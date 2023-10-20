Совет Церквей призывает не преследовать украинцев, которым религия не позволяет брать в руки оружие
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой, в частности, обсудили, что делать с военнообязанными украинцами, религиозные убеждения которых не позволяют брать в руки оружие. Украинские церкви советуют таких верующих привлекать к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРЦиРО.
Главы и представители конфессий обсудили с главой правительства ряд практических вопросов, особенно актуальных в условиях военного положения. Прежде всего, речь шла о содействии пастырской и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций, направленной на оказание помощи пострадавшим от российской агрессии.
Отдельное внимание участники встречи уделили общественно важной деятельности священнослужителей во время войны.
Другим вопросом была проблематика практического механизма реализации конституционной гарантии на альтернативную (невоенную) службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.
Всеукраинский Совет Церквей вместо уголовного преследования советует привлекать верующих с такими религиозными убеждениями к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.
Якщо ухилянт підставляє другу щоку, то або дурний, або віруючий.
Желаю вам побывать в армии или у психолога, если вы не просто малообразованы.
Лише те, що батьки прийняли таке рішення. Думку дитини ніхто не питав.
Навіть якщо ви пройшли хрещення в дорослому віці, це теж абсолютно нічого не значить.
Як колись співав Тальков:
"Снял значок с шароголовым
И напялил модный крест".
***************
Якщо, наприклад, чоловік б'є дружину і дітей, бо вони не можуть себе захистити, то, за вашою логікою, треба покарати жінку, а не чоловіка?
У вас дуже схиблені уявлення про ******* життя.
Забороніть краще себе.
Теперь поліції та прикордорнникам прийдеться перевіряти сцикунів на знання Біблії.
Але є великий ризик, шо 99% попів цей тест теж не пройдуть
Це, якщо коротко про "християнську філософію".
"Нє вєрь вождям і попам", - художник Сємьон Скрєпєцкій висловив свою думку на цю тему.
Хоча й визнаю деяку абсурдність для ********** тих древніх текстів.
"Праваславний камуніст *****", - це і є уособлення кацапського брєда.
- Мені релігія не дозволяє брати зброю в руки.
- Чим ти можеш довести, що ти справді віруючий?
- Ти повинен в це просто повірити
Майже, як Лисий з 95-кварталу казав: "Я вірую, що мені не можна воювати".
Все - ржака і всі росходяться.
Когда Христос говорил
Если придет враг
Не мешай ему сжечь твой дом
Убить ребенка
Надругаться над твоей женой
У Репина, письмо турецкому султану пишут такие же старые пердуны которые останутся охранять Запорожскую сечь.
На левом фоне молодой казак не в восторге? А почему?
Видно пи...лину за это ему получать.
Одним словом, «Хорошую религию придумали индусы».
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
