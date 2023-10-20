Совет Церквей призывает не преследовать украинцев, которым религия не позволяет брать в руки оружие

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой, в частности, обсудили, что делать с военнообязанными украинцами, религиозные убеждения которых не позволяют брать в руки оружие. Украинские церкви советуют таких верующих привлекать к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРЦиРО.

Главы и представители конфессий обсудили с главой правительства ряд практических вопросов, особенно актуальных в условиях военного положения. Прежде всего, речь шла о содействии пастырской и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций, направленной на оказание помощи пострадавшим от российской агрессии.

Отдельное внимание участники встречи уделили общественно важной деятельности священнослужителей во время войны.

Другим вопросом была проблематика практического механизма реализации конституционной гарантии на альтернативную (невоенную) службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Всеукраинский Совет Церквей вместо уголовного преследования советует привлекать верующих с такими религиозными убеждениями к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

