти і вороги народу
"Не треба росхитувати човен , нашого щура укачує" - нациська диктатура х@йла
"Дайте йому сто днів - навчиться" "Ти кажеш про марадерство бубочки та його шапіто - ворог народу" - диктатура Ze
А от у цивілізованих країнах здоровий патріотизм культивується завдяки відношенню не тільки людей до держави , а і держави до людей.
Вчися, невігласе , бо так і будеш обирати тих , хто буде "шукати мир в очах ворогів"
"А ті хто не підтримують диктатора/фюрера - не патріоти і вороги народу" --- кацапе, ти палишся раз за разом транслюючи тут пропагандистські наративи один за другим, тому що війна йде не за зеленського чи владу,а за можливість існувати без кацапів і не в їхньому полі, війна йде за те,щоб люди могли жити в Україні так як вони того хочуть,говорити на своїй мові і шанувати своїх героїв, але у кацапів типу тебе війна йде за зеленського
"Не треба росхитувати човен , нашого щура укачує" --- якого щура дурню? Мова взагалі то про війну,геноцид українців котрий роблять кацапи,а ти тут щурів приплітаєш, на цю війну має йти кожен,якщо він взагалі розуміє і бачить що відбувається, бачить як знищується мирне населення,гвалтуються жінки і діти, розстрілюються люди. Тобі кацапу такі речі незрозумілі
"А от у цивілізованих країнах здоровий патріотизм культивується завдяки відношенню не тільки людей до держави , а і держави до людей." --- патріотизм культивується у війнах тільки від однієї речі, загрози твого існування, якщо ти дебіле думаєш що люди будуть йти на війну тільки через там зебіла чи ще когось у владі то ти тупий в край, тому що зараз вирішується доля і країни і самих людей.
"Вчися, невігласе , бо так і будеш обирати тих , хто буде "шукати мир в очах ворогів" --- не тупому кацапу під польським ВПН мені розказувати що я маю вчити,йди краще попроси щоб тебе краще навчили а то ти палишся дуже коли сидиш і розказуєш що українці не мають йти воювати за зеленського,а мають піднімати лапки вгору і здаватися кацапам на милість
Добре, що вас зараз поменьшало , до 20% ,але "клінічні" , як ти залишилися - сумно.
Але радісно , що навіть Портников , вже каже ті самі тези , що казав я у 2019
"Помилка 2019 призведе до катастрофи" , що ми і бачимо
А Адольф чи Рудольф, то вже не важливо хто став тригером
Лучше бы яйца на базаре продавал
Сделал бы наклейки
ЯЙЦА ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Народу бы понравилось
Креативненько
А главное - за это ниче не будет
Кожен рівняється на себе.
Просто правопохоронні органи звикли, що всі їх дії, як правило, протизаконні, тому і до інших так відносяться.
Поки не повісять 2-4 істот, так і буде, як і з коригувальниками-убивцями Українців!
Повістки повістки повістки
По місту по місту по місту
Нема вже де права піти
Получиш ти зразу повістку
Обидное зрелище.
************
В смислє, де вручають повістки?
Про це чітко написано в законі, - за місцем проживання, за місцем роботи і безпосередньо в ТЦК.
Це публічна інформація, яка не може бути утаємниченою.
Дурня якась. Адвокати можуть, окрім цього, спиратися на те, що підсудний розповсюджував публічну інформацію з метою ознайомлення добровольців, які бажають стати військовослужбовцями ЗСУ про місця, де цю процедуру можна пройти якнайшвидше.
Так він патріот, між іншим! - Сприяв ознайомленню бажаючих, де можна записатися в ЗСУ.
Бо у іншому випадку виходить (за логікою СБУ), що служба у Збройних Силах України є якимось покаранням, про місця запису куди не можна повідомляти звичайним громадянам.
Ця ганебна справа дискредитує саму Україну.
Карочє, есбеушники, - далбайоби! У цьому випадку, - самі себе обісрали.
навіднику ракет причетному до десятків вбивств дають менше ніж за це