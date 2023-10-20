Мужчина администрировал группу в Viber с сообщениями о том, где вручают повестки. Может сесть на 8 лет

Житель Прикарпатья создал и администрировал группу в Viber, где сообщали, где именно сейчас раздают повестки. Ему грозит от 5 до 8 лет за препятствование деятельности ВСУ.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Группу создал житель Калушского района. Она насчитывала более 11 тысяч участников, преимущественно из Долинской территориальной громады.

"В этом сообществе предупреждали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Информация о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП, позволяла военнообязанным избегать постановки на учет и получения повесток и препятствовала мобилизации", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ пресекли функционирование Viber-группы. Администратору сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Мужчина хочет пойти на сделку со следствием и заключить соглашение о признании вины.