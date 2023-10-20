РУС
Перед судом предстанет "судья верховного суда Крыма" Цораева, выносившая сфабрикованные "приговоры" Чубарову и Бекирову, - СБУ

Так называемая "судья верховного суда Крыма" Юлия Цораева, подозреваемая в государственной измене, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Находясь в составе оккупационного верховного суда на полуострове, она принимала участие в вынесении тюремного приговора по сфабрикованному делу против Председателя Меджлиса Рефата Чубарова. Цораева также причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова.

По данным следствия, до захвата украинского полуострова она являлась судьей Керченского городского суда. После захвата Крыма она перешла на сторону врага и согласилась "остаться в должности" уже оккупированного к тому времени суда. В 2020 году приказом путина ее назначили "судьей верховного суда РФ на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении.

Цораевой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В настоящее время обвинительный акт относительно фигурантки направлен в суд. Поскольку изменница скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к ответственности. Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также читайте: Человека, искавшего в оккупированном Крыму украинских детей, схватили и пытали, - правозащитница Рашевская

для початку потрібно деокупувати Крим. І, можливо - досягти остаточної перемоги над касапами, такої перемоги, щоб всіх зрадників і колаборантів Україна отримала в свої СІЗО та тюрми. Бо, безсумнівно, вони всі сховаються на території ворога.
20.10.2023 14:21 Ответить
Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України
Це треба виносити у перший абзац, щоб читачі не витрачали свій час.
20.10.2023 14:27 Ответить
От мені цікаво-як же вона "ПОСТАНЕ" перед судом?Поки вона постане-в наших судах,як і завжди,пройде строк давності.Є ж приклад з беркутьонком,який стріляв на Майдані.Чи це для цього і оголошують."Строк" у неї пішов?
20.10.2023 14:31 Ответить
Поки що перед судом захисники України ,Фопи, оборонні підприємства
20.10.2023 14:34 Ответить
Так. Бо під такі заочні суди можна загнати пару млн. людей, роботи (за великі гроші) на роки. Спочатку спіймайте. Обіцянок вже наїлися.
20.10.2023 14:36 Ответить
"А судді хто?" Не смішіть наші капці, і ту падлу цораєву !
20.10.2023 14:57 Ответить
 
 