Совет Церквей призывает не преследовать украинцев, которым религия не позволяет брать в руки оружие

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой, в частности, обсудили, что делать с военнообязанными украинцами, религиозные убеждения которых не позволяют брать в руки оружие. Украинские церкви советуют таких верующих привлекать к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРЦиРО.

Главы и представители конфессий обсудили с главой правительства ряд практических вопросов, особенно актуальных в условиях военного положения. Прежде всего, речь шла о содействии пастырской и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций, направленной на оказание помощи пострадавшим от российской агрессии.

Отдельное внимание участники встречи уделили общественно важной деятельности священнослужителей во время войны.

Другим вопросом была проблематика практического механизма реализации конституционной гарантии на альтернативную (невоенную) службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Всеукраинский Совет Церквей вместо уголовного преследования советует привлекать верующих с такими религиозными убеждениями к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

+12
Завтра церкви не помістять всіх нових мирян, а монастирі почнуть активно розбудовуватись, щоб помістити нових ченців.
20.10.2023 14:38 Ответить
+12
Клас!!! Зараз ухилянти різко стануть в доску віруючими.

Теперь поліції та прикордорнникам прийдеться перевіряти сцикунів на знання Біблії.
20.10.2023 14:43 Ответить
+8
*******.
Якщо ухилянт підставляє другу щоку, то або дурний, або віруючий.
20.10.2023 14:44 Ответить
О, так це усі слуги народу+ заможні пани, бо селянам це заборонено. Ще міста з бронею на життя
20.10.2023 14:36 Ответить
Завтра церкви не помістять всіх нових мирян, а монастирі почнуть активно розбудовуватись, щоб помістити нових ченців.
20.10.2023 14:38 Ответить
християнська релігія не забороняє брати зброю до рук і воювати, тому це стосується деяких інших релігійних громад, що не мають монастирів
20.10.2023 14:40 Ответить
Але не примушує. Про це розмова. Не заставляти, якщо не можеш взяти в руки зброю, і йти вбивати. Абсолютно різні речі. Якщо бажає захищати свій дім, Батьківщину, то і піп має право взяти зброю в руки. Але без мобілізації.
20.10.2023 14:51 Ответить
лопатув руки та хай копа з вiдсиля i до Переиоги
20.10.2023 15:02 Ответить
Чим можна підтвердити "релігійні переконання"?
20.10.2023 14:40 Ответить
*******.
Якщо ухилянт підставляє другу щоку, то або дурний, або віруючий.
20.10.2023 14:44 Ответить
Начните с себя. Мормоны не "подставляют вторую щёку", как и большинство пацифистских религий. Попробуйте начать читать книги по религиоведенью (хотя бы сокращённый вариант).
Желаю вам побывать в армии или у психолога, если вы не просто малообразованы.
20.10.2023 15:54 Ответить
Був і в армії і у психолога. А мормонам нефіг тут робити.
20.10.2023 15:55 Ответить
Ну так об этом я говорю. Есть люди религиозные и ваше предложение их "п#здити"... Ну в общем вы поняли.
20.10.2023 16:48 Ответить
"богомклянусь".
20.10.2023 14:46 Ответить
відрізати кінчик 😁
20.10.2023 15:01 Ответить
З церковної громади дається виписка, що людина належить до церковної громади. Прийняв водне хрещення і в якому році.
20.10.2023 17:45 Ответить
/Прийняв водне хрещення/ - що це доводить?
Лише те, що батьки прийняли таке рішення. Думку дитини ніхто не питав.
Навіть якщо ви пройшли хрещення в дорослому віці, це теж абсолютно нічого не значить.
Як колись співав Тальков:
"Снял значок с шароголовым
И напялил модный крест".
20.10.2023 17:52 Ответить
Потрібна справка від Бога, або його намісника на землі - Зеленського. Від останнього справка куди дієвіша.
20.10.2023 23:00 Ответить
А навіщо така релігія, яка не дозволяє себе захистити? Таку «релігію» краще заборонити.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:41 Ответить
Запретить лучше "глупость". В Германии живёте, но законы развитой страны так и не выучили... Печалька
20.10.2023 16:55 Ответить
А навіщо така релігія, яка не дозволяє себе захистити? Таку «релігію» краще заборонити.
***************
Якщо, наприклад, чоловік б'є дружину і дітей, бо вони не можуть себе захистити, то, за вашою логікою, треба покарати жінку, а не чоловіка?

У вас дуже схиблені уявлення про ******* життя.
Забороніть краще себе.
20.10.2023 17:07 Ответить
Клас!!! Зараз ухилянти різко стануть в доску віруючими.

Теперь поліції та прикордорнникам прийдеться перевіряти сцикунів на знання Біблії.
20.10.2023 14:43 Ответить
"Як звали синів Ісаака? Продекламуй псалом №14. Яке церковне свято 18 липня? Не знаєш? Тоді киздуй в окоп! Віруючий нах"
Але є великий ризик, шо 99% попів цей тест теж не пройдуть
20.10.2023 14:49 Ответить
Біблія взагалі в більшості своїй не про мир а про війну.
20.10.2023 16:03 Ответить
Так. Християнство, - це для "страждущих", у яких немає клепки в голові.
Це, якщо коротко про "християнську філософію".
"Нє вєрь вождям і попам", - художник Сємьон Скрєпєцкій висловив свою думку на цю тему.



20.10.2023 17:19 Ответить
Я все ж таки не атеїст....
Хоча й визнаю деяку абсурдність для ********** тих древніх текстів.
20.10.2023 18:25 Ответить
Абсурд, - це друге ім'я кацапії.
"Праваславний камуніст *****", - це і є уособлення кацапського брєда.

20.10.2023 18:37 Ответить
А шо попи з якогось особливого м'яса зроблені?
20.10.2023 16:32 Ответить
ну це якби з області їх професійних знань...
20.10.2023 17:08 Ответить
Які там ще знання Біблії? Десять заповідей будь-хто запам'ятає і одна з них "не убий". Все.
20.10.2023 14:57 Ответить
Все ще "веселіше".
- Мені релігія не дозволяє брати зброю в руки.
- Чим ти можеш довести, що ти справді віруючий?
- Ти повинен в це просто повірити
20.10.2023 16:27 Ответить
Та можна ще простіше.

Майже, як Лисий з 95-кварталу казав: "Я вірую, що мені не можна воювати".
Все - ржака і всі росходяться.
20.10.2023 16:30 Ответить
А лопату їм релігія брати в руки дозволяє?
20.10.2023 14:46 Ответить
секті Голобородька релігія дозволяє брати до рук зброю ?
20.10.2023 14:46 Ответить
А когда Христос призывал не сопротивляться врагу?
Когда Христос говорил
Если придет враг
Не мешай ему сжечь твой дом
Убить ребенка
Надругаться над твоей женой
20.10.2023 14:47 Ответить
А где Христос призывал к этому? Только не надо сюда приплетать «…нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих…»-это о другом!
20.10.2023 16:05 Ответить
а як відрізнити тих, кому релігія не дозволяє стріляти у бік орків, щоб захищати Україну, але дозволяє, керуючись настановами РПЦ, знищувати українців
20.10.2023 14:48 Ответить
РПЦ - не невіруючі люди, агенти ворожої держави, активні і поки що неактивні
20.10.2023 17:49 Ответить
Прослухала шматочок марафону, що сказати, забагато інформації переробленої під глядача. Наприклад, Європа сама сказала,що закриє небо України на зимовий період. Марафон видав це як ідею самої України. Дивно, бо Бербок не має відношення до оп, а має відношення до анонсу про зимове небо і ППО
20.10.2023 14:52 Ответить
Якщо бути чесним то ще у лютому-березні попереднього року Зеленський закликав країни нато власними силами закрити небо над Україною. Не знаю що там мала на увазі Бербок, але не треба ставити телегу поперед коня! ЗЕзидента я дуже не поважаю за його шкоду Україні, але треба дивитися правді у вічі і не навішувати зайве!!!
20.10.2023 15:16 Ответить
Справа в тому,що чесно він не мав права бути вибраним, а коли уже сталася ця ахінея,то думати про країну, а не про сюжет країни. Досить зеленої пропаганди, я на неї не ведуся. Своє потрібно мати, чесно
20.10.2023 19:09 Ответить
Пацефізм, це саме те чого зараз не вистачає Україні.
20.10.2023 15:00 Ответить
але пофігізми є достатньо..
20.10.2023 15:29 Ответить
Хто в курсі,в Біблії є відповідь на питання,чому самі затяті мілітаристи-воєвателі це старі пердуни, жінки та емігранти ?)))І
20.10.2023 15:10 Ответить
Ви забули про молодих пенсіонерів-силовиків які доглядають жінок "інвалідок" та тих хто має "бронь". Разом з наведеними Вами вище це найзапекліші "патріоти" яким треба не лише вийти на кордони 1991 року, а ще пів параши, білорусія та придністров'я. А головне, щоб усіх мобілізували (звісно, крім них) бо вони завжди раді повоювати для захисту країни, але виключно в коментарях або ризикуючи чужими життями.
20.10.2023 15:28 Ответить
Совершенно с вами согласен.
У Репина, письмо турецкому султану пишут такие же старые пердуны которые останутся охранять Запорожскую сечь.
На левом фоне молодой казак не в восторге? А почему?
Видно пи...лину за это ему получать.
20.10.2023 16:06 Ответить
А я то думаю, почему поповских сынков у нас никто не трогает. Вполне себе призывного возраста, на вид так себе, морды отъели нехилые, живут припеваючи, машинки меняют. А в коммунальном предприятии скоро работников не останется, выдергивают на войну, пенсионеров просят выходить на работу. Кстати, попы у нас (из "православных") только московские, других не держим. А поповники - через каждые 2 - 2.5 километра (специально измерял расстояние по картам).
20.10.2023 15:10 Ответить
Для таких людей є багато можливостей приносити користь країні, ЗСУ іншими способами і навіть на лінії фронту. З цього приводу, як приклад, є чудовий художній фільм "З міркувань совісті"!!!
20.10.2023 15:13 Ответить
Например быть сапёром. Он может оружие в руки не брать. Или водителем тягача прицепного орудия или заправщиком танка. А фильм просто ПРЕКРАСЕН!
20.10.2023 15:16 Ответить
Згоден, то ж якщо є бажання вихід завжди є, а якщо бажання не має, то шукають привід!!!
20.10.2023 15:18 Ответить
Это сколько же сейчас у этих престидижитаторов в рясах, сутанах и прочих цирковых костюмах, прихожан которые по "вере" в ВСУ не пойдут добавится?! Имя им - ЛЕГИОН!
20.10.2023 15:14 Ответить
Дивись фільм "https://www.imdb.com/title/tt2119532/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_0_q_%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0 По соображениям совести "
20.10.2023 15:18 Ответить
Религия - личное дело каждого, как секс. Публичные проявления должны быть запрещены. И будет вам счастье.
20.10.2023 15:26 Ответить
З якого дива у сектантів всіх мастей має бути більше прав, ніж у нормальних людей-атеістів ? Мобілізація загальна, обмеження - тільки по здоров'ю
20.10.2023 15:29 Ответить
А щоб хтось за нього вмирав дозволяє?
Одним словом, «Хорошую религию придумали индусы».
20.10.2023 15:31 Ответить
Рада не чула, що не боронити себе - це акт самогубства. А самогубство - це Смертний Гріх.
20.10.2023 15:31 Ответить
На разминирования пускай идут, если нельзя брать оружие в руки!!!!
20.10.2023 15:56 Ответить
я згоден, тільки нехай беруть лопати до рук і закопуються (окопи,бліндажі) на Ліманському і не тільки напрямку, нехай завали розбирают. Роботи багато але поки я бачу як вони собі гроші заробляют а на армію буй клали
20.10.2023 16:03 Ответить
дозвольте запитати всіх хто тут пише, панове у нас 300000 поліцаїв, які крепкі,здорові і навчені, чомуб не відправити на фронт кожного 5, 60000 це дуже гарне підсилення ЗСУ буде, саме ЗСУ а не нац.гвардії та ВСП.
20.10.2023 16:06 Ответить
Эта «война» для простого люда, а у элит по обе стороны фронта, как была долче вита, так и продолжается! Это все, что надо знать о «патриотизме» и «долгам» всяким там родинам😏
20.10.2023 16:10 Ответить
А хто такі та рада церков щоб щось дзявкати? Якісь недоумки в рясах навигадували собі, що вони можуть втручатись в державні справи.
20.10.2023 16:12 Ответить
У 21-му столітті "релігійний світогляд" перетворився на різновид інфантилізму.
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
20.10.2023 16:53 Ответить
"

"Мел Гибсон возвращается в режиссуру с впечатляющей военной драмой «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Фильм получил 6 номинаций на премию «Оскар». Десмонд Досс - простой работяга из Вирджинии. Он вырос в обычной семье ветерана Первой мировой и матери-домохозяйки, привык видеть бытовое насилие, неоправданную жестокость, алкоголизм… Один мощный эпизод его детства заставил Десмонда уверовать в бога, стать адвентистом седьмого дня и никогда, ни при каких условиях, не применять насилие к живым существам. Но вот началась Вторая мировая война… Десмонд не мог оставаться в стороне, пока его товарищи сражаются за мир, и отправился на фронт санитаром. В части он поначалу прослыл чудаком за свой резкий отказ даже прикасаться к оружию и делать что-либо по субботам. Но на войне как на войне - Десмонда отправляют в Окинаву, и здесь за свое четкое убеждение ему не раз придется пострадать, чтобы в итоге стать настоящей легендой. Смотреть онлайн эту картину, основанную на реальной биографии уклониста, который получил в итоге Медаль Почета, можно уже сейчас на нашем сайте.

Если вам понравится данный фильм, рекомендуем посмотреть не менее увлекательную картину https://www.ivi.ru/watch/221615 "1917" 2019 года в жанре драма с участием Бенедикта Камбербэтча и Марка Стронг. Приятного просмотра!
20.10.2023 18:41 Ответить
Навіть в армії не обов'язково брати до рук зброю. Наприклад, кухарям. А ще краще бойовим медикам: нехай витягують поранених з поля бою, зброя тут тільки заважатиме. Але якщо і це їм не підходить, то нехай ідуть в тюрягу мов у чоловічий монастир.
20.10.2023 23:01 Ответить
ладно. лопату и копать траншеи.
21.10.2023 02:55 Ответить
 
 