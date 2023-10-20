Перед судом предстанет "судья верховного суда Крыма" Цораева, выносившая сфабрикованные "приговоры" Чубарову и Бекирову, - СБУ

Так называемая "судья верховного суда Крыма" Юлия Цораева, подозреваемая в государственной измене, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Находясь в составе оккупационного верховного суда на полуострове, она принимала участие в вынесении тюремного приговора по сфабрикованному делу против Председателя Меджлиса Рефата Чубарова. Цораева также причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова.

По данным следствия, до захвата украинского полуострова она являлась судьей Керченского городского суда. После захвата Крыма она перешла на сторону врага и согласилась "остаться в должности" уже оккупированного к тому времени суда. В 2020 году приказом путина ее назначили "судьей верховного суда РФ на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении.

Цораевой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В настоящее время обвинительный акт относительно фигурантки направлен в суд. Поскольку изменница скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к ответственности. Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также читайте: Человека, искавшего в оккупированном Крыму украинских детей, схватили и пытали, - правозащитница Рашевская